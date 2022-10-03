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Здравоохранение

За неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 30%

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В России показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек за прошедшую неделю снизился на 30,32%. Рост заболеваемости вирусом зафиксирован в 34 регионах, снижение - в 51 регионе. Данные приводит оперштаб.

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Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, наибольшее снижение зафиксировано в Москве — на 68,7%, Кировской области — на 67,3%, Красноярском крае — на 65,8% и Смоленской области — на 31,9%.

В оперштабе также отметили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч человек снизился в сравнении с предыдущей на 24,0%. Всего за сутки зарегистрировали 24 158 случаев заражения коронавирусом, — это на 19,7% меньше, чем накануне. Число суточных госпитализаций составило 1088 — на 21,3% меньше предыдущего показателя.

По данным оперштаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 073 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли от вируса 387 559 человек, выздоровели — 20 175 902.

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