За неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 30%

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, наибольшее снижение зафиксировано в Москве — на 68,7%, Кировской области — на 67,3%, Красноярском крае — на 65,8% и Смоленской области — на 31,9%.

В оперштабе также отметили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч человек снизился в сравнении с предыдущей на 24,0%. Всего за сутки зарегистрировали 24 158 случаев заражения коронавирусом, — это на 19,7% меньше, чем накануне. Число суточных госпитализаций составило 1088 — на 21,3% меньше предыдущего показателя.