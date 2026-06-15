Создатель «МЕДИ» Тамаз Мчедлидзе — о похудении на 74 кг и покорении Эльбруса

В начале 1990-х выпускник Первого меда Тамаз Мчедлидзе познакомил петербуржцев с новой стоматологией, по-прометеевски принеся современную анестезию и анатомические, тон-в-тон реставрации. А в начале 2010-х, сбросив 74 килограмма, пересобрал себя. Теперь доктор наук налегке мигрирует между Петербургом, Москвой (сеть из 25 клиник «МЕДИ»!) и Тбилиси (медицинский велнес-курорт Bioli) и дает ц/у с высоты своего полета.
Суперсила: междисциплинарность и превентивный подход
За 35 лет работы мы сформировали в «МЕДИ» сильную команду из четырехсот врачей: стоматологов, дерматологов, пластических хирургов и специалистов больше чем двадцати направлений семейной медицины. И уже не просто лечим, а управляем ресурсами здоровья — то есть занимаемся профилактикой и восстановлением. Потому что, например, косметология и лазерная коррекция зрения — это не про долготу жизни, а про ее качество. И про удовольствие четко видеть и мир, и себя в зеркале.
Что делать: найти мотивацию для изменений
Тело — наш единственный биологический дом с пожизненным договором аренды. Так что лучше не ждать, когда начнут рушиться стены, а укреплять фундамент и вовремя заниматься ремонтом. В какой-то момент я понял, что мой «дом» меня не устраивает. Что я сам стал тормозом того дела, которое строю. Гены и анамнез важны, но примерно на треть за наше здоровье мы отвечаем сами — питанием, физической активностью, привычками.
Точка опоры: любовь (и к грузинской кухне в том числе)
Как ни крути, на первом месте все равно любовь и легкое отношение к жизни. А концентрат этого — большой грузинский ужин с семьей (практиковать — как можно чаще!). Моей системе питания никак не противоречат рыба, мясо, зелень, овощи, мацони, начинка хинкали и бокал красного вина. Особенно если продукты на столе — свежайшие и от проверенных фермеров, как в ресторанах моего велнес-курорта Bioli. Ваше здоровье!
Плюс вайб: растяжка, силовые и челленджи
Восхождение на Эльбрус — моя личная победа над собой. Если бы я попытался подняться туда с прежним весом в 165 килограммов, то далеко бы не ушел. Горы — это честная проверка здоровья, там невозможно симулировать. Как врач, я подошел к подготовке серьезно: в связке со своей командой следил за показателями гемоглобина, тренировался, десять дней перед восхождением делал подъемы и спуски для адаптации к высоте. Помню, что на вершине провел полтора часа. Просто смотрел вокруг и думал, насколько огромные силы заложены в человеке.
Сейчас, после 65, уже не испытываю себя так сурово. Просто много хожу (иногда со скандинавскими палками, потому что они перераспределяют нагрузку и задействуют больше мышечных групп), делаю декомпрессионные упражнения (мы живем под действием гравитации, организм сжимается, и растяжка очень полезна!), практикую интенсивные силовые нагрузки, чтобы не прогрессировала саркопения. Неприятный факт: с возрастом потеря мышечной массы настигает любого, кто пропускает тренировки.
Минус вайб: редкие чекапы
Заметить сигналы будущих проблем со здоровьем можно сильно заранее и не доводить ситуацию до реального заболевания. Поэтому настаиваю на скринингах хотя бы раз в год. Сначала — базовая диагностика, чтобы узнать свои слабые места. Затем прицельный контроль специалистов. В «МЕДИ» профилактика и превенция как раз выстроены системно.
Текст: Алла Шарандина
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