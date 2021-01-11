Как заставить организм прийти в себя после новогодних праздников?

д.м.н., главный семейный врач Петербурга, заведующая кафедрой семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова

Организму после праздников не придется приходить в себя, если вы из себя не выходили. Но раз уж это произошло, оцените масштаб бедствия. Приблизительно подсчитайте, сколько выпили за каникулы. Например, 5-7 доз алкоголя в день (одна доза – это 10 граммов чистого этанола, которые содержатся в 30 мл водки или бокале шампанского) — это серьезный удар по организму после праздников, который ведет к накоплению токсинов и обменным нарушениям. И слабость сейчас вы можете испытывать из-за нарушений электролитного баланса. Поэтому особенно важно после злоупотребления алкоголем восполнить содержание калия. Тут помогут бананы, помидоры, томатный сок, компоты из сухофруктов. И обязательно пейте много жидкости: два литра воды в день — это не миф.

Не бойтесь встать на весы. Если вы все же набрали пару килограммов, измените привычную диету на молочно-растительную. Будет полезно добавить в рацион йогурты, творог, сметану, нежирные каши на растительном масле, сыры, овощи, фрукты. И, конечно, ограничить жирную и острую пищу, отказаться от выпечки, белый хлеб заменить зерновым. Еще советую в новом году начать пользоваться шагомером — иначе вы так и не поймете, проходите ли необходимые десять тысяч шагов и сжигаете ли достаточное количество калорий.