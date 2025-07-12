96% пластиковой упаковки загрязняет еду — исследование

Ученые проанализировали 103 исследования, из которых только семь были признаны высоконадежными. В 96% случаев в продуктах обнаруживался пластик при хранении в упаковке из полиэтилена, полипропилена, ПЭТ, полистирола, полиамида и меламина.

Исследователи установили, что микропластик попадает в напитки при контакте с пластиковыми крышками и чайными пакетиками, а в еду — при использовании пластиковых разделочных досок.

Пластик также выявлен в соли, рисе, рыбных консервах, воде, пиве, газированных напитках и продуктах на вынос. Он может нарушать микробиом кишечника и оказывать вредное воздействие на организм.

Ученые подчеркнули, что микропластик вызывает окислительный стресс, воспалительные процессы, нейротоксические реакции, нарушает иммунную и репродуктивную функции, а также влияет на работу эндокринной системы.

В нашем мозге уже 5 бутылочных крышек! Количество микропластика в человеческих тканях растет. Что с этим делать? Рассказываем в нашем материале.