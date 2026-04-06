Как выбрать очки без диоптрий (и не повестись на маркетинг), чтобы снизить нагрузку на глаза?

Уже покупали себе компьютерные очки — так, на всякий случай? Хуже ведь не будет… или все-таки будет? А «хамелеоны» — безопасны? Начинаем осознанное
потребление ношение! Разбираемся, где в очках «не для зрения» реальная польза, где — маркетинг, а где — чистый фешн, вместе с Валентиной Мудрецовой, главным оптометристом центра «Зрение».
С диоптриями и без: в чем разница
Диоптрии — это единица измерения оптической силы линзы. Проще говоря, показатель того, насколько она помогает глазу сфокусировать изображение и все как следует разлядеть. Исходя из этого очки делятся на два типа, у каждого из которых своя функция:
- С диоптриями — это медицинская история. Их подбирают по рецепту, чтобы скорректировать зрение: при близорукости, дальнозоркости, астигматизме. Здесь очки решают конкретную задачу: помогают глазу видеть четко и снимают напряжение.
- Без диоптрий — тут речь уже не про коррекцию, а про комфорт. Такие очки не лечат и не улучшают зрение, но могут снижать нагрузку за счет более комфортной картинки: меньше блики, мягче яркий свет, защита от ветра, пыли или ультрафиолета. Они будут особенно полезны людям, которые работают в ярко освещенных сухих помещениях, на открытом воздухе или в ночное время.
Как работают очки без диоптрий?
Их часто называют «защитой для глаз», но это скорее маркетинговая формулировка. По сути, внутри могут быть совершенно разные линзы: одни влияют на качество картинки, другие лишь смягчают свет.
Какие бывают очки без диоптрий:
- Компьютерные
Как выглядит линза: прозрачная, иногда с легким желтоватым или синеватым оттенком, почти не отличается от обычной.
Раньше это были просто желтые стекла без особого смысла. Сейчас под этим названием чаще имеют в виду покрытия, которые немного смягчают свет от экрана. При этом нет убедительных доказательств, что именно синий спектр вызывает усталость: современные устройства считаются безопасными, а дискомфорт лаз связан в первую очередь с долгой работой вблизи. Но многим реально комфортно в таких очках — изображение выглядит мягче и воспринимается легче.
- Антибликовые
Как выглядит линза: полностью прозрачная, с легким зеленоватым или фиолетовым отблеском при наклоне.
Вот тут есть реальная польза. Специальное покрытие уменьшает блики на поверхности, поэтому картинка выглядит более четкой и контрастной. Глазу не нужно «пробираться» через лишние отражения, он меньше напрягается и поэтому смотреть становится легче.
- Водительские
Как выглядит линза: желтая, темная или почти прозрачная — в зависимости от задачи.
По-хорошему такие очки подбираются с учетом зрения и дополняются антибликовым покрытием, чтобы уменьшить засвет от фар. Но варианты без диоптрий тоже имеют смысл, если правильно подбирать их под окружающие условия:
- Прозрачные с антибликовым покрытием — базовый вариант для ночи. Они уменьшают засвет от фар и фонарей, не затемняя картинку.
- Желтые линзы — помогают лучше различать детали при низком солнце и в сумерках. Картинка становится более контрастной, дорога читается легче.
- Поляризационные — с фильтром, который убирает отраженный свет. Например, блики от воды, снега или мокрого асфальта. За счет этого поверхность не «слепит» и видно четче.
- Фотохромные
Как выглядит линза: в помещении прозрачная, а на солнце темнеет.
Этот вариант удобен тем, что не нужно постоянно надевать и снимать очки при выходе на улицу и обратно. Поверхность реагирует на ультрафиолет: под солнечным светом становится темнее, снижает яркость и бережет глаза, а в помещении снова остается прозрачной. При этом основная защита не оттенок, а материал — именно он блокирует УФ-лучи, а затемнение лишь делает свет более мягким для восприятия.
- С UV-фильтром
Как выглядит линза: полностью прозрачная, без оттенка, как обычная «нулевая».
Она защищает от ультрафиолета, даже если остается прозрачной. Да, затемнение не равно защита! Все зависит от материала — именно он блокирует УФ-лучи. Когда к такой защите добавляют темный оттенок, получаются «обычные солнечные очки». Затемнение нужно не для безопасности, а для комфорта: оно снижает яркость, убирает «слепящий» эффект и помогает легче переносить яркий свет.
- «Антистресс»
Как выглядит линза: слегка затемненная — серого, коричневого, розоватого или другого мягкого оттенка.
Название звучит громко, но к психологическому стрессу оно отношения не имеет. Речь о зрительном напряжении. При ярком свете глаз постоянно подстраивается под освещение — зрачок сужается и расширяется, мышцы работают без пауз. А легкая тонировка снижает яркость и этой «мелкой работы» становится меньше. Так появляется ощущение, что глазам проще и спокойнее — это и есть эффект, который называют «антистрессом».
- Имиджевые
Как выглядит линза: прозрачная, чаще всего без оттенка, иногда с легким декоративным покрытием.
Такие очки нужны только как дополнительная делать в образе. Иногда изображение в них немного мутное: часть света отражается от поверхности, поэтому картинка теряет контраст. Глазу из-за этого приходится сильнее напрягаться. Особенно это заметно в дешевых моделях. А вот если отыскать вариант с нужным дизайном, так еще и с антибликовым покрытием — смотреть становится заметно комфортнее.
Если глаза все-таки устают: где граница нормы и что действительно помогает?
Небольшое утомление глаз — это нормально. Обычно оно появляется через 1,5–2 часа работы и проходит, если сделать перерыв или отвлечься. В таком случае дискомфорт легко снимается простой разминкой и не сильно зависит от освещения.
Понять, что с вашим зрением все в порядке, можно по тому, как быстро взгляд переключается с близкого расстояния на дальнее. В норме это происходит без усилий, а изображение остается четким. Если после залипания в телефон картинка «плывет» и фокус возвращается не сразу, это уже повод записаться к офтальмологу.
Снизить нагрузку на глаза в первую очередь помогают не очки, а простые привычки:
- Делать паузы: каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд смотреть вдаль.
- Не сидеть в темноте с одним работающим экраном — вокруг должен быть свет.
- Держать комфортную дистанцию от монитора — примерно 30–40 см.
- Не забывать моргать: сухость — частая причина неприятных ощущений.
- Проверять зрение, даже если кажется, что все в порядке.
Редакция напоминает, что медицинские изделия могут иметь противопоказания. Необходима консультация специалиста.
