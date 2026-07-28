Личный опыт: как я прошла две эпохи лечения гепатита С и победила вирус со второй попытки современными таблетками

Девять месяцев уколов, постоянная температура и выпавшие волосы — чтобы в конце услышать: лечение не сработало. Так закончилась первая попытка Марии (имя изменено) избавиться от гепатита С. А началась ее история еще в 2000 году — в инфекционной больнице, где она на ходу придумывала, откуда взялся вирус: признаться врачам в употреблении наркотиков было невыносимо стыдно. Сегодня Мария сама консультирует людей с гепатитом и открыто рассказывает о своем пути к выздоровлению. Вместе с Дарьей Савостеенко, координатором проекта по гепатиту С в Ассоциации «Е.В.А.», разбираемся, как теперь находят и лечат инфекцию, почему старые мифы все еще сильнее новых препаратов и где можно потеряться по дороге к первой таблетке.
«Мне было не страшно — мне было стыдно»
— Я пошла обследоваться в 2000 году, потому что вдруг начала желтеть, — рассказывает Мария. Сначала окружающие стали говорить, что у меня изменился цвет кожи, а потом я заметила, как пожелтели белки глаз. К тому же мне постоянно было плохо: не хватало сил даже на обычные дела, организм будто выключался.
Тогда даже не думала, что дело может быть в гепатите. Просто забеспокоилась из-за своего состояния и через знакомых вышла на человека из инфекционной больницы. Он посоветовал приехать на прием. Я сдала анализы и спокойно вернулась домой. В те годы результаты сразу никто не сообщал. Через какое-то время меня специально разыскали: пришли положительные результаты анализов на гепатит С. Дополнительное обследование подтвердило диагноз.
Если честно, это был закономерный исход. На тот момент я употребляла наркотики внутривенно, а значит, рисковала столкнуться с инфекцией. Контакт с зараженной кровью — самый распространенный путь передачи гепатита С.
И знаете, мне тогда не было страшно. Было стыдно. Особенно потому, что в больницу я попала через знакомых. Когда врачи начали спрашивать, откуда у меня мог появиться гепатит, я так и не призналась, что употребляю. Придумывала какие-то дурацкие объяснения. Не понимала, насколько ситуация серьезная.
Меня положили в инфекционное отделение, ставили капельницы, снижали уровень билирубина (желчного пигмента, избыток которого вызывает желтуху). Я очень хорошо запомнила невыносимую слабость в тот период. Иногда буквально вырубало — настолько не хватало сил. Но, как ни странно, ни о диагнозе, ни о лечении со мной тогда никто из медиков четко и понятно не поговорил.
О болезни я рассказала только маме и партнеру, ведь он тоже мог оказаться в зоне риска. Конечно, эта новость никого не обрадовала, но ни осуждения, ни отторжения я не встретила.
История Марии для начала 2000-х совсем не редкость: о гепатите тогда знали мало, а диагноз сразу связывали с наркотиками и «неблагополучной» жизнью.
Дарья Савостеенко
координатор проекта по гепатиту С в Ассоциации «Е.В.А.»
«У нас до сих пор жив миф: если у человека гепатит С, сразу возникает вопрос, чем он занимался, чтобы “заработать” вирус. Но инфекция не говорит об образе жизни. Заразиться можно во время стоматологической или косметологической процедуры, связанной с кровью, при нанесении татуировки или от партнера, который не сдавал анализы».
Почему гепатит С можно не замечать годами
То, что Мария узнала о диагнозе только когда заметно пожелтела, не так уж удивительно. Гепатит С часто называют «тихой» инфекцией: можно годами жить с вирусом и ничего о нем не знать. Даже стандартная биохимия крови не всегда вовремя указывает на проблему.
«При гепатите С показатели АСТ, АЛТ и билирубина могут долго оставаться в норме. Человек хорошо себя чувствует и даже не догадывается об инфекции. Поэтому ориентироваться только на самочувствие и обычные анализы нельзя: наличие вируса подтверждает ПЦР-тест», — объясняет Дарья Савостеенко.
С этим связан еще один опасный миф — о так называемом «носительстве» гепатита С. Иногда пациенту говорят, что вирус в организме есть, но болезнь не развивается, не причиняет вреда и лечить ее не нужно. По словам Дарьи, такой формы не существует. Если ПЦР подтверждает инфекцию, значит человек заражен, а инфекция может прогрессировать и передаваться другим. Совсем другая ситуация — когда пациент уже выздоровел: в анализах могут сохраняться антитела, но это не вирус, а иммунная «память».
По словам эксперта, чаще всего узнают о диагнозе неожиданно — просто в ходе плановых или случайных анализов. Людей, которые регулярно обследуются по собственной инициативе, Дарья встречает редко.
Почему старого лечения до сих пор боятся
К полноценному лечению Мария приступила только спустя несколько лет:
— После диагноза мне какое-то время назначали только препараты для поддержки печени. К полноценной терапии я приступила гораздо позже — примерно в 2010 году, когда стали применять интерфероны. Сначала анализы показывали, что вирус подавляется, но затем ситуация снова ухудшилась.
Я продержалась на курсе девять месяцев, которые хочется просто вычеркнуть из жизни. За это время у меня проявились почти все возможные побочные эффекты. Температура постоянно держалась около 37,2 градусов, не отпускала жуткая слабость, болели места уколов. Волосы лезли клочками! Мы долго обсуждали это с моим парикмахером, пока не поняли: прическу уже не спасти. Даже краска ложилась странно и давала ярко-рыжий оттенок — мне объясняли, что такое тоже могло быть связано с препаратами. В итоге пришлось стричься почти под машинку.
Эмоционально было не легче. Я общалась с другими пациентами и слышала, как тяжело люди переносили интерфероны: кто-то впадал в глубокую депрессию, были и случаи самоубийств. Наверное, меня выручило удивительное упрямство. Желания бросить курс или причинить себе вред не возникало. Но я почти все время лежала и думала: моя жизнь всегда будет такой мучительной. Пропал интерес ко всему: к семье, ребенку, партнеру. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как тогда продолжала работать.
Когда стало понятно, что схема лечения не дает результатов, врачи собрали комиссию и отменили терапию как неэффективную. К тому моменту я была сильно истощена, а показатели крови заметно ухудшились.
Дарья Савостеенко
координатор проекта по гепатиту С в Ассоциации «Е.В.А.»
«Опыт интерфероновой терапии до сих пор влияет на решения пациентов. Те, кто сам прошел через такой курс или видел, как тяжело его переносили близкие, боятся, что современное лечение окажется таким же».
Как новые таблетки изменили лечение
Когда в России появилось новое лечение, Мария уже хорошо разбиралась в теме и помогала другим пациентам:
— О препаратах прямого действия я узнала довольно быстро, потому что уже консультировала людей с ВИЧ и гепатитом. В эту сферу я пришла еще в 2002 году: как раз перестала употреблять наркотики, а мой одноклассник открыл общественную организацию помощи зависимым. Однажды мы встретились, разговорились, и он позвал меня туда волонтерить.
Сначала я помогала чем могла. Потом стала больше общаться с пациентами и врачами, постепенно разобралась в лечении. Некоторые доктора давали мой номер людям с таким же диагнозом, чтобы они обратились за поддержкой. Во времена интерферонов она была особенно нужна. Постепенно вокруг меня сложилась небольшая активная группа людей с гепатитом С. Мы делились информацией, помогали друг другу и вместе пытались вылечиться.
Когда появились препараты прямого действия, уже было понятно главное: это не уколы, а таблетки, которые гораздо легче переносятся и дают хорошие результаты. Правда, российского опыта тогда почти не было. Врачи только осваивали новые схемы, а ориентировались мы в основном на зарубежные данные.
В медицинских учреждениях лекарства еще не выдавали, поэтому мы доставали их из-за границы за свой счет. Специалисты при этом помогали подобрать схему и наблюдали за ходом лечения, так что без контроля мы не оставались.
Первым из нашей группы курс начал мужчина с четвертой стадией фиброза. Его состояние уже приближалось к циррозу, поэтому ждать было нельзя. Мы нашли для него лекарства и следили, как он их переносит. Самочувствие оставалось хорошим, показатели улучшались — и это очень обнадеживало!
Но решиться на второй курс все равно было непросто. После неудачи с интерферонами я боялась, что вирус снова вернется, и не могла поверить, что новая схема обойдется без тяжелых побочек.
Первые хорошие анализы меня тоже не успокоили — я все время ждала, что вирус вернется. Только спустя три месяца результаты подтвердили, что он больше не определяется. При этом прием таблеток почти никак не влиял на мое самочувствие: после предыдущего лечения такая разница казалась невероятной. Того ужаса, который был на интерфероновой терапии, больше нет.
Пока старую схему еще предлагали пациентам бесплатно, я не могла указывать им, как поступить. Просто рассказывала о собственном опыте. Но внутри хотелось кричать: «Ребята, препараты прямого действия — это совсем другая история». А когда от старых схем окончательно отказались, я просто ликовала.
То, что Марии пришлось самой искать препараты и оплачивать курс, сегодня уже скорее исключение. За последние годы получить помощь стало гораздо проще.
«С 2023 года на борьбу с гепатитом С выделяют дополнительные средства. Благодаря этому регионы могут закупать больше лекарств. Теперь терапию назначают уже при нулевой стадии фиброза — человеку не нужно ждать, пока печень серьезно пострадает. Современные схемы помогают примерно в 99% случаев», — объясняет Дарья.
Диагноз есть, а лечения нет: что мешает начать и закончить курс
Даже зная о болезни, до первой таблетки доходят не все. Одних останавливают мифы, другим мешают обстоятельства, а третьи просто не понимают, куда обращаться.
Дарья Савостеенко: «До сих пор слышу: “Лучше попью расторопшу, выведу шлаки — и все будет хорошо”. Такие советы нередко дают околомедицинские специалисты, которые предлагают травы вместо препаратов. Пока человек следует этим рекомендациям, вирус продолжает вредить организму.
Бывает и иначе: пациент хочет лечиться, но не может каждый день принимать таблетки и регулярно ходить на приемы. Например, зависимым сначала нужна реабилитация, иначе четко соблюдать назначения не получится. Здесь важно не обвинять, а понять, какая помощь нужна. Тем, кто боится обращаться в государственную клинику или не знает, с чего начать, помогут профильные НКО: там объяснят, какие анализы сдать и куда идти дальше».
Даже когда человек готов к терапии, получить препараты не всегда просто. Путь пациента зависит от места жительства. Где-то обследования можно пройти в районной поликлинике, а где-то приходится ехать в областной гастроэнтерологический или гепатологический («печёночный») центр. Сначала нужно сдать анализы и проверить состояние печени, затем получить направление и ждать лекарства. Если диагностирован только гепатит С, этот процесс обычно занимает 2–4 месяца. А сам курс лечения — всего 8–12 недель, после чего вирус больше не определяется в крови.
Сложнее может быть тем, у кого одновременно обнаружили гепатит С и ВИЧ. Эти инфекции нередко встречаются вместе, поскольку у них схожие пути передачи. Пациентов с таким «комбо» обычно направляют в специализированный центр, а дальнейший путь — от обследований до получения препаратов — зависит от региона.
«При сочетании двух инфекций особенно важно не затягивать: пока человек ждет, гепатит продолжает прогрессировать. Мы стараемся обращать внимание на эту проблему в своей работе — и видим, что она требует решения на федеральном уровне», — отмечает Дарья.
Но забрать лекарства — только полдела. Соблюдать назначения нужно ежедневно, даже если самочувствие улучшилось, а показатели уже в норме.
Эксперт подчеркивает: «Здесь тот же принцип, что и с антибиотиками: нельзя останавливаться раньше срока. Если прервать курс, вирус может сохраниться, и прежняя схема больше не сработает. Поэтому таблетки обычно выдают частями: раз в месяц человек приходит к врачу, сдает контрольные анализы и получает запас на следующий этап».
Почему мифы пережили старую терапию
За пределами профессионального сообщества о гепатите С по-прежнему знают удивительно мало. Дарья Савостеенко признается: когда каждый день работаешь с этой темой, кажется, что базовые факты давно всем известны. На деле все иначе: «Мы опрашивали обычных прохожих на улицах Петербурга: узнавали, что они знают о гепатите С. Подробно и правильно на все вопросы ответила только одна женщина-медработник».
Впрочем, устаревшие представления есть и среди специалистов. «Иногда я до сих пор слышу даже от медработников: “Гепатит С не лечится”», — говорит Мария. Нехватка знаний легко превращается в предубеждение. Дарья вспоминает пациентку, которой в стоматологии на глазах у всей очереди объявили, что примут ее последней из-за гепатита. Услышав это, люди в коридоре отсели подальше. Неудивительно, что многие рассказывают о диагнозе только партнеру или самым близким. Даже от друзей и коллег его часто скрывают — просто не хотят проверять, какой окажется реакция.
«Когда человек говорит, что победил рак, его обычно поддерживают. А если он рассказывает, что вылечил гепатит С, первым вопросом часто становится: “А где ты его получил?”» — замечает Дарья.
А вот Мария больше не скрывает свою историю. Для нее открытый разговор о своем опыте — способ оставить старые страхи в прошлом: «Мне хочется, чтобы люди знали: не нужно стыдиться диагноза и оставаться с ним один на один. Чем раньше человек обратится за помощью, тем меньше времени проживет со страхом, который давно устарел».
Редакция напоминает: если вы столкнулись с гепатитом С, не обязательно разбираться во всём в одиночку. За поддержкой можно обратиться в профильные НКО. Например, у Ассоциации «Е.В.А.» работает горячая линия: +7 (921) 913-03-04. Равные консультанты отвечают по будням с 11:00 до 18:00 по Москве, бесплатно и анонимно. Они помогут разобраться в сложной ситуации, подготовиться к разговору с врачом и понять, как отстаивать свои права.
Комментарии (0)