Почему один крем стоит в 10 раз дороже другого? Выясняем, где заканчивается технология и начинается премиальный ритуал

Дорогой крем правда работает лучше?

Не обязательно. Высокая цена может отражать затраты на исследования, производство и упаковку, но не гарантирует лучшего результата именно для вас.

Даже если в двух кремах заявлен один и тот же активный ингредиент, работать они могут по-разному. Значение имеют его форма, концентрация и сочетание с другими компонентами. Поэтому куда важнее, насколько средство подходит под потребности вашей кожи, а не сколько оно стоит.

Но и считать всю премиальную косметику «сплошным маркетингом» тоже неверно. Иногда она предлагает дополнительные преимущества, например, более комфортную текстуру или сложную формулу. Вопрос в том, насколько эти особенности важны именно вам.

Крем может улучшить увлажненность, текстуру, состояние защитного барьера, тон кожи и некоторые проявления фотостарения. Но ждать от него результата, сопоставимого с хирургической подтяжкой лица, не стоит. Не путайте возможности домашнего ухода и медицинских методов.