Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Как указано на сайте Госдумы, эксперимент будет проходить в трех регионах России: в Москве, Белгородской и Московской областях. Аптеки обязаны будут проверять, соответствуют ли документы заказчика личности гражданина, на имя которого выписан рецепт.

«Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан. Важно убедиться, что через онлайн-аптеки в свободный оборот не попадут контрафактные лекарства, психотропные, наркотические и другие сильнодействующие вещества. C учетом правоприменительной практики закон можно будет распространить на все регионы России», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сообщается, что закон вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2026 года. При этом онлайн-продажа лекарственных препаратов, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, будет невозможна.