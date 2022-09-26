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Здравоохранение

В Петербурге стартовала назальная вакцинация от коронавируса

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Теперь привиться от коронавируса можно без использования шприцев. В Петербурге стартовала назальная вакцинация — в город поступило 54 тысячи специальных насадок.

Shutterstock.com

Для назальной вакцинации используется первый компонент вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»). Такая вакацинация может проводиться как первично, так и с рамках ревакцинации от коронавируса. Отмечается, что пациентам с ревматологическими и супрессивными заболеваниями потребуется консультация врачей, чтобы исключить обострение аутоиммунного заболевания.

«У наших жителей будет возможность в каждом районе города сделать, если они хотят, вакцинацию не шприцевую, а с интраназальной насадкой. Вакцина распыляется в носовую полость, мы непосредственно вводим препарат в ворота вируса», — приводит «Город+» слова начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Ларисы Соловьевой.

Для того, чтобы пройти назальную вакцинацию, нужно записаться на прививку против коронавируса. О желании поставить интраназальную вакцину нужно сообщить непосредственно в прививочном пункте.

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