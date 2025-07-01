Операция по увеличению роста — новый (странный!) бьюти-тренд! Как это возможно? Хирурги ломают кости? Почему мужчины резко захотели стать выше?

Медико-технический аспект

Как с помощью пересечения кости можно увеличить рост?

Как объясняет Ольга Фомылина, травматолог-ортопед Клиники высоких технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ, способность костей к «растяжению» известна науке довольно давно. Небольшой экскурс: в 50-ые годы XX века советский хирург-ортопед, изобретатель знаменитого аппарата Илизарова для сращивания переломов, Гавриил Абрамович Илизаров, в своих исследованиях открыл биологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение регенерацией. И именно этот закон лежит в основе операции по удлинению костей. То есть на пересечение (разрез) кости и ее растяжение тем или иным способом организм реагирует формированием новый костной ткани (регенератом).

Как проходит операция?

Методика подбирается исходя из возраста, активности зон роста, основного заболевания. Если величина разновеликости небольшая, в ряде случаев (это не правило) хирурги могут укоротить более длинную конечность.

Если же необходимо провести удлинение, то врачи используют технологию «чрескостного остеосинтеза». Теперь самым простым языком. Кость аккуратно рассекается (никто ее не ломает, как говорят в «Материалистке»), и на нее устанавливается аппарат внешней фиксации. То есть через кость проводятся спицы и стержни, которые фиксируются к внешним опорам, а опоры соединяются между собой штангами. После этого сам человек ежедневно «подкручивает» и «растягивает» фиксатор, чтобы кость росла вслед за ним. Дальше есть несколько вариантов:

После достижения необходимого удлинения, когда новая кость станет достаточно прочной, аппарат убирают. В ряде случаев сразу после достижения удлинения на «место растяжения» ставят пластину или гвоздь, чтобы сократить время ношения аппарата. И, наконец, есть методика, когда одновременно с аппаратом внешней фиксации внутрь кости сразу устанавливается гвоздь, вдоль которого осуществляется удлинение.

Через год-два гвоздь убирают.

Из описания ясно, что операция требует больших душевных и физических сил: здесь и выраженный болевой синдром и вероятность рубцов (при большом удлинении). И нужна прокачанная сила воли: чтобы процесс роста шел хорошо, важно регулярно ходить на перевязки и заниматься специальной лечебной физкультурой.

Лечебные показания для реконструкции верхних и нижних конечностей — пул врожденных или приобретенных заболеваний, повлиявших на кости. К примеру, к ним относятся: последствия травм, постинфекционные осложнения (допустим, последствия сепсиса в период новорожденности), метаболические заболевания (фосфат-диабет), генетические синдромы, системные заболевания скелета, опухоли костей.

Если показания реконструктивные, то для детей можно проводить удлинение на 30% от начальной длины сегмента кости (для ног) и на 50% (для рук). В случае со взрослыми все супериндивидуально. Но! Если запрос исключительно бьюти — хороший врач не будет проводить увеличение более, чем на 5 см (никаких 15, как у Гарри-Педро!).