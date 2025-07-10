К вечеру не разгибаетесь? Это все сидячая работа, гаджеты и поза «креветки»! Вот 5 классных упражнений от боли в шее и пояснице

Удаленка, смартфон, ноутбук — три врага осанки

Цифровая эпоха кардинально изменила наш образ жизни. Тело оказалось в малоподвижном положении почти круглые сутки. Позвоночник создан не для статичности, а для движения — именно он питает диски, поддерживает тонус мышц и работу связок. Без движения эти системы начинают «сдавать»: появляется усталость, скованность, боли в спине и шее. Все чаще врачи выявляют у 25–30 летних пациентов дегенеративные изменения позвоночника, которые в этом возрасте считаются нехарактерными и связаны с хронической нагрузкой.

Анатомия «офисного тела»

Мы почти не замечаем, когда работаем за монитором, как шея вытянута вперед, голова наклонена, поясница без опоры. Это положение кажется безобидным, но запускает настоящую цепную реакцию. По данным National Library of Medicine, если наклонить голову на 60 градусов, а это обычное положение при работе с гаджетами, нагрузка на шею вырастает до 27 килограммов. Нарушенная осанка и малоподвижный образ жизни мешают организму сохранять внутреннее равновесие и стабильную работу всех систем.

Позвоночник, будучи основой опорно-двигательной системы, страдает первым. А именно происходит:

1. Истощение межпозвонковых дисков.

Под постоянным давлением и микротравмами хрящевые ткани теряют влагу, истончаются. Уменьшается высота дисков —это прямой путь к протрузиям и грыжам, которые могут приводить к хроническим болям и неврологическим нарушениям.

2. Артроз межпозвонковых суставов.

Длительное сидение и сутулость перегружают суставы, заставляя их работать в неестественном режиме. Воспаление, износ и деформация становятся результатом многолетней нагрузки, которой можно было бы избежать.

3. Окостенение связок.

При хроническом перенапряжении связки утолщаются, теряют эластичность и превращаются в жесткие структуры. В запущенных случаях они начинают сдавливать нервные корешки, вызывая боль, онемение и снижение подвижности.

4. Потеря мышечного тонуса.

Слабые мышцы кора (спины и живота) перестают выполнять свою главную функцию — поддерживать позвоночник. Без этой опоры вся нагрузка ложится на кости и диски.