ВИЧ — это вирус, который атакует защитную систему организма и постепенно ее ослабляет. В результате человеку сложнее справляться с инфекциями и болезнями. Передача происходит через кровь, при незащищенных половых контактах, а также от матери к ребенку во время беременности, родов или кормления. Если вовремя не начать лечение, со временем развивается СПИД — стадия, при которой иммунитет крайне слаб.

15 лет спустя: что реально изменилось в ВИЧ-сфере, а что застряло в прошлом?

Я работаю в этой теме около 20 лет и хорошо помню середину 2000-х. Раньше за терапией нужно было ехать в специализированные центры, а теперь ее выдают и в обычных инфекционных кабинетах, даже в небольших городах. Государство выделяет больше средств на лекарства, и их можно получить бесплатно.

Но отношение меняется гораздо медленнее, стигма никуда не исчезла. К тому же о ВИЧ и СПИДе стали меньше говорить и со стороны государства, и со стороны НКО. Хотя программы есть, тема почти исчезла из публичного поля. В результате люди реже сталкиваются с этой информацией и хуже понимают риски — а значит, число новых случаев растет быстрее, чем раньше.

Сегодня главная проблема не в лечении — оно есть и работает. Сложность в другом: люди недостаточно информированы, поздно узнают о своем статусе и недооценивают риски.

Как люди реагируют на диагноз?

Здесь хорошо заметна разница между поколениями. Молодые люди в целом реагируют спокойнее. Это видно, например, в мобильных пунктах тестирования на ВИЧ: молодежь уже имеет базовое понимание, что это за диагноз и как с ним живут. Конечно, новость о заболевании становится стрессом, но при этом у них есть внутренняя опора — знание, что при лечении состояние можно контролировать. А вот с людьми постарше ситуация другая. Тем, кому за 50, не хватает ни информации, ни понимания, что делать дальше. По наблюдениям наших консультантов, чаще всего для них положительный тест на ВИЧ — сильнейший удар.

Сейчас, во многом благодаря интернету, стало больше примеров открытости. Люди начинают говорить о своем статусе публично, и это меняет общее восприятие. Но такая уверенность редко появляется сразу. Сначала есть страх, что не поймут, отвернутся. Однако, когда человек находит поддержку и встречает людей с похожим опытом, ему становится легче принять ситуацию и говорить о заболевании открыто. А это меняет и отношение окружающих.

Правда, что сейчас жизнь людей с ВИЧ такая же, «как у всех»?

Сегодня его можно считать обычным хроническим заболеванием, но при одном важном условии: если человек регулярно принимает терапию. Тогда самочувствие под контролем и жизнь мало чем отличается от обычной. Но без лечения риски серьезные.

ВИЧ — состояние, с которым живут всю жизнь и держат его под контролем с помощью препаратов.

При этом нюансы остаются, и чаще они связаны не с медициной, а с реакцией окружающих. Люди по-прежнему сталкиваются с настороженностью, страхом, непониманием, и это влияет на их ощущение свободы и безопасности. Постепенно ситуация меняется, особенно благодаря тем, кто открыто говорит о своем статусе. Но утверждать, что сложностей больше нет — рано.

Чем лечат ВИЧ?

За последние 20 лет появился новый формат — инъекционные препараты. Их можно вводить, например, раз в месяц, а не принимать каждый день. Пока это не массовая практика: такой вариант подходит только тем, у кого состояние уже стабилизировано и снижена вирусная нагрузка. То есть нельзя начать лечение сразу с уколов. Но направление развития уже понятно — со временем принимать терапию станет проще.

Вирусная нагрузка — показатель, который отражает количество вируса в крови. По нему врачи понимают, работает ли лечение. Высокие значения говорят о том, что распространение идет активно. Низкие — что вирус подавлен. Задача терапии — снизить уровень до неопределяемого, когда анализы ничего не фиксируют. В этом случае человек обычно чувствует себя хорошо, живет обычной жизнью и не передает ВИЧ половым путем.

Сейчас схемы у всех разные: кто-то принимает препараты один раз в сутки, кто-то — два или три. Но главное — регулярность. Чаще всего это ежедневный прием, утром и вечером, без пропусков. Вспомните, даже пропить курс витаминов без пропусков — сложно, а для тех, кто живет с ВИЧ, это постоянная ответственность. График меняется, случаются поездки, сбивается ритм, и все равно нужно подстраиваться. Поэтому усталость от такого режима — нормальная и понятная история, которая по-прежнему остается одной из главных проблем ВИЧ-терапии.