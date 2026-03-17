Наступает секс-кризис? Исследования: современные мужчины теряют тестостерон! Чем это грозит и когда — срочно к врачу?

Что такое тестостерон и за что он отвечает

Тестостерон — главный мужской половой гормон из группы андрогенов. Он вырабатывается в надпочечниках и тестикулах (яичках) и отвечает за:

Плотность костей.

Производство качественной здоровой спермы.

Работу сердечно-сосудистой системы.

Развитие и поддержание мужских признаков: формирование половых органов, рост волос на лице и теле.

Распределение жира.

Регуляцию либидо (полового влечения).

Регуляцию настроения и когнитивных функций, поддержание энергии.

Развитие мышечной массы и увеличение силы.

В детстве уровень тестостерона низкий — гипоталамо-гипофизарная система, которая регулирует его выработку, еще не полностью активна.

В юности показатель быстро растет вместе с началом полового созревания. В этот момент запускается гонадотропная ось — эндокринный комплекс, включающий гипоталамус, гипофиз и половые железы. Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-рилизинг-гормон, гипофиз — лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, а яички начинают активно синтезировать тестостерон.

Во взрослом возрасте, когда репродуктивная система уже сформирована, уровень этого гормона (у условно здорового человека) достигает максимума и стабилизируется. Нормальные лабораторные значения для мужчин от 18 до 50 лет — 8,9–42,0 нмоль/л. Но в клинической практике диапазон значений от 12 до 15 нмоль/л является пограничным и при получении таких показателей требуется дообследование.

После 30–40 лет уровень тестостерона постепенно снижается примерно на 1–2% в год. Это связано с уменьшением активности гонадной оси и клеток Лейдига — именно они производят гормон в тканях яичек.

Почему главный мужской гормон начинает снижаться

Возраст — не единственная причина. На уровень гормона заметно влияют образ жизни и общее состояние здоровья.

Среди факторов риска — малоподвижный образ жизни, хронический стресс, недосып, несбалансированное питание и прием лекарств-глюкокортикоидов, например, гидрокортизона и преднизолона, которые на постоянной основе заменяют отсутствующий кортизол. Также тестостерон снижается при нарушении работы надпочечников, хроническом простатите, ожирении и сахарном диабете.

Особое значение имеют питание и физическая активность. Чем больше в рационе сахара, жиров, ультрапереработанной пищи, алкоголя и эндокринных дизрапторов (веществ, способных нарушать работу гормональной системы — например некоторых пестицидов), и чем менее подвижный образ жизни ведет мужчина, тем выше вероятность снижения тестостерона.

Отдельный фактор — лишний вес. Жировая ткань активно вырабатывает эстрогены, которые подавляют работу гонадотропной оси, а гормон лептин может нарушать нормальный сперматогенез. А ещё сильное влияние оказывает сон, точнее его нехватка. При системном недосыпе (менее пяти часов) уровень тестостерона заметно падает. Не забываем о курении: больше стаж = выше вероятность отклонений от нормы.

Чем старше становится мужчина и чем менее здоровый образ жизни он ведет, тем выше риск андрогенного дефицита — состояния, при котором нарушается функция яичек и снижается уровень половых гормонов, прежде всего тестостерона.

Правда, что у молодых мужчин сегодня меньше тестостерона?

Образ жизни действительно сильно влияет на гормональный баланс. Многие юноши проводят день практически без движения. В особой группе риска — «удаленщики», у которых рабочий сценарий выглядит так: проснулся, восемь часов за компьютером со снеками и энергетиками, а затем обратно в кровать.