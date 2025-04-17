Эллипс, гребной тренажер, фитнес-петля: 10 девайсов для дома, чтобы безопасно прокачать все мышцы, постройнеть и просто размяться

Как бы мы ни топили за всесезонность здорового и сильного тела, лучшая мотивация сделать несколько дополнительных бёрпи — необходимость прийти в форму (и в себя!) к лету. Нет времени на спортзал, потому что еще и все рабочие сроки стали подгорать перед сезоном отпусков? Отправляйтесь на фитнес-тех-шоппинг для дома по рекомендациям, составленным для нас Татьяной Шалявиной, тренером ОФП юниорской сборной России по настольному теннису, сертифицированным специалистом с 10-летним опытом, экспертом RC CLUB.
Для общего понимания, давайте определимся, что это значит «быть в форме»? То самое модное to be fit (в сочетании с общим ЗОЖ и культурой питания!) включает в себя развитие основных физических качеств:
- Силы мышц и объема мышечной массы (что становится особенно важным с возрастом);
- Выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма;
- Мобильности и гибкости опорно-двигательного аппарата;
Далее, ориентируясь на эти компоненты хорошей формы я порекомендую, каких спутников активного образа жизни приобрести для домашнего использования и лучших результатов в развитии хорошей формы.
Онлайн-тренировки с инструктором или фитнес-приложения с планом упражнений
Какие бы классные, инновационные аппараты вы ни приобрели, ключевым будет выработать привычку к нагрузкам. Особенно если в спорте вы новичок, и не знаете с чего начать или ваши результаты самостоятельных занятий вас не устраивают. Лучше иметь проводника! На моем опыте в онлайн-формате взаимодействия люди достигали не только хорошей формы в минус 20 кг, но и высоких результатов. Стабильность и постепенное усложнение — основа, это главное.
Как вариант: Nike Training и Muscle&Motion
Дневник тренировок и дневник питания
Составляющая, которую многие недооценивают.Это может быть приложение в телефоне, ежедневник или таблица. Запишите в него подобранные веса, количество повторений для каждого упражнения, чтобы планировать нагрузку на следующие тренировки и видеть прогресс. Когда у вас есть план, вы его передерживаетесь и не отступаете при плохом настроении. Фиксация достижений в дневнике поддерживает мотивацию.
Как вариант: FatSecret, GymBook
Свободные веса
Для развития силового компонента, рельефа мышц необходимы занятия с отягощением. Из предложенных вариантов выберите то, что вам ближе, постепенно увеличивайте количество подходов и рабочий вес.
Как вариант: гиря, гантели, боди бар, штанга
Подвесные функциональные петли
Популярный в фитнес-индустрии снаряд, который позволяет прокачать все тело, глубокие мышцы кора особенно. Надежно закрепляем за дверь и регулируем уровень нагрузки увеличением угла наклона относительно точки опоры.
Фитнес-лента
Мое любимое оборудование для поддержания хорошей формы! Можно задействовать все группы мышц, легко оптимизировать уровень сложности (силу сопротивления). То приспособление, которое совершенно не портит минималистический стиль квартиры, и его удобно взять с собой в поездку.
Гребной тренажер
Эффективный способ набрать мышечную массу и развить выносливость сердца и сосудов. Современные модели имеют экран с разными опциями и программами работы. Нагрузка регулируется настройкой силы тяги и темпом работы, количеством гребков в минуту. Техничность исполнения очень важна, отнеситесь к этому серьезно (а лучше пройдите небольшое обучение!).
Эллиптический тренажер
Хорошее решение для домашней кардиотренировки, особенно для людей с противопоказанием к бегу, а также для тех у кого высокий процент лишнего веса. Однако стоит отметить, что это должна быть системная программа в интенсивном ритме. От 10-15 минут «пробежки» перед телевизором особенного результата ожидать не стоит. Девайс можно подобрать с настройкой ширины шага, чтобы он подходил для каждого в семье.
Скакалка
Можно сказать банально и неудобно (перед соседями в многоквартирном доме). Но все же это доступная вещь, которую может себе позволить каждый. Легко ввести в привычку, повышая уровень от 100 до 1000 прыжков. Кардиосессия со скакалкой развивает выносливость и координацию движений, задействует все группы мышц.
Фитнес-трекер
Браслет или часы которые замеряют пульс, считают калории, количество шагов и другую физическую активность, — в целом, полезный гаджет, стимулирующий больше двигаться и следить за здоровьем. Продвинутые модели могут снимать ЭКГ и даже замерять уровень сахара в крови, но все таки это не высокоточные медицинские устройства, не стоит полностью доверять показателям измерений.
Как вариант: Whoop, Apple Watch
Spine corrector
Рекомендация посвящается любителям работы «на удаленке» и тем, кто проводит много времени сидя — оборудование из системы пилатес, которое представляет собой округлую арку и место для сиденья. Уникальная и интересная вещь для улучшения осанки, укрепления мускулатуры, снятия лишнего напряжения в мышцах спины. Единственный минус, что людям без опыта в пилатесе будет довольно сложно начать занятия на тренажере самостоятельно, рекомендую предварительно взять несколько персональных уроков с экспертом. И учтите, что конструкция довольно объемная по размеру.
Редакция напоминает, что спортивные нагрузки имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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