С 23 по 29 марта на курорте Роза Хутор в Сочи прошел New Star Camp — ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, который объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни. Фестиваль сочетает катание, музыку и образовательную программу: лекции, мастер-классы и встречи с лидерами спорта, медиа и креативной индустрии. Одним из самых популярных образовательных событий фестиваля стал паблик-ток «Код выносливости: дешифруем, как раскрыть свой потенциал», организованный в Спортивном Доме «Герофарм». Эксперты обсудили, почему с возрастом восстановление после нагрузок требует больше времени, действительно ли одной силы воли достаточно для достижения высоких результатов, а также дали практические советы, как поддерживать высокий уровень энергии на протяжении всего сезона и во время многодневных соревнований.