Операция по увеличению роста — новый (странный!) бьюти-тренд! Как это возможно? Хирурги ломают кости? Почему мужчины резко захотели стать выше?

Осторожно, спойлеры: спасибо «Материалистке» и герою Педро Паскаля — теперь все знают, что стать выше можно
легким сложным движением руки врача: вставить штифты, вырастить кости ног и, вуаля, вы каноничный принц или принцесса (но запрос чаще среди первых). Редакция Собака.ru собрала на срочный консилиум травматолога-ортопеда, психологов и антропологов! На повестке дня: Насколько безопасны такие вмешательства? Для них есть реальные медицинские показания (требования свах таковыми не считаются)? И почему, ну, почему людям не живется со своим нормальным средним ростом? Так сложилось исторически?
Медико-технический аспект
Как с помощью пересечения кости можно увеличить рост?
Как объясняет Ольга Фомылина, травматолог-ортопед Клиники высоких технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ, способность костей к «растяжению» известна науке довольно давно. Небольшой экскурс: в 50-ые годы XX века советский хирург-ортопед, изобретатель знаменитого аппарата Илизарова для сращивания переломов, Гавриил Абрамович Илизаров, в своих исследованиях открыл биологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение регенерацией. И именно этот закон лежит в основе операции по удлинению костей. То есть на пересечение (разрез) кости и ее растяжение тем или иным способом организм реагирует формированием новый костной ткани (регенератом).
Как проходит операция?
Методика подбирается исходя из возраста, активности зон роста, основного заболевания. Если величина разновеликости небольшая, в ряде случаев (это не правило) хирурги могут укоротить более длинную конечность.
Если же необходимо провести удлинение, то врачи используют технологию «чрескостного остеосинтеза». Теперь самым простым языком. Кость аккуратно рассекается (никто ее не ломает, как говорят в «Материалистке»), и на нее устанавливается аппарат внешней фиксации. То есть через кость проводятся спицы и стержни, которые фиксируются к внешним опорам, а опоры соединяются между собой штангами. После этого сам человек ежедневно «подкручивает» и «растягивает» фиксатор, чтобы кость росла вслед за ним. Дальше есть несколько вариантов:
- После достижения необходимого удлинения, когда новая кость станет достаточно прочной, аппарат убирают.
- В ряде случаев сразу после достижения удлинения на «место растяжения» ставят пластину или гвоздь, чтобы сократить время ношения аппарата.
- И, наконец, есть методика, когда одновременно с аппаратом внешней фиксации внутрь кости сразу устанавливается гвоздь, вдоль которого осуществляется удлинение.
Через год-два гвоздь убирают.
Из описания ясно, что операция требует больших душевных и физических сил: здесь и выраженный болевой синдром и вероятность рубцов (при большом удлинении). И нужна прокачанная сила воли: чтобы процесс роста шел хорошо, важно регулярно ходить на перевязки и заниматься специальной лечебной физкультурой.
Если показания реконструктивные, то для детей можно проводить удлинение на 30% от начальной длины сегмента кости (для ног) и на 50% (для рук). В случае со взрослыми все супериндивидуально. Но! Если запрос исключительно бьюти — хороший врач не будет проводить увеличение более, чем на 5 см (никаких 15, как у Гарри-Педро!).
Аспект здорового человека
Чем опасно удлинение ног?
По словам ортопеда Ольги Фомылиной, провести удлинение костей безопасно, высокотехнологично, с максимальным комфортом для человека — возможно. Но если цель чисто эстетическая, то человеку нужно особенно тщательно взвесить все за и против, узнать про возможные осложнения среди которых, без малого: тромбоэмболия, хронический болевой синдром, невропатия, нарушения со стороны сердца, формирование ложного сустава и других дефектов, перелом кости.
Спрос на такие бьюти-вмешательства действительно есть, уточняет Фомылина (волна хайпа! — добавим мы), но, увы, они не всегда заканчиваются хэппи-эндом. Пример из практики: мужчина ростом 170 см (это, кстати, самый частый пациент, который задумывается об увеличении роста таким способом!) пришел за устранением последствий операции. Некачественная процедура = мужчина получил контрактуру (мышцы, сухожилия, связки потеряли эластичность) и плохой регенерат, поэтому, кратко говоря, одна нога оказалась длиннее другой, и он был вынужден передвигаться только при помощи костылей.
Сколько сантиметров имеют значение?
Если мы говорим о разновеликости конечностей, то, как говорит ортопед, задуматься об операции стоит, когда ноги ребенка отличаются минимум на 2 см, а ноги взрослого, рост которого остановился, — на 3 см. Исследования демонстрируют, что такая разница связана с высоким риском развития дегенеративных изменений в поясничном отделе позвоночника.
Что же касается низкорослости, то не все, что субъективно низкий рост, ею считается. Для медицины значениями, при которых имеет смысл подумать об операции: рост <=132 см (для мужчин) и <=125 см (для женщин).
Ольга Фомылина
травматолог-ортопед Клиники высоких технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ
«Приведенные цифры — не есть показатели низкорослости, которую обязательно нужно корректировать. Есть ряд заболеваний, системных скелетных дисплазий (например, самое частое — ахондроплазия, когда средний рост человека составляет 125-132 см), которые сопровождаются низким ростом, укорочением и деформацией конечностей. В данных ситуациях удлинение верхних конечностей необходимо для восстановления функции самообслуживания, чтобы иметь достаточную длину рук и элементарно спокойно мыть голову, одеваться, совершать гигиенические процедуры. Что касается удлинения нижних конечностей — у таких пациентов показания к операциям условно можно назвать "социально-косметическими". Действительно, у некоторых есть желание стать повыше, а плюс окружающие предметы быта сконструированы под людей среднего роста (ступеньки, шкафы, поручни, полки в магазине), что значительно затрудняет повседневную жизнь людей с низкорослостью».
Социо-этический аспект
Здесь логично задаться вопросом, почему люди практически среднего (во всяком случае для России) роста вообще решаются на подобные эксперименты со своей внешностью. Как объясняет Собака.ru Ольга Абрамова, преподаватель Департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, этот тренд в гору толкает сразу несколько факторов.
Во-первых, чисто эволюционно больший рост выглядит у мужчин — это индикатор здоровья, а стало быть репродуктивной пригодности и статуса. «Почти все исследования показывают, что более высокие мужчины воспринимаются как более успешные», — констатирует собеседница редакции. При этом, она добавляет, что привлекательным выглядит, скорее, рост близкий к средним значениям, а не просто самый высокий.
Во-вторых, в силу социальных и экономических изменений женщины получили большую власть на «рынке» романтических отношений. Если раньше мужчины в большей степени могли требовать от потенциальной партнерши соответствия определенным физическим параметрам, то теперь уже сами они вынуждены больше прислушиваться к ожиданиям женщин. Любопытно при этом, добавляет Абрамова, что «несмотря на декларируемое равенство полов, у нас сохраняются традиционные гендерные ожидания», в том числе высокого роста у мужчин.
В-третьих, все это стало возможным ввиду распространения дейтинговых приложений, где потенциальные партнеры не знают друг о другие почти ничего. «Профили на сайтах знакомств сводятся к выбору характеристик и фотографии. Рост становится одним из ключевых параметров», — заключает Абрамова.
Антропологи Екатерина Хонинева (ЕУ СПб) и Екатерина Белякова (МАЭ РАН)
В комментарии для Собака.ru:
Одна и та же девушка при знакомстве в повседневной жизни могла бы вполне заинтересоваться мужчиной ниже 180 см, но при этом в дейтинговом приложении без тени сомнения поставить фильтр на рост. А молодой человек вступить в романтические отношения с женщиной старше себя, при том, что в тиндере его как будто интересуют только двадцатилетние. Как это объяснить? Приложения создают ощущение реальной возможности найти для себя что-то самое лучшее, поскольку набор партнеров потенциально бесконечен. Это похоже на выбор квартиры, где ты ставишь фильтры: метры, этаж не первый и не последний, солнечная сторона.
Впрочем, все это не работало бы без еще одного важного пункта. Итак, в-четвертых, современные технологии меняют отношение к человеческому телу и к тому, что с ним можно или нельзя делать (да-да, тот самый киберпанк, который мы заслужили). «Тело становится проектом, — говорит Ольга Абрамова из НИУ ВШЭ. — У человека есть индивидуальная ответственность за него и он может его улучшать, менять, каким-то образом модифицируя».
В случае с ростом, продолжает собеседница редакции, операции позволяют вернуть мужчинам утраченное чувство контроля за своей судьбой и за доступностью романтических отношений.
«Антропологии трактуют практики трансформации тела как форму "одомашнивания" природы, превращения ее в культуру, — добавляют антропологи Екатерина Хонинева (ЕУ СПб) и Екатерина Белякова (МАЭ РАН), — Также телесные модификации могут служить маркером социальной идентичности, превращая, таким образом, тело человека в "социальную кожу"... [Кроме того], в западных обществах трансформации тела все чаще начинают обретать и смысловой оттенок терапевтической заботы о себе».
Ольга Абрамова
Преподаватель Департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ:
Если вышеописанные тренды не изменятся, если мы не переключим фокус внимания со внешних обстоятельств человека, на то, чем он ценен внутри, чем он отличается от других, то так и продолжится. Потом, в какой-то момент, возможно, все устанут от модификаций и унифицированного следования какому-то канону и фокус сместиться в сторону идентичности человека. Но пока, к сожалению, традиционные гендерные роли влияют на выбор того, что мы делаем со своим телом.
Текст: Дарья Скаянская, Константин Крылов
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