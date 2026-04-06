Как выбрать очки без диоптрий (и не повестись на маркетинг), чтобы снизить нагрузку на глаза?

С диоптриями и без: в чем разница

Диоптрии — это единица измерения оптической силы линзы. Проще говоря, показатель того, насколько она помогает глазу сфокусировать изображение и все как следует разлядеть. Исходя из этого очки делятся на два типа, у каждого из которых своя функция:

Без диоптрий — тут речь уже не про коррекцию, а про комфорт. Такие очки не лечат и не улучшают зрение, но могут снижать нагрузку за счет более комфортной картинки: меньше блики, мягче яркий свет, защита от ветра, пыли или ультрафиолета. Они будут особенно полезны людям, которые работают в ярко освещенных сухих помещениях, на открытом воздухе или в ночное время.

Как работают очки без диоптрий?

Их часто называют «защитой для глаз», но это скорее маркетинговая формулировка. По сути, внутри могут быть совершенно разные линзы: одни влияют на качество картинки, другие лишь смягчают свет.

Какие бывают очки без диоптрий:

Компьютерные

Как выглядит линза: прозрачная, иногда с легким желтоватым или синеватым оттенком, почти не отличается от обычной.

Раньше это были просто желтые стекла без особого смысла. Сейчас под этим названием чаще имеют в виду покрытия, которые немного смягчают свет от экрана. При этом нет убедительных доказательств, что именно синий спектр вызывает усталость: современные устройства считаются безопасными, а дискомфорт лаз связан в первую очередь с долгой работой вблизи. Но многим реально комфортно в таких очках — изображение выглядит мягче и воспринимается легче.

Антибликовые

Как выглядит линза: полностью прозрачная, с легким зеленоватым или фиолетовым отблеском при наклоне.

Вот тут есть реальная польза. Специальное покрытие уменьшает блики на поверхности, поэтому картинка выглядит более четкой и контрастной. Глазу не нужно «пробираться» через лишние отражения, он меньше напрягается и поэтому смотреть становится легче.

Водительские

Как выглядит линза: желтая, темная или почти прозрачная — в зависимости от задачи.

По-хорошему такие очки подбираются с учетом зрения и дополняются антибликовым покрытием, чтобы уменьшить засвет от фар. Но варианты без диоптрий тоже имеют смысл, если правильно подбирать их под окружающие условия: