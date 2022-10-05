В России появился первый отечественный препарат против оспы

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый российский препарат против оспы НИОХ-14. Он разработан сотрудниками центра «Вектор», сообщают РИА Новости.
«Препарат показан к применению у взрослых пациентов от 18 лет для лечения инфекций, вызванных вирусом натуральной оспы, вирусом оспы обезьян, вирусом коровьей оспы», – указано в инструкции.
Препарат имеет противопоказания: ими являются гиперчувствительность к компонентам, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Также препарат нельзя принимать беременным и в период грудного вскармливания.
Ранее в России разработали универсальную вакцину для профилактики оспы. Разработкой препарата занимались специалисты Федерального медико-биологического агентства. По их словам, вакцина универсальная и будет использоваться для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян.
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