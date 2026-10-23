Новый wellness-тренд — дофаминовые пластыри. Хорошее настроение, энергию и фокус правда можно наклеить на тело? Это вообще работает?

Как пластыри доставляют вещества через кожу?

В медицине для этого давно используют трансдермальные системы. Они постепенно выделяют лекарство, оно проходит через кожу и попадает в кровь.

Например, из пластырей, которые используют, когда бросают курить, никотин поступает постепенно — без резких скачков, как после сигареты. Поэтому тяга и симптомы отмены становятся менее мучительными, а пережить отказ от вредной привычки — немного проще. Есть и другие примеры: контрацептивные пластыри с гормонами и обезболивающие с фентанилом.

Получается, можно добавить нужный ингредиент в наклейку и добиться того же результата, что и от таблеток или других форм? Не совсем. Кожа — не губка. Ее наружный слой защищает организм от всего лишнего, поэтому далеко не каждое вещество способно преодолеть такой барьер.

Вот от чего это зависит:

Состояние кожи. Одни участки тела пропускают вещества лучше других. На это также влияет возраст человека, раздражение и повреждения в зоне приклеивания.

Одни участки тела пропускают вещества лучше других. На это также влияет возраст человека, раздражение и повреждения в зоне приклеивания. Свойства вещества. Чем меньше молекула, тем обычно легче ей пройти через кожу. Но важен не только размер. На пути к кровотоку веществу нужно преодолеть жировые и водные слои. Поэтому, если оно хорошо растворяется в воде, но плохо в жирах (или наоборот), ему сложнее пройти весь путь.

Чем меньше молекула, тем обычно легче ей пройти через кожу. Но важен не только размер. На пути к кровотоку веществу нужно преодолеть жировые и водные слои. Поэтому, если оно хорошо растворяется в воде, но плохо в жирах (или наоборот), ему сложнее пройти весь путь. Устройство пластыря. В медицинских продуктах есть специальная основа, которая постепенно выделяет препарат. А чтобы он легче прошел через кожный барьер, производители добавляют вспомогательные компоненты.

И даже подходящие по своим свойствам ингредиенты не обязательно попадут в кровь целиком. Часть может остаться в самом пластыре, некоторые соединения способны испаряться, а другие задерживаются в коже.

Поэтому трансдермальные системы тщательно разрабатывают и испытывают. Специалисты подбирают состав, проверяют, сколько препарата действительно попадает в кровоток, и выясняют, дает ли он нужный эффект.

А вот с велнес-патчами такой ясности нет, потому что по сути это косметические средства. Производителей не обязывают проводить подобные исследования и публиковать их результаты. А значит, даже подробный состав и точные дозировки на упаковке не показывают, какое количество активных веществ из них на самом деле можно получить.