Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здоровье

Поделиться:

Наступает секс-кризис? Исследования: современные мужчины теряют тестостерон! Чем это грозит и когда — срочно к врачу?

Ученые призывают задуматься: в мужской популяции стабильно снижается уровень главного гормона, который отвечает за половые признаки, либидо, силу, фертильность и многое другое. И если тот факт, что у бумеров, иксов и миллениалов его все меньше можно объяснить преимущественно фактором возраста, то что происходит с зумерами и есть ли угроза для следующий поколений? Разбираемся с Евгенией Агаповой, урологом ИНВИТРО Северо-Запад.

Сгенерировано во Freepik, Ксения Бибикова

Что такое тестостерон и за что он отвечает

Тестостерон — главный мужской половой гормон из группы андрогенов. Он вырабатывается в надпочечниках и тестикулах (яичках) и отвечает за:

  • Плотность костей.
  • Производство качественной здоровой спермы.
  • Работу сердечно-сосудистой системы.
  • Развитие и поддержание мужских признаков: формирование половых органов, рост волос на лице и теле.
  • Распределение жира.
  • Регуляцию либидо (полового влечения).
  • Регуляцию настроения и когнитивных функций, поддержание энергии.
  • Развитие мышечной массы и увеличение силы.

В детстве уровень тестостерона низкий — гипоталамо-гипофизарная система, которая регулирует его выработку, еще не полностью активна.

В юности показатель быстро растет вместе с началом полового созревания. В этот момент запускается гонадотропная ось — эндокринный комплекс, включающий гипоталамус, гипофиз и половые железы. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-рилизинг-гормон, гипофиз — лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, а яички начинают активно синтезировать тестостерон.

Во взрослом возрасте, когда репродуктивная система уже сформирована, уровень этого гормона (у условно здорового человека) достигает максимума и стабилизируется. Нормальные лабораторные значения для мужчин от 18 до 50 лет — 8,9–42,0 нмоль/л. Но в клинической практике диапазон значений от 12 до 15 нмоль/л является пограничным и при получении таких показателей требуется дообследование.

После 30–40 лет уровень тестостерона постепенно снижается примерно на 1–2% в год. Это связано с уменьшением активности гонадной оси и клеток Лейдига — именно они производят гормон в тканях яичек.

Почему главный мужской гормон начинает снижаться

Возраст — не единственная причина. На уровень гормона заметно влияют образ жизни и общее состояние здоровья.

Среди факторов риска — малоподвижный образ жизни, хронический стресс, недосып, несбалансированное питание и прием лекарств-глюкокортикоидов, например, гидрокортизона и преднизолона, которые на постоянной основе заменяют отсутствующий кортизол. Также тестостерон снижается при нарушении работы надпочечников, хроническом простатите, ожирении и сахарном диабете.

Особое значение имеют питание и физическая активность. Чем больше в рационе сахара, жиров, ультрапереработанной пищи, алкоголя и эндокринных дизрапторов (веществ, способных нарушать работу гормональной системы — например некоторых пестицидов), и чем менее подвижный образ жизни ведет мужчина, тем выше вероятность снижения тестостерона.

Отдельный фактор — лишний вес. Жировая ткань активно вырабатывает эстрогены, которые подавляют работу гонадотропной оси, а гормон лептин может нарушать нормальный сперматогенез. А ещё сильное влияние оказывает сон, точнее его нехватка. При системном недосыпе (менее пяти часов) уровень тестостерона заметно падает. Не забываем о курении: больше стаж = выше вероятность отклонений от нормы.

Чем старше становится мужчина и чем менее здоровый образ жизни он ведет, тем выше риск андрогенного дефицита — состояния, при котором нарушается функция яичек и снижается уровень половых гормонов, прежде всего тестостерона.

Правда, что у молодых мужчин сегодня меньше тестостерона?

Образ жизни действительно сильно влияет на гормональный баланс. Многие юноши проводят день практически без движения. В особой группе риска — «удаленщики», у которых рабочий сценарий выглядит так: проснулся, восемь часов за компьютером со снеками и энергетиками, а затем обратно в кровать.

Cagkan Sayin

Кроме того, после пандемии стало в разы сложнее держать ментальный баланс. Постоянный поток тревожных новостей, размытые границы между работой и отдыхом, думскроллинг и перегруз информацией повышают уровень кортизола — «гормона стресса», который способен подавлять синтез тестостерона.

Важно понимать, что у исследований есть ограничения. Во-первых, в них чаще участвуют мужчины, уже имеющие жалобы на гормональный дисбаланс. Во-вторых, благодаря развитию диагностики дефицит тестостерона сегодня выявляют чаще. Поэтому рост числа случаев не обязательно означает, что проблема стала распространеннее. Возможно, 10 лет назад показатели были похожими — просто людей реже направляли на анализы, а симптомы чаще списывали на обычную усталость.

Можно ли восстановить синтез

Частично — да. Если причина связана с образом жизни, ситуацию нередко удается скорректировать. Обычно начинают с базовых вещей: питания, движения и режима дня. В рацион добавляют больше белка, цинка, селена и витамина D, уменьшают количество сладкого, жирного и ультрапереработанных продуктов. Физическая активность — минимум 2–3 раза в неделю: кардио и силовые нагрузки. Параллельно выравнивают режим сна, отдыха и учатся управлять стрессом, например, с помощью дыхательных практик или медитации.

Если лабораторно подтвержден дефицит тестостерона, врач может назначить медикаментозную терапию. В более старшем возрасте или при серьезных заболеваниях применяется заместительное лечение. Оно не возвращает показатели к уровню юности, но помогает улучшить качество жизни.

Мужской гормон в женском организме

Да, тестостерон там тоже есть, хотя его уровень в 10-20 раз ниже, чем у противоположного пола. Он синтезируется в яичниках и надпочечниках и отвечает, по сути, за те же функции, что и у мужчин: поддерживает мышечную массу и силу, контролирует либидо, настроение и энергию, влияет на плотность костей.

На его выработку точно так же влияют образ жизни, эндокринные нарушения и различные заболевания. Отдельный фактор — менопауза. К этому периоду организм часто готовят заранее: применяют мягкую заместительную терапию и немедикаментозные методы поддержки, чтобы снижение уровня гормонов проходило без выраженного вреда для здоровья.

Когда пора проверяться

Заподозрить гормональный дисбаланс по одному признаку сложно. Например, увеличение талии у мужчин или нежелательные волосы на теле у женщин не всегда связаны именно с тестостероном. Если появились изменения во внешности или самочувствии — постоянная усталость, перепады настроения, снижение либидо — лучше обратиться к врачу. Специалист оценит симптомы и составит план персонального обследования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: