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Здравоохранение

В Пушкине открылся первый в России хоспис для людей в возрасте от 18 до 25

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В Петербурге открылся первый в России хоспис для «молодых взрослых» в возрасте от 18 до 25 лет. Он начал работать в Пушкине на Московском шоссе.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Первый в России хоспис для молодых людей открыли в Пушкине. Он должен помочь пациентам детских хосписов, достигших совершеннолетия, плавно перейти во взрослую систему здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Сообщается, что в новом учреждении одновременно смогут пребывать 15 семей.

Предполагается, что в учреждении будут применять новые алгоритмы оказания помощи, разработанные специально для сопровождения молодых людей. «Ленинградцы-петербуржцы всегда отличалась особым милосердием и помогали тем, кто попал в трудную ситуацию. В 1990 году в нашем городе был открыт первый в стране хоспис. В 2010 году по инициативе отца Александра Ткаченко в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис», — сказал губернатор Александр Беглов на открытии хосписа. Глава города также отметил, что не все бывшие пациенты детских хосписов сразу готовы перейти во взрослую жизнь. Многие из них нуждаются в особом уходе и особых условиях.

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