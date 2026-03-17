Наступает секс-кризис? Исследования: современные мужчины теряют тестостерон! Чем это грозит и когда — срочно к врачу?

Ученые призывают задуматься: в мужской популяции стабильно снижается уровень главного гормона, который отвечает за половые признаки, либидо, силу, фертильность и многое другое. И если тот факт, что у бумеров, иксов и миллениалов его все меньше можно объяснить преимущественно фактором возраста, то что происходит с зумерами и есть ли угроза для следующий поколений? Разбираемся с Евгенией Агаповой, урологом ИНВИТРО Северо-Запад.
Что такое тестостерон и за что он отвечает
Тестостерон — главный мужской половой гормон из группы андрогенов. Он вырабатывается в надпочечниках и тестикулах (яичках) и отвечает за:
- Плотность костей.
- Производство качественной здоровой спермы.
- Работу сердечно-сосудистой системы.
- Развитие и поддержание мужских признаков: формирование половых органов, рост волос на лице и теле.
- Распределение жира.
- Регуляцию либидо (полового влечения).
- Регуляцию настроения и когнитивных функций, поддержание энергии.
- Развитие мышечной массы и увеличение силы.
В детстве уровень тестостерона низкий — гипоталамо-гипофизарная система, которая регулирует его выработку, еще не полностью активна.
В юности показатель быстро растет вместе с началом полового созревания. В этот момент запускается гонадотропная ось — эндокринный комплекс, включающий гипоталамус, гипофиз и половые железы. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-рилизинг-гормон, гипофиз — лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, а яички начинают активно синтезировать тестостерон.
Во взрослом возрасте, когда репродуктивная система уже сформирована, уровень этого гормона (у условно здорового человека) достигает максимума и стабилизируется. Нормальные лабораторные значения для мужчин от 18 до 50 лет — 8,9–42,0 нмоль/л. Но в клинической практике диапазон значений от 12 до 15 нмоль/л является пограничным и при получении таких показателей требуется дообследование.
После 30–40 лет уровень тестостерона постепенно снижается примерно на 1–2% в год. Это связано с уменьшением активности гонадной оси и клеток Лейдига — именно они производят гормон в тканях яичек.
Почему главный мужской гормон начинает снижаться
Возраст — не единственная причина. На уровень гормона заметно влияют образ жизни и общее состояние здоровья.
Среди факторов риска — малоподвижный образ жизни, хронический стресс, недосып, несбалансированное питание и прием лекарств-глюкокортикоидов, например, гидрокортизона и преднизолона, которые на постоянной основе заменяют отсутствующий кортизол. Также тестостерон снижается при нарушении работы надпочечников, хроническом простатите, ожирении и сахарном диабете.
Особое значение имеют питание и физическая активность. Чем больше в рационе сахара, жиров, ультрапереработанной пищи, алкоголя и эндокринных дизрапторов (веществ, способных нарушать работу гормональной системы — например некоторых пестицидов), и чем менее подвижный образ жизни ведет мужчина, тем выше вероятность снижения тестостерона.
Отдельный фактор — лишний вес. Жировая ткань активно вырабатывает эстрогены, которые подавляют работу гонадотропной оси, а гормон лептин может нарушать нормальный сперматогенез. А ещё сильное влияние оказывает сон, точнее его нехватка. При системном недосыпе (менее пяти часов) уровень тестостерона заметно падает. Не забываем о курении: больше стаж = выше вероятность отклонений от нормы.
Правда, что у молодых мужчин сегодня меньше тестостерона?
Образ жизни действительно сильно влияет на гормональный баланс. Многие юноши проводят день практически без движения. В особой группе риска — «удаленщики», у которых рабочий сценарий выглядит так: проснулся, восемь часов за компьютером со снеками и энергетиками, а затем обратно в кровать.
Кроме того, после пандемии стало в разы сложнее держать ментальный баланс. Постоянный поток тревожных новостей, размытые границы между работой и отдыхом, думскроллинг и перегруз информацией повышают уровень кортизола — «гормона стресса», который способен подавлять синтез тестостерона.
Можно ли восстановить синтез
Частично — да. Если причина связана с образом жизни, ситуацию нередко удается скорректировать. Обычно начинают с базовых вещей: питания, движения и режима дня. В рацион добавляют больше белка, цинка, селена и витамина D, уменьшают количество сладкого, жирного и ультрапереработанных продуктов. Физическая активность — минимум 2–3 раза в неделю: кардио и силовые нагрузки. Параллельно выравнивают режим сна, отдыха и учатся управлять стрессом, например, с помощью дыхательных практик или медитации.
Если лабораторно подтвержден дефицит тестостерона, врач может назначить медикаментозную терапию. В более старшем возрасте или при серьезных заболеваниях применяется заместительное лечение. Оно не возвращает показатели к уровню юности, но помогает улучшить качество жизни.
Мужской гормон в женском организме
Да, тестостерон там тоже есть, хотя его уровень в 10-20 раз ниже, чем у противоположного пола. Он синтезируется в яичниках и надпочечниках и отвечает, по сути, за те же функции, что и у мужчин: поддерживает мышечную массу и силу, контролирует либидо, настроение и энергию, влияет на плотность костей.
На его выработку точно так же влияют образ жизни, эндокринные нарушения и различные заболевания. Отдельный фактор — менопауза. К этому периоду организм часто готовят заранее: применяют мягкую заместительную терапию и немедикаментозные методы поддержки, чтобы снижение уровня гормонов проходило без выраженного вреда для здоровья.
Когда пора проверяться
Заподозрить гормональный дисбаланс по одному признаку сложно. Например, увеличение талии у мужчин или нежелательные волосы на теле у женщин не всегда связаны именно с тестостероном. Если появились изменения во внешности или самочувствии — постоянная усталость, перепады настроения, снижение либидо — лучше обратиться к врачу. Специалист оценит симптомы и составит план персонального обследования.
Комментарии (0)