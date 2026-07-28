Личный опыт: как я прошла две эпохи лечения гепатита С и победила вирус со второй попытки современными таблетками

«Мне было не страшно — мне было стыдно»

— Я пошла обследоваться в 2000 году, потому что вдруг начала желтеть, — рассказывает Мария. Сначала окружающие стали говорить, что у меня изменился цвет кожи, а потом я заметила, как пожелтели белки глаз. К тому же мне постоянно было плохо: не хватало сил даже на обычные дела, организм будто выключался.

Тогда даже не думала, что дело может быть в гепатите. Просто забеспокоилась из-за своего состояния и через знакомых вышла на человека из инфекционной больницы. Он посоветовал приехать на прием. Я сдала анализы и спокойно вернулась домой. В те годы результаты сразу никто не сообщал. Через какое-то время меня специально разыскали: пришли положительные результаты анализов на гепатит С. Дополнительное обследование подтвердило диагноз.

Если честно, это был закономерный исход. На тот момент я употребляла наркотики внутривенно, а значит, рисковала столкнуться с инфекцией. Контакт с зараженной кровью — самый распространенный путь передачи гепатита С.

И знаете, мне тогда не было страшно. Было стыдно. Особенно потому, что в больницу я попала через знакомых. Когда врачи начали спрашивать, откуда у меня мог появиться гепатит, я так и не призналась, что употребляю. Придумывала какие-то дурацкие объяснения. Не понимала, насколько ситуация серьезная.

Меня положили в инфекционное отделение, ставили капельницы, снижали уровень билирубина (желчного пигмента, избыток которого вызывает желтуху). Я очень хорошо запомнила невыносимую слабость в тот период. Иногда буквально вырубало — настолько не хватало сил. Но, как ни странно, ни о диагнозе, ни о лечении со мной тогда никто из медиков четко и понятно не поговорил.

О болезни я рассказала только маме и партнеру, ведь он тоже мог оказаться в зоне риска. Конечно, эта новость никого не обрадовала, но ни осуждения, ни отторжения я не встретила.

История Марии для начала 2000-х совсем не редкость: о гепатите тогда знали мало, а диагноз сразу связывали с наркотиками и «неблагополучной» жизнью.

Дарья Савостеенко координатор проекта по гепатиту С в Ассоциации «Е.В.А.» «У нас до сих пор жив миф: если у человека гепатит С, сразу возникает вопрос, чем он занимался, чтобы “заработать” вирус. Но инфекция не говорит об образе жизни. Заразиться можно во время стоматологической или косметологической процедуры, связанной с кровью, при нанесении татуировки или от партнера, который не сдавал анализы».

Почему гепатит С можно не замечать годами

То, что Мария узнала о диагнозе только когда заметно пожелтела, не так уж удивительно. Гепатит С часто называют «тихой» инфекцией: можно годами жить с вирусом и ничего о нем не знать. Даже стандартная биохимия крови не всегда вовремя указывает на проблему.

«При гепатите С показатели АСТ, АЛТ и билирубина могут долго оставаться в норме. Человек хорошо себя чувствует и даже не догадывается об инфекции. Поэтому ориентироваться только на самочувствие и обычные анализы нельзя: наличие вируса подтверждает ПЦР-тест», — объясняет Дарья Савостеенко.

С этим связан еще один опасный миф — о так называемом «носительстве» гепатита С. Иногда пациенту говорят, что вирус в организме есть, но болезнь не развивается, не причиняет вреда и лечить ее не нужно. По словам Дарьи, такой формы не существует. Если ПЦР подтверждает инфекцию, значит человек заражен, а инфекция может прогрессировать и передаваться другим. Совсем другая ситуация — когда пациент уже выздоровел: в анализах могут сохраняться антитела, но это не вирус, а иммунная «память».

По словам эксперта, чаще всего узнают о диагнозе неожиданно — просто в ходе плановых или случайных анализов. Людей, которые регулярно обследуются по собственной инициативе, Дарья встречает редко.