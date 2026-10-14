Умные весы нашли лишний жир (и много!) — хотя фигура стройная. Это уже тревожный звоночек? Вот что на самом деле показывает состав тела

Что такое состав тела?

Признавайтесь, хоть раз разглядывали свою фигуру в зеркале? Не всегда просто найти ей место в тир-листе форм, где S+ ранг открывают Сидни Суини и Настя Миронова. Самый очевидный способ получить хоть какой-то ориентир — встать на весы. Но цифры на них сами по себе мало о чем говорят, их нужно соотносить с ростом. Ведь 70 килограммов при росте 160 и 180 сантиметров — совсем разные истории.

Поэтому врачи обычно ориентируются на индекс массы тела (ИМТ), который учитывает и рост, и вес. Посчитать его можно самостоятельно: разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, умноженный на самого себя. Например, если вы весите 65 кг при росте 170 см, получится 65 ÷ (1,7 × 1,7) = 22,5.

Для взрослых категории ИМТ такие:

Ниже 18,5 — недостаточный вес

От 18,5 до 24,9 — нормальный вес

От 25 до 29,9 — избыточный вес

От 30 — ожирение

Но и у ИМТ есть слепая зона: он не различает жир и мышцы. Представим двух человек ростом 170 см и весом 70 кг. У обоих одинаковый индекс — около 24,2, то есть в пределах нормы. Но у одного может быть больше мышц, а у другого — жира. И выглядеть они при этом могут совершенно по-разному.

Вот как раз в таких случаях смотрят уже на состав тела — соотношение жира, мышц и других тканей, из которых складывается вес. Умные весы оценивают его с помощью вот такого набора показателей: