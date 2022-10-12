С 2023 года в Петербурге будут проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных

«Санкт-Петербург участвует не только в расширенном неонатальном скрининге по нашему городу, на плечи медико-генетического центра будет возложена обязанность: мы будем обследовать всех новорожденных детей еще из десяти регионов Российской Федерации», – сообщила информагентству начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Петербурга Яна Панютина.

Отмечается, что в Петербурге обследования начнутся с 1 января 2023 года. Программа охватит детей из 10 регионов Северо-Западного округа.

Главный врач диагностического центра (медико-генетического) Александр Коротеев сообщил ТАСС, что в следующем году скрининг в центре пройдут более чем 125 тысяч новорожденных. Штат специалистов будет увеличен с 31 декабря в 2,5 раза.

Отличием от предыдущей модели неонатального скрининга стало жесткое нормирование логистических и диагностических процедур: весь процесс не будет превышать 10 дней. Обследование поможет диагностировать заболевание на ранних стадиях и назначить необходимую терапию.