Создатель «МЕДИ» Тамаз Мчедлидзе — о похудении на 74 кг и покорении Эльбруса

Суперсила: междисциплинарность и превентивный подход

За 35 лет работы мы сформировали в «МЕДИ» сильную команду из четырехсот врачей: стоматологов, дерматологов, пластических хирургов и специалистов больше чем двадцати направлений семейной медицины. И уже не просто лечим, а управляем ресурсами здоровья — то есть занимаемся профилактикой и восстановлением. Потому что, например, косметология и лазерная коррекция зрения — это не про долготу жизни, а про ее качество. И про удовольствие четко видеть и мир, и себя в зеркале.

Что делать: найти мотивацию для изменений

Тело — наш единственный биологический дом с пожизненным договором аренды. Так что лучше не ждать, когда начнут рушиться стены, а укреплять фундамент и вовремя заниматься ремонтом. В какой-то момент я понял, что мой «дом» меня не устраивает. Что я сам стал тормозом того дела, которое строю. Гены и анамнез важны, но примерно на треть за наше здоровье мы отвечаем сами — питанием, физической активностью, привычками.