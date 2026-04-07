Гормональная контрацепция: как подобрать? Какие риски? И почему это всегда индивидуально?

Нужны ли вам таблетки

Я часто сталкиваюсь с очень разным отношением к противозачаточным препаратам. Одни женщины их боятся и избегают, не решаясь даже пробовать, другие могут легкомысленно принимать таблетки, которые посоветовала подруга или блогер. Попробуем посмотреть на противозачаточные препараты непредвзято, как с эмоциональной точки зрения, так и с рациональной.

Первое и главное, что следует знать про оральные контрацептивы (ОК): они нужны тем, кто не собирается в ближайшее время беременеть. Казалось бы, это очевидно. Однако некоторые гинекологи рекомендуют прием противозачаточных в рамках подготовки к беременности, якобы для коррекции гормонального дисбаланса. Мол, когда вы бросите таблетки, забеременеть будет легче. Научными данными это не подтверждается.

Беременность после отмены ОК наступает не быстрее, чем до их назначения. Контрацепция никак не меняет вашу фертильность, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Но очевидно, что зачатие при использовании препаратов откладывается, а это не соответствует желаниям женщины. Если вы хотите ребенка, лучше идти прямо к цели.

Второе, что важно знать о противозачаточных: их следует подбирать только вместе с гинекологом. Врач задаст необходимые вопросы и, может быть, назначит дополнительное обследование. Все это нужно не только для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно во время приема противозачаточных, но и для снижения рисков. Контрацептивы — вполне серьезные медикаменты, у которых могут быть побочные эффекты.

Существует два основных вида противозачаточных препаратов:

Таблетки, содержащие только прогестин (мини-пили). Они замедляют продвижение яйцеклетки по маточным трубам и сгущают цервикальную слизь, чтобы сперматозоиды не могли достичь яйцеклетки. Кроме того, прогестин истончает слизистую оболочку матки. Некоторые виды этих таблеток могут предотвращать и саму овуляцию. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), содержащие и эстроген, и прогестин. У них тот же механизм действия, что и у мини-пили, но плюсом они предотвращают овуляцию. Вариантов КОК много, и выбор зависит от того, как часто вы хотите иметь менструации и какая доза гормонов вам подходит.

Невозможно предсказать заранее, как ваш организм воспримет тот или иной вид контрацептивов. Гинеколог должен знать многое о вашем состоянии здоровья, чтобы подобрать подходящие таблетки.

Комбинированные таблетки (КОК) подходят не всем: их нельзя после родов, при курении после 35 лет, при рисках тромбозов и некоторых хронических заболеваниях — например, гипертонии, проблемах со свертываемостью, волчанке или мигрени с аурой. Мини-пили в таких ситуациях чаще можно — это более мягкий вариант, но и у них есть ограничения: их не назначают при раке груди, некоторых заболеваниях печени и волчанке. Оба вида не используют при непонятных маточных кровотечениях, после шунтирования желудка и при приёме противосудорожных или противотуберкулезных препаратов.

Возможные плюсы и минусы КОК

Плюсы:

Облегчаются симптомы ПМС, уменьшается выраженность менструальных спазмов (дисменореи).

Сокращается акне.

Менструации становятся более короткими, легкими и предсказуемыми либо приходят реже, либо вообще исчезают.

Уменьшается обильность кровотечений и снижается риск анемии.

Уменьшаются симптомы эндометриоза.

Снижается риска рака яичников, эндометрия и толстой кишки.

Снижается риск остеопороза (повышенной хрупкости костей).

Сокращается нежелательный рост волос при синдроме поликистозных яичников.

Все указанные преимущества статистические, то есть они проявляются не у всех женщин. Не факт, что именно у вас на фоне КОК прекратится дисменорея, и не стоит принимать их только ради этого.

Минусы: