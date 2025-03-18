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Аппендицит или нет — как определить? А если справа не болит? Почему хочется принять позу эмбриона? И когда точно (срочно!) надо к врачу?

Что-то кольнуло справа? Хоть бы не аппендицит. Но если даже он, то главное — не думать, что все пройдет само, не прикладывать теплый компресс, не пить обезболивающие (важно!) и обратиться за профпомощью. При каких признаках предпринимать экстренные меры? Разобрались с экспертом.

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Что происходит

Аппендицит — коварное воспаление червеобразного отростка слепой кишки, которое часто проявляется внезапно. Его причины все еще до конца не установлены, поэтому и специфической профилактики нет (конечно, есть ЗОЖ, но и он не дает стопроцентной гарантии).

Симптомы недуга могут быть обманчивыми (похожим образом иногда «сигналит» и язвенный колит, и менструальная боль), что затрудняет диагностику и делает обращение к врачу критически важным. Тем не менее, есть несколько красных флагов, которые должны насторожить, как объяснила Жанна Бодякина, хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

  • Боль-хамелеон: главный симптом, и она может быть как внезапной, схваткообразной, так и постепенно нарастающей.

Часто она начинается в верхней части живота (эпигастральной области), под грудиной. Затем, в большинстве случаев, перемещается вправо вниз. Однако это правило не всегда работает: если отросток расположен атипично низко — боль в тазу, высоко — под ребрами, так что картина запутывается. Ночная или утренняя боль — тревожный знак.

  • Желудочно-кишечный протест: тошнота и рвота (встречаются примерно в ⅔ случаев).

Обычно появляются вскоре после первоначальных болей. Рвота обычно не обильная и одно-/двукратная. Важно: повторный позыв через 1-2 дня после начала заболевания может сигнализировать о развитии перитонита — опасного осложнения, требующего немедленной хирургической помощи.

  • Повышенная температура тела: в начальной стадии (первые 12 часов) может быть субфебрильной, то есть 37,3-37,5°C, иногда достигая 38°C и выше.

Через 12-48 часов градусник, как правило, выдает фебрильные значения (38°C и выше), а человек начинает дополнительно ощущать жар или озноб.

  • Менее типичные (но все равно важные) признаки: нарушение стула, изменение цвета мочи, общая слабость, сухой налет на языке.
А может удалить аппендикс для профилактики? Нет и еще раз нет. Это раньше он считался бесполезным органом, а сейчас наука говорит, что здоровый аппендикс — важная часть иммунной системы, защищающая желудочно-кишечный тракт от вредоносных веществ — продуктов распада в организме.
appendicitis

Тест-симптомы

Вот, как еще тело выдает аппендицит (названия признаков даны по фамилиям открывшим их врачей). Как уточнила хирург Жанна Бодякина, эти признаки не определяют состояние наверняка, хотя и используются при диагностике. Важно: проверку с пальпацией (ощупыванием), надавливанием должен проводить только медик — при самостоятельном исполнении можно спровоцировать еще большее повреждение внутренних органов, в частности, разрыв аппендикса и перитонит. 

Симптом Щеткина-Блюмберга: врач медленно надавливает на живот, а затем резко отпускает. Если на втором этапе появилась боль — повод задуматься.

Симптом Сатковского: если человек поворачивается на левый бок и боль справа становится сильнее — симптом подтверждается. Его медики дополняют проверкой по Бартомье-Михельсону — пальпируют правую область, когда человек лежит на правом боку. При аппендиците дискомфорт становится еще сильнее.

Симптом Образцова: в данном случае неприятные ощущения в правой области усиливаются, если человек поднимает правую ногу под углом 45°. Если ответ положительный, то и симптом положительный.

Симптом Коупа: боль в правой поджелудочной области и в глубине таза возникает при сгибании правой ноги в колене и движении коленом наружу (вправо).

Симптом Черемских — Кушнеренко: дискомфорт становятся сильнее, если специально громко покашлять.

И еще!  Известный признак аппендицита — нахождение человек в позе эмбриона (на правом боку), когда он говорит, что в такой конфигурации боль становится легче. Но это, опять же, не является специфическим симптомом и не обязательно говорит именно про обсуждаемое заболевание.

Alphavector

Что (не) делать при подозрении на аппендицит

Следует:

  1. Обратиться к врачу немедленно для диагностики и назначения лечения.
  2. Зафиксировать / запомнить симптомы и сообщить их доктору.
  3. Соблюдать постельный режим и отказаться от физических нагрузок.
  4. Пить достаточное количество жидкости (исключая газированные напитки), чтобы предотвратить обезвоживание.
  5. Избегать употребления пищи, особенно жирной и острой.

Только навредит:

  1. Пытаться самостоятельно лечиться.
  2. Принимать болеутоляющие средства без назначения — затрудняет диагностику.
  3. Откладывать визит к врачу — высокий риск жизнеугрожающих состояний (вплоть до гнойных воспалений — абсцесса и флегмоны!).
  4. Наносить тепло на живот — вероятно усиление воспалительного процесса.

Важно! Даже опытный врач может испытывать сложности с диагностикой аппендицита, так что лучше не ставить ситуацию в условия экстренного дефицита времени — и вызвать помощь сразу. Как предупредила хирург Бодякина, при сохраняющихся более 1,5-2 часов болях и наличии других симптомов единственное верное решение — немедленная госпитализация и, возможно, диагностическая лапароскопия*.

*Операция с минимальным хирургическим вмешательством (через прокол!) позволяет врачу увидеть своими глазами состояние органов брюшной полости. 

Если диагноз подтверждается, то в большинстве случаев поможет только операция. 

Редакция напоминает, что материал не может использоваться для постановки окончательного диагноза, а медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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