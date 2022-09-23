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Здравоохранение

В России на 15% выросли продажи антидепрессантов почти за месяц

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Почти за месяц в России на 15% выросли продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с 15 августа по 11 сентября россияне купили более 2,5 млн упаковок таких препаратов на сумму почти 1,5 млрд рублей.

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Как сообщают «Известия», самой большой популярностью пользуются «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Последние два препарата можно приобрести только по рецепту. Эксперты аналитической компании DSM Group отмечают, что по сравнению с прошлым годом жители страны стали на 30% чаще покупать успокоительные. Так, с начала года такими препаратами запаслись почти на 15 млрд рублей.

«Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Люди приобретают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. Врачи отмечают, что очень много пациентов обращаются к ним с подобными недугами впервые, — объяснила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Она также подчеркнула, что сезонность тоже играет большую роль: в весенние и осенние периоды спрос на подобные препараты растет.

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