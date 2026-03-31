С 23 по 29 марта на курорте Роза Хутор в Сочи прошел New Star Camp — ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, который объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни. Фестиваль сочетает катание, музыку и образовательную программу: лекции, мастер-классы и встречи с лидерами спорта, медиа и креативной индустрии. Одним из самых популярных образовательных событий фестиваля стал паблик-ток «Код выносливости: дешифруем, как раскрыть свой потенциал», организованный в Спортивном Доме «Герофарм». Эксперты обсудили, почему с возрастом восстановление после нагрузок требует больше времени, действительно ли одной силы воли достаточно для достижения высоких результатов, а также дали практические советы, как поддерживать высокий уровень энергии на протяжении всего сезона и во время многодневных соревнований.
Врач-эндокринолог Полина Брудная обозначила главную физиологическую проблему современного человека. После 30–35 лет естественный уровень физической активности снижается (чему способствует комфорт нового времени — доставка, удаленная работа, личный автотранспорт). Это создает почву для набора веса.
Полина Брудная
Врач-эндокринолог
«С возрастом выносливость снижается естественным путем, и каждые 10 лет человек теряет 3–5% мышечной массы. Это явление называется саркопенией. Параллельно падает уровень половых гормонов, что ускоряет потерю мышц и способствует накоплению висцерального жира. Хронический стресс и нехватка сна лишь усугубляют ситуацию, повышая уровень кортизола. Но не нужно принимать возрастной набор веса как неизбежность. Коррекция возможна через комплексный подход: сдачу анализов (глюкоза, инсулин, гормоны щитовидной железы), акцент на белковое питание, регулярные силовые тренировки и нормализацию сна. Изменение образа жизни — это база, но при инсулинорезистентности и многолетнем лишнем весе этого может быть недостаточно. Дополнительной поддержкой могут стать препараты на основе тирзепатида, такие как «Мунджаро» или его российский аналог «Седжаро».
Телеведущая, художник по костюмам Алина Герман рассказала свою историю трансформации от веса 122 кг до 66 кг.
Алина призналась, что первым серьезным шагом для нее стала бариатрическая операция, которая позволила сбросить значительную массу тела и дала новый виток карьере. Однако затем последовал «откат» — возвращение 10–12 кг. Столкновение с физиологическими ограничениями организма и необходимость удержания результата привели к пониманию важности комплексной поддержки, включая работу с гормональным фоном и современные методы терапии.
Алина Герман
Телеведущая, художник по костюмам
«Я была тем человеком, который не мог подняться на третий этаж без одышки. Я перепробовала все: диеты, тренировки, но вес постоянно возвращался. Я долгое время жила на этих "качелях"».
Основательница студии йоги «9:30» Динара Малиновская акцентировала внимание на том, что устойчивый результат невозможен без учета ментальной составляющей. Она подчеркнула, что стресс — главный враг стройности и выносливости, поскольку он напрямую влияет на гормональный баланс и пищевое поведение.
Динара Малиновская
Основательница студии йоги «9:30»
«Важно пробовать разные виды активности. Лучше уделять тренировкам по 10-15 минут ежедневно, чем изнурять себя одной долгой тренировкой раз в месяц, после которой вы больше не вернетесь в зал. Но ключевой момент: держать в балансе нужно не только тело, но и ментальное здоровье. Практики дыхания, медитации — все, что помогает вам снизить уровень тревожности, должно стать обязательной частью режима».
