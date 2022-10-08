В Пушкине открылся первый в России хоспис для людей в возрасте от 18 до 25

Первый в России хоспис для молодых людей открыли в Пушкине. Он должен помочь пациентам детских хосписов, достигших совершеннолетия, плавно перейти во взрослую систему здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Сообщается, что в новом учреждении одновременно смогут пребывать 15 семей.

Предполагается, что в учреждении будут применять новые алгоритмы оказания помощи, разработанные специально для сопровождения молодых людей. «Ленинградцы-петербуржцы всегда отличалась особым милосердием и помогали тем, кто попал в трудную ситуацию. В 1990 году в нашем городе был открыт первый в стране хоспис. В 2010 году по инициативе отца Александра Ткаченко в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис», — сказал губернатор Александр Беглов на открытии хосписа. Глава города также отметил, что не все бывшие пациенты детских хосписов сразу готовы перейти во взрослую жизнь. Многие из них нуждаются в особом уходе и особых условиях.