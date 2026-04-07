Гормональная контрацепция: как подобрать? Какие риски? И почему это всегда индивидуально?

Решение принято — вы готовы принимать противозачаточные. Дальше сложнее: как выбрать и не прогадать? Универсальной таблетки не существует, а гормональная система не прощает ошибок. Наталья Фомичёва в книге «Разговор о женском здоровье» разбирает, как работает оральная контрацепция и почему всё всегда упирается в индивидуальные нюансы.
Нужны ли вам таблетки
Я часто сталкиваюсь с очень разным отношением к противозачаточным препаратам. Одни женщины их боятся и избегают, не решаясь даже пробовать, другие могут легкомысленно принимать таблетки, которые посоветовала подруга или блогер. Попробуем посмотреть на противозачаточные препараты непредвзято, как с эмоциональной точки зрения, так и с рациональной.
Первое и главное, что следует знать про оральные контрацептивы (ОК): они нужны тем, кто не собирается в ближайшее время беременеть. Казалось бы, это очевидно. Однако некоторые гинекологи рекомендуют прием противозачаточных в рамках подготовки к беременности, якобы для коррекции гормонального дисбаланса. Мол, когда вы бросите таблетки, забеременеть будет легче. Научными данными это не подтверждается.
Беременность после отмены ОК наступает не быстрее, чем до их назначения. Контрацепция никак не меняет вашу фертильность, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но очевидно, что зачатие при использовании препаратов откладывается, а это не соответствует желаниям женщины. Если вы хотите ребенка, лучше идти прямо к цели.
Второе, что важно знать о противозачаточных: их следует подбирать только вместе с гинекологом. Врач задаст необходимые вопросы и, может быть, назначит дополнительное обследование. Все это нужно не только для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно во время приема противозачаточных, но и для снижения рисков. Контрацептивы — вполне серьезные медикаменты, у которых могут быть побочные эффекты.
Существует два основных вида противозачаточных препаратов:
- Таблетки, содержащие только прогестин (мини-пили). Они замедляют продвижение яйцеклетки по маточным трубам и сгущают цервикальную слизь, чтобы сперматозоиды не могли достичь яйцеклетки. Кроме того, прогестин истончает слизистую оболочку матки. Некоторые виды этих таблеток могут предотвращать и саму овуляцию.
- Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), содержащие и эстроген, и прогестин. У них тот же механизм действия, что и у мини-пили, но плюсом они предотвращают овуляцию. Вариантов КОК много, и выбор зависит от того, как часто вы хотите иметь менструации и какая доза гормонов вам подходит.
Невозможно предсказать заранее, как ваш организм воспримет тот или иной вид контрацептивов. Гинеколог должен знать многое о вашем состоянии здоровья, чтобы подобрать подходящие таблетки.
Возможные плюсы и минусы КОК
Плюсы:
- Облегчаются симптомы ПМС, уменьшается выраженность менструальных спазмов (дисменореи).
- Сокращается акне.
- Менструации становятся более короткими, легкими и предсказуемыми либо приходят реже, либо вообще исчезают.
- Уменьшается обильность кровотечений и снижается риск анемии.
- Уменьшаются симптомы эндометриоза.
- Снижается риска рака яичников, эндометрия и толстой кишки.
- Снижается риск остеопороза (повышенной хрупкости костей).
- Сокращается нежелательный рост волос при синдроме поликистозных яичников.
- Все указанные преимущества статистические, то есть они проявляются не у всех женщин. Не факт, что именно у вас на фоне КОК прекратится дисменорея, и не стоит принимать их только ради этого.
Минусы:
- Пропуск таблеток или их несвоевременный прием может повлиять на эффективность контрацепции.
- Увеличивается риск повышенного уровня холестерина, а также инфаркта и инсульта.
- Возрастает риск образования тромбов, особенно у курящих и женщин старше 35 лет. Именно поэтому таблетки с повышенной дозировкой эстрогена назначают не всем.
- Повышается риск рака шейки матки, эндометрия и груди. Но, по-видимому, он постепенно снижается после прекращения приема таблеток.
- Возможны побочные эффекты: нерегулярные кровотечения, вздутие живота, болезненность груди, тошнота, депрессия, увеличение веса и головная боль.
Плюсы и минусы мини-пили (препаратов прогестина без эстрогена)
Плюсы:
- Можно использовать сразу после родов, выкидыша или аборта.
- Их могут принимать люди, у которых есть тромбоз, мигрени, повышенное кровяное давление или высока вероятность сердечных заболеваний. КОК, в отличие от мини-пили, повышают эти риски.
- Меньше влияют на грудное вскармливание, чем КОК.
- Меньше повышают риск рака эндометрия.
Минусы:
- Необходимо принимать препарат строго в одно и то же время каждый день. Если вы пропустили таблетку или опоздали с приемом более чем на три часа, нужно использовать презервативы в течение двух-трех дней.
- Побочные эффекты могут включать нерегулярные менструальные кровотечения, кисты яичников, снижение полового влечения, головную боль, болезненность груди, акне, увеличение веса, депрессию и гирсутизм (усиленный рост волос на теле).
- Немного повышается риск внематочной беременности.
Побочные эффекты контрацептивов могут быть скрытыми, а некоторые из них обнаруживаются лишь спустя годы. У одних женщин противозачаточные вызывают набор веса, головную боль, колебания настроения. Другие отмечают, что улучшилось состояние кожи или ушла болезненность во время месячных, а третьи, наоборот, жалуются на прорывные кровотечения (кровянистые выделения между менструациями, связанные с адаптацией организма и изменением слизистой оболочки матки) в середине цикла. Оральная контрацепция может по-разному влиять на влечение, в том числе снижать его, если препарат подобран неправильно. Поэтому консультация с гинекологом — обязательна.
Оба важных факта о гормональных контрацептивах относятся и к внутриматочным спиралям (ВМС). Их установку тоже необходимо обсуждать с врачом. И спирали точно так же не нужны желающим забеременеть. Хотя это более инвазивный метод контрацепции (устройство приходится устанавливать и удалять у гинеколога), он не опасен и имеет свои преимущества. Например, гормональная спираль снижает развития рака эндометрия.
Есть у ВМС и минусы, например увеличение риска внематочной беременности и возможность осложнений. Они редки, но все же случаются. Многие опасаются, что спираль может проткнуть стенку матки. На самом деле это крайне редкое осложнение: обычно такое происходит во время установки устройства, причем вероятность повреждения — 0,01%. Воспалительные процессы, связанные с установкой спирали, также редки — они возникают только у 1% пациенток. Существуют редкие побочные эффекты гормональных спиралей, такие как увеличение веса, выпадение волос, изменения настроения и появление акне. Но до конца не известно, есть ли связь между этими эффектами и ВМС. Спираль может действовать от трех до десяти лет и является очень эффективным средством контрацепции: ее надежность более 99%. После удаления устройства репродуктивная функция восстанавливается сразу, тогда как после отмены ОК организму может потребоваться несколько месяцев.
Редакция напоминает, что медицинские изделия и препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)