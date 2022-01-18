Почему окунаться в прорубь совсем не полезно?

Одним из основных ритуалов православного Крещения является купание в проруби: в ледяную воду окунаются и дети и взрослые. Мы разобрались, насколько это безопасно с научной точки зрения: публикуем отрывок из книги терапевта Андрея Сазонова «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам», которая вышла в издательстве «АСТ».
Купание в ледяной воде воспринимается организмом, как стресс. А на стрессы положено мощно реагировать, защищаясь от них. Когда купальщик-морж ныряет в прорубь, в его организме происходят следующие изменения:
- в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов, которые вырабатываются в нервных клетках головного мозга. Они вызывают положительные эмоции и ощущение прилива сил. Также эндорфины обладают способностью уменьшать болевые ощущения;
- происходит активация парасимпатической нервной системы, которая сопровождается выбросом в кровь ряда других биологически активных веществ, таких, например, как дофамин и серотонин. По части вызова положительных эмоций дофамин с серотонином значительно опережают эндорфины. Представляете, сколько «счастья» в момент погружения в воду получают купальщики?
- увеличивается число сердечных сокращений, ускоряется кровоток - кровь несет тепло к коже, контактирующей с ледяной водой;
- учащается работа легких – обмен веществ и энергии в организме ускоряется, следовательно возрастает потребность в кислороде.
На одной чаше весов, обозначенной знаком «плюс», у нас лежит лишь совокупность приятных ощущений от купания в проруби. Ведь о том, что при погружении в холодную воду в организме ускоряется кровоток и вследствие этого органы и системы организма дополнительно получают кислород и питательные вещества, говорить смешно. Самые стойкие моржи проводят в ледяной воде не более десяти минут. Что даст организму десятиминутная интенсификация кровотока? А ведь чаще всего дело, то есть – купание, ограничивается двумя-тремя минутами. Какая польза от того, что 2-3 минуты ваши органы будут получать полуторную норму крови, полуторную норму кислорода и питательных веществ? Решительно никакой.
А вот вред может оказаться серьезным. Даже фатальным. Погружение в ледяную воду может вызвать не только сужение (спазм) сосудов кожи, но и сосудов, питающих другие органы. Спазм сосудов, питающих сердечную мышцу, вызывает приступ стенокардии. Спазм сосудов головного мозга может привести к потере сознания. Представьте себе, каково потерять сознание, купаясь в проруби или испытать сильную боль в груди, могущую парализовать все движения.
Массовое сужение сосудов вызывает скачок артериального давления, что неблагоприятно сказывается на всем организме. При повышенном давлении в кровеносной системе сердцу труднее качать кровь по сосудам. Повышенная нагрузка увеличивает потребность в кислороде и может спровоцировать приступ стенокардии даже без сужения сосудов, питающих сердечную мышцу – интенсивно работающему сердцу будет не хватать кислорода. Возможно возникновение аритмий – нарушений сердечного ритма. Аритмия – очень грозный симптом. Некоторые из них приводят к летальному исходу.
Резкое охлаждение всего тела может вызвать остановку сердца. Работа сердца регулируется двумя видами нервов. Нервные волокна, идущие от спинного мозга, передают импульсы, ускоряющие ритм сердечных сокращений, а так называемый блуждающий нерв, идущий от головного мозга, замедляет этот ритм, то есть оказывает на сердце «тормозящее» действие. Сильный холодовой раздражитель может вызывать выраженное возбуждение блуждающего нерва, в результате которого работа сердца не просто затормозится, а прекратится совсем.
У людей, страдающих бронхиальной астмой, купание в проруби может вызвать астматический приступ – выраженное удушье. Любой стресс вообще способен вызвать обострение хронического заболевания. Ведь хроническое заболевание представляет собой нарушение естественного баланса в организме, а любая система с нарушенным балансом более восприимчива к действию различных факторов внешней среды, нежели система сбалансированная.
Видите, сколько (и каких!) проблем можно получить, купаясь в проруби. Чаша весов со знаком «минус» явно перевешивает чашу со знаком «плюс». Научные наблюдения за «моржами» проводились не раз. Как у нас, так и за рубежом. Ни одно из исследований не смогло подтвердить реальную пользу для здоровья от купания в проруби. Оставим в стороне псевдонаучные рассуждения о «прочистке чакр ледяной водой».
Вывод таков: здоровее от купания в проруби вы не станете. Не стоит надеяться на то, что таким образом можно «укрепить здоровье». Разве что в том случае, когда купание в проруби является частью круглогодичных водных процедур, но в этом случае не обязательно лезть в прорубь, можно и холодным душем обойтись. Вот так.
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