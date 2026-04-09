Мозг всё уже решил за нас!? Почему исчезает интерес к жизни и откуда берутся вспышки гениальности? Объясняет психофизиолог Александр Каплан

Как мозг упрощает свою работу, чтобы стать эффективнее? Откуда берется ощущение пустоты, даже когда все в порядке? И правда, что решения принимаются раньше, чем мы их осознаем? Сходили на лекцию психофизиолога Александра Каплана и отобрали самые интересные идеи о том, как на самом деле работает мозг. Без сложных терминов и длинных объяснений: только то, что меняет взгляд на привычные вещи.
Откуда берется внезапная ясность
Мы привыкли думать, что сначала анализируем, а потом делаем вывод. Но чаще все происходит наоборот. Внутри постоянно работает система, которая обрабатывает происходящее и просчитывает варианты. Она не объясняет ход мыслей — просто становится ясно, что правильно, а что нет.
Это легко заметить в повседневных действиях. Когда мы идем или ведем машину, нам не приходится просчитывать каждое движение. Все происходит автоматически, хотя за этим стоят сложные процессы. Так же и в более серьезных ситуациях: сначала возникает ощущение или догадка, а объяснение подтягивается позже. Мы как будто придумываем его задним числом и сами же в него верим.
Многие ученые описывали похожий опыт: долго думаешь над задачей, а потом вдруг «видишь» ответ. Не в виде четкой формулы, а как вспышку ясности.
Это редкий момент, когда мы на секунду синхронизируемся с внутренней системой. Она работает постоянно, но напрямую с нами не разговаривает. Поэтому такие состояния важно ловить. Если вдруг нашло озарение — лучше сразу действовать!
Живу благополучно, но ничего не хочу, почему?
Сегодня скука часто появляется у тех, кто уже наладил жизнь: работа, деньги, близкие люди, привычный комфорт. Снаружи все стабильно, а внутри — тишина и ощущение, что дальше двигаться некуда.
В таких случаях психологи обычно советуют попробовать новое. Составить список из десятков занятий, переключаться, расширять горизонты. Но на практике это не всегда срабатывает. Можно перебрать много вариантов и ни один не зацепит.
Причина в том, как устроено внутреннее восприятие. У каждого есть своя «сборка» — набор привычных интересов, реакций и смыслов. Через нее мы смотрим на мир. Если она узкая, человек просто не распознает новые возможности как интересные.
Отсюда и ощущение замкнутого круга: все знакомо, а за пределами — пустота. Можно искать, заставлять себя, пробовать снова и снова, но без внутреннего отклика ничего не происходит.
Ключевая вещь здесь — потребность. Именно она определяет, что будет по-настоящему цеплять. Если потребностей мало, жизнь сужается до узкого коридора: шаг в сторону и сразу скучно.
Поэтому начинать стоит не с поиска занятий, а с расширения этой внутренней модели. И постепенно формировать потребности. Без них любые идеи остаются внешними и быстро отпадают. С ними — появляется движение, интерес и ощущение, что в жизни еще много всего неизученного и важного.
Как опыт меняет нашу реальность
Кажется, что мы просто смотрим и сразу понимаем, что перед нами. Но это не совсем так.
Мы видим не мир, а версию реальности, которую собираем сами.
В мозг не поступает готовая картинка, туда приходят отдельные сигналы — нервные импульсы, которые сами по себе ничего не показывают. Дальше система собирает из них целостное изображение. Она заполняет пробелы, опираясь на прошлый опыт и накопленные представления. Поэтому возникает ощущение, будто мы видим мир таким, какой он есть. Хотя на самом деле это внутренняя сборка — версия реальности, которую создаем мы сами. И она вполне может не совпадать с тем, что происходит снаружи. Отсюда и иллюзии: когда информации не хватает или опыт подводит, мозг достраивает картину сам и делает это не всегда точно.
Почему привычные задачи не развивают мышление
Мозг быстро привыкает к одному и тому же. Даже сложная, но знакомая работа не делает мышление гибче — она просто запускает привычный сценарий, как повтор трека. Сдвиг начинается там, где появляется новое. Не больше задач, а другие задачи. Можно долго разбираться в одной теме, например, в породах собак и почти не продвигаться. А можно сменить направление: кошки, каракатицы, пауки — и рост будет заметнее.
С творчеством работает так же. Когда мы ищем решения, придумываем что-то неожиданное, мозг начинает меняться. И чем чаще это происходит, тем дольше сохраняются ясность и подвижность мышления.
Вывод простой: ориентир — новизна. Если вы что-то раньше не делали, туда и стоит идти. Даже небольшие изменения запускают в голове полезную перестройку.
Простое упражнение для живости ума
На первый взгляд пазлы — это просто подбор деталей по образцу. Смотришь на картинку и собираешь, почти на автомате. Кажется, что здесь нет развития — одно повторение. Но все меняется, если убрать готовый ориентир. Когда нет подсказки, приходится самому достраивать изображение. Мозг начинает сопоставлять, проверять догадки, искать варианты — включается воображение. И вот в этот момент он действительно начинает работать по-другому.
Подобные упражнения можно встроить в повседневность. Важно не само занятие, а принцип: регулярно ставить себя в ситуации, где нет готового ответа и нужно поразмыслить.
В чем секрет феноменальной памяти
Есть люди, которые запоминают десятки тысяч знаков числа π или пересказывают книги почти дословно, кажется, что это врожденный дар. Но на деле секрет — в способе запоминания. Мы не держим в голове большие объемы информации как есть, а собираем ее в группы. Вместо множества отдельных элементов появляются несколько смысловых блоков — с ними мозгу работать легче. Это важно, потому что у памяти есть предел: обычно мы удерживаем около 5–7 элементов одновременно. Но если объединять их, этот объем заметно увеличивается.
Отсюда и фокусы с запоминанием. Длинную последовательность цифр можно составить из нескольких знакомых телефонных номеров и потом удивлять этим друзей. Другой вариант — «разложить» информацию по привычному маршруту и потом мысленно пройти его. Поэтому феноменальная память — это чаще не врожденная особенность, а выстроенная система запоминания.
Мозг не становится «больше» — он становится точнее
Когда вы стремитесь стать экспертом в какой-то сфере, мозг не наращивает ресурсы, а перестраивает их довольно неожиданным способом — через сокращение.
Это хорошо видно на примере шахматистов: у гроссмейстеров некоторые зоны мозга выражены слабее, чем у новичков. Звучит странно: уровень навыка выше, а «объем» меньше. Но это и есть результат настройки!
Сначала система работает с запасом и перебирает разные варианты. По мере обучения лишние пути отключаются, остаются только самые точные и быстрые. Так проявляется пластичность: мозг постепенно подстраивается под задачу и делает это максимально экономно.
Как ранний опыт формирует работу мозга
В первые годы жизни у ребенка уже есть около 86 миллиардов нервных клеток. Но сами по себе они мало что решают: важнее связи между ними, которых в начале почти нет. После рождения мозг быстро включается в работу. Любой новый опыт — звук, лицо, движение — формирует цепочку взаимодействий между нейронами. Этот процесс идет с бешеной скоростью — десятки тысяч контактов в секунду.
Со временем все меняется. Организм начинает «чистку»: лишнее убирает, оставляет только то, что действительно используется. К подростковому возрасту сохраняется примерно 40% от максимального количества связей и это уже финальная версия. Такой пик больше не повторяется.
Отсюда простой вывод: чем насыщеннее и разнообразнее была среда в ранние годы, тем точнее и эффективнее мозг будет работать дальше.
В чем ИИ уступает человеческому мышлению
Несмотря на огромные вычислительные возможности, современные системы до сих пор не справляются с рядом математических вопросов, которые давно сформулированы, но остаются без доказательства, например, из списка задачи тысячелетия. Казалось бы, если направить на них больше данных и ресурсов, результат должен появиться быстрее. Но этого не происходит.
Дело в том, что они требуют не перебора вариантов, а принципиально новой идеи. А здесь у алгоритмов есть ограничение: они опираются на уже известные подходы и накопленные данные, но не умеют выходить за их пределы. Человек действует иначе: он может долго работать с проблемой, а затем прийти к решению через догадку — без пошагового расчета.
Не случайно Ричард Фейнман говорил, что крупные открытия не сводятся к вычислениям. В их основе — способность увидеть принцип. Именно этого механизма у искусственного интеллекта пока нет.
Дисклеймер: редакция пересказывает идеи в свободной форме, без дословного цитирования.
