Почему один крем стоит в 10 раз дороже другого? Выясняем, где заканчивается технология и начинается премиальный ритуал

Люксовая косметика умеет превращать ежедневный уход в маленькое удовольствие. Но за шелковистой текстурой, изящным флаконом и именем модного бренда скрывается еще один вопрос: что именно получает наша кожа? Вместе с Анной Савицкой, экспертом в сфере красоты, косметологом, бьюти-тренером и сооснователем дистрибьюторской компании AskMask, разбираемся, как формируется цена крема, какие технологии действительно могут повлиять на его действие и почему иногда бюджетное средство ничуть не хуже премиум-аналога.
Дорогой крем правда работает лучше?
Не обязательно. Высокая цена может отражать затраты на исследования, производство и упаковку, но не гарантирует лучшего результата именно для вас.
Даже если в двух кремах заявлен один и тот же активный ингредиент, работать они могут по-разному. Значение имеют его форма, концентрация и сочетание с другими компонентами. Поэтому куда важнее, насколько средство подходит под потребности вашей кожи, а не сколько оно стоит.
Но и считать всю премиальную косметику «сплошным маркетингом» тоже неверно. Иногда она предлагает дополнительные преимущества, например, более комфортную текстуру или сложную формулу. Вопрос в том, насколько эти особенности важны именно вам.
Что делает косметику дорогой?
Цена продукта — это не только стоимость ингредиентов. Вот что на самом деле в нее входит:
- Сырье и запатентованные комплексы
Одни ингредиенты обходятся производителю дороже других, а собственные разработки могут потребовать дополнительных вложений. Но ни высокая себестоимость, ни наличие патента не гарантируют, что крем будет работать лучше.
- Разработка формулы
Мало просто смешать ингредиенты в одной баночке — нужно подобрать их так, чтобы они сочетались друг с другом и давали нужный эффект. А потом еще проверить, безопасно ли готовое средство и сохраняет ли оно свои свойства при хранении.
Особенно непросто работать с нестабильными веществами, например некоторыми формами ретиноидов и витамина С: их нужно дополнительно защитить от разрушения. Иногда задача еще сложнее — помочь активному компоненту проникнуть в кожу или обеспечить его постепенное высвобождение. Для этого могут использовать липосомы, инкапсуляцию и другие технологии, которые требуют дополнительных вложений.
- Производство и контроль качества
Оборудование, соблюдение технологических норм и проверка готовых средств тоже стоят денег. Но это не исключительно премиальные расходы — требования к безопасности и качеству производства распространяются на косметику всех ценовых категорий.
- Упаковка
Некоторые активные ингредиенты чувствительны к свету и кислороду: после вскрытия крема они могут постепенно терять свои свойства. Чтобы этого избежать, производители используют непрозрачные флаконы, герметичные помпы и системы airless, которые сокращают контакт содержимого с воздухом. В таких случаях упаковка — часть технологии, а не просто дизайнерская прихоть.
- Маркетинг и продвижение
Чтобы средство заметили среди сотен других, бренды запускают рекламные кампании, сотрудничают с блогерами и создают нужный образ марки. Все эти расходы тоже закладывают в цену баночки.
- Дизайн и пользовательский опыт
В премиальном сегменте мы платим в том числе и за удовольствие от покупки: красивое оформление, дорогие материалы, удобство использования и сервис. Все это влияет на впечатление от покупки, хотя само по себе не делает крем более действенным.
- Логистика и продажа
Пока продукт доберется от фабрики до магазинной полки, к его стоимости добавятся расходы на доставку, работу дистрибьюторов и наценки продавцов. С зарубежной косметикой еще сложнее: нужно оплатить таможенные платежи, хранение и оформление документов для российского рынка. А если расчеты идут в иностранной валюте, итоговая сумма зависит еще и от колебаний курса. Причем все это касается не только люкса, но и более доступных импортных марок.
Поэтому баночка из люкс-сегмента не обязательно содержит более дорогую или действенную формулу. Часть стоимости покупатель отдает за известность бренда, оформление и опыт премиальной покупки. В этом нет ничего плохого, если понимать, что удовольствие от роскоши и результат для кожи не одно и то же.
Когда есть смысл доплатить за сложную формулу?
Тут надо смотреть, а что более дорогое средство может дать такого, чего не дает бюджетное.
Представьте: вы нашли недорогой крем с нужным ингредиентом. Он работает, но кожа реагирует сухостью и раздражением. А более дорогой продукт с тем же действующим веществом таких проблем не вызывает. Вот за такой комфорт уже можно доплатить!
Еще один аргумент — когда производитель не просто хвалит отдельные ингредиенты, а проверяет в исследованиях готовый крем. Это дает больше оснований ждать обещанный эффект, хотя и не доказывает, что средство лучше бюджетного аналога.
На чем можно спокойно сэкономить?
Здоровой коже обычно достаточно базового ухода: очищения, увлажнения и защиты от солнца. При этом многие ингредиенты — гиалуроновую кислоту, церамиды, ниацинамид, пантенол — используют бренды разных ценовых категорий.
Поэтому сэкономить можно прежде всего на средствах для умывания, мицеллярной воде, гелях для душа и кремах для тела. Если они подходят коже и не пересушивают ее, дорогой аналог необязателен. Солнцезащитное средство тоже стоит выбирать по характеристикам и удобству использования, а не по престижу марки.
Более специализированный уход может понадобиться, например, при:
- пигментации
- возрастных изменениях
- восстановлении после некоторых косметологических процедур
Отдельная история — заболевания кожи. Постоянное покраснение, жжение, зуд, выраженное шелушение, воспаления, заметные сосудистые изменения или ухудшение состояния кожи независимо от ухода — повод обратиться к дерматологу, а не бесконечно менять банки в поисках «того самого крема». Например, при подозрении на розацеа сначала стоит получить диагноз, а уже потом подбирать косметику с учетом назначенного лечения.
Как выбрать между кремом за 1000 и за 10 000 рублей?
Вот четыре шага для тех, кто уже рассматривает баночки в магазине:
- Определите задачу. Что именно вас беспокоит: сухость, тусклость, пигментация? Если вы не можете объяснить, зачем вам новое средство, возможно, покупать его вообще не нужно.
- Проверьте обещания производителя. Если бренд заявляет конкретный эффект, посмотрите, чем он его подтверждает: например, есть ли информация об исследованиях готового средства на сайте производителя. А вот заявления вроде «минус 10 лет за неделю» и «заменяет ботокс» — повод насторожиться.
- Не гонитесь за максимальной концентрацией. Если на одной упаковке указано 5% ингредиента, а на другой 10%, это не значит, что второй крем будет работать лучше. Слишком активное средство может дать раздражение и в итоге ухудшить состояние кожи.
- Проверьте срок годности и условия хранения. Посмотрите, до какой даты можно использовать продукт и как долго он хранится после вскрытия — эти сроки могут различаться. Убедитесь, что упаковка цела, а магазин соблюдает рекомендации производителя. Например, если средство нужно беречь от прямых солнечных лучей, но оно стоит на залитой солнцем полке, лучше выбрать другой экземпляр. Обратите внимание и на сам флакон. Например, для средств с ретинолом или L-аскорбиновой кислотой (формой витамина С) особенно важна защита от света и воздуха. Поэтому у них обычно непрозрачная упаковка с помпой.
Решились на дорогой? Еще раз проверьте себя: за что именно я собираюсь доплатить — за результат или за удовольствие от премиального ухода? Оба мотива имеют право быть. Главное — их не путать!
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