Как заставить организм прийти в себя после новогодних праздников?

После новогодних праздников чувствуете себя не совсем в форме? Спросили у врачей, как справиться с последствиями сбитого режима сна, запредельного количества алкоголя и оливье, сбросить пару лишних килограммов и вернуться к привычному распорядку дня.
Нормализуйте электролитный баланс, сбитый алкоголем
Ольга Кузнецова
д.м.н., главный семейный врач Петербурга, заведующая кафедрой семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова
Организму после праздников не придется приходить в себя, если вы из себя не выходили. Но раз уж это произошло, оцените масштаб бедствия. Приблизительно подсчитайте, сколько выпили за каникулы. Например, 5-7 доз алкоголя в день (одна доза – это 10 граммов чистого этанола, которые содержатся в 30 мл водки или бокале шампанского) — это серьезный удар по организму после праздников, который ведет к накоплению токсинов и обменным нарушениям. И слабость сейчас вы можете испытывать из-за нарушений электролитного баланса. Поэтому особенно важно после злоупотребления алкоголем восполнить содержание калия. Тут помогут бананы, помидоры, томатный сок, компоты из сухофруктов. И обязательно пейте много жидкости: два литра воды в день — это не миф.
Не бойтесь встать на весы. Если вы все же набрали пару килограммов, измените привычную диету на молочно-растительную. Будет полезно добавить в рацион йогурты, творог, сметану, нежирные каши на растительном масле, сыры, овощи, фрукты. И, конечно, ограничить жирную и острую пищу, отказаться от выпечки, белый хлеб заменить зерновым. Еще советую в новом году начать пользоваться шагомером — иначе вы так и не поймете, проходите ли необходимые десять тысяч шагов и сжигаете ли достаточное количество калорий.
Избавьтесь от отечности, снизив потребление соленых продуктов
Анна Турушева
к.м.н., доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова
Потребление большого количества рафинированных углеводов, а также любимых домашних заготовок, жареной и солёной пищи в сочетании с алкоголем ведёт к задержке жидкости в организме и появлению отеков. А значит – к быстрому набору лишних 3-4 килограммов всего за несколько праздничных дней. Если к окончанию праздников вы чувствуете себя надутым шариком, то за это время вы набрали не только немного подкожно-жировой клетчатки, но и порядочное количество воды. Быстро избавиться от набранных килограммов поможет несколько простых правил: откажитесь от колбас, майонеза и булочек, ограничьте потребление соли и пейте больше чистой воды.
Главное – не впадайте в крайности: прибегать после новогодних каникул к жестким диетам или голоданию не стоит. Любое ограничение в дальнейшем ведет к перееданию. Куда лучше на вашей физической форме скажется регулярное и правильное питание. Ешьте через каждые 3-4 часа и включайте в рацион овощи, фрукты и зелень.
Избегайте жестких диет и не убивайте себя тренировками
Таня Рыбакова
консультант по здоровому образу жизни, автор книги «Как я похудела на 55 кг»
После новогоднего перерыва нужно грамотно возвращаться к физическим нагрузкам. Я бы рекомендовала начать не с упорной тренировки, а с того вида спорта, который приносит вам особое удовольствие — например, урока танцев. Если вы все же решили пойти в зал, постарайтесь избежать переутомления после недельного перерыва и не убиваться на тренировке. Не стоить брать максимальный вес, который поднимали перед праздником, лучше снизить нагрузку. Плавно входите в режим тренировок, не боясь потерять прогресс.
Рекомендую избежать жестких диет, но сократить в первую рабочую неделю количество калорий. Если ваша норма до праздников была около 1500 калорий, а во время каникул выросла до 2000, то сейчас ее можно снизить до 1000. Так вы выровняете недельную калорийность вашего рациона. Никак не удается уменьшить порции после каникул? Можно немного обмануть желудок. Приготовьте приличную порцию рататуя – желудок будет наполнен, а калорий наберете немного. Если вас мучает сильный голод, делайте шейки из нежирного йогурта, добавляя в него клетчатку и, например, чернослив. Это будет сытно, но совсем не калорийно.
Восстановите режим сна и избегайте спиртного
Алексей Демьяненко
заведующий Городским психотерапевтическим центром
Совета у меня три. Первый – закончить, наконец, пить. Второй – не требовать от себя невозможного и не прилагать сверхусилий в первые рабочие дни. Третий – восстановить режим и нормализовать сон, качество которого во время каникул опять же мог ухудшить алкоголь. Мужчинам нужно ложиться спать не менее чем за 7 часов до планируемого пробуждения, женщинам - за 8.
Испытывать легкое недовольство и усталость в первые рабочие будни после праздников – это нормально. Но если вы сейчас по-настоящему страдаете, то тут уже стоит подумать о смене работы.
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