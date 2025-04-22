Как общаться с близким, у которого рак? Каких фраз избегать, нужно ли говорить про смерть и что станет лучшей поддержкой?

Близкому поставили онкодиагноз: есть ли «правильный» способ правильно ответить на такую новость?

Как и в большинстве жизненных ситуаций, мы, к сожалению, не всегда знаем, как отреагируем. Однако кое-что мы можем сделать. Прежде всего, постарайтесь справиться с собственными чувствами, не «выплескивать» свои первичные эмоции на собеседника. В таком случае ему/ей придется одновременно справляться как со своими переживаниями, так и с переживаниями того, с кем поделился.

Близкий сообщил вам о диагнозе — сделайте вдох-выдох, поблагодарите за то, что он открылся, скажите, что готовы поддержать и попросите пару минут на осознание.

Конечно, будет полезно в целом разобраться в ситуации. Часто именно отсутствие знаний и порожденный этим страх провоцирует острую эмоциональную реакцию. Ознакомьтесь с информацией о заболевании через достоверные источники: консультацию у врача и статьи фондов.

Например, у «Не напрасно» есть целый справочник с ответами экспертов на большинство вопросов про рак — «Онко Вики». Можно найти понятно написанные материалы как о лейкозе у детей и взрослых, так и о нейроэндокринных и других видах опухолей.

Какие фразы сказать для поддержки? Нужно ли успокаивать и говорить, что все будет хорошо?

Для каждого разные слова будут обладать разной значимостью, поэтому в контексте поддержки нельзя произносить заученные фразы — разговаривайте искренне, будьте открытым, оставайтесь самим собой и учитывайте особенности близкого.

Избегайте советов, позиции мудреца, не бросайтесь сразу решать проблемы, которыми делится человек. Люди с диагнозом нуждаются в том, чтобы сначала их просто выслушали и поняли. Можно выступить для них своеобразным «контейнером» переживаний, чувств и переполняющих эмоций, в том числе негативных — тем, кто не осуждает, не критикует, а безусловно принимает. Только после этих шагов можно вместе думать, что делать.

Помимо этого, стоит помнить о двух ориентирах словесной поддержки.

Первый — избегать обещаний. Вместо «Я уверен(а), что ты поправишься», можно сказать «Я не знаю, что нас ждет дальше, но ты не один(а)».

Второй — избегать излишней драматизации и катастрофизации, сохраняя реалистичную надежду. «Сейчас медицина предлагает разные подходы, и важно пробовать те, что подходят именно тебе»; «Все может меняться, и вместе с врачами мы будем искать пути, как облегчить ситуацию». К сожалению, нельзя гарантировать успех в борьбе с заболеванием, однако необходимо поддерживать веру в лучший из возможных исходов, даже если ситуация кажется безвыходной.

Гораздо ценнее любых фраз искреннее желание быть рядом с человеком, разделять с ним этот непростой путь терапии и реабилитации, помогать формулировать вопросы и обсуждать происходящее.