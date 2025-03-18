Аппендицит или нет — как определить? А если справа не болит? Почему хочется принять позу эмбриона? И когда точно (срочно!) надо к врачу?

Что происходит

Аппендицит — коварное воспаление червеобразного отростка слепой кишки, которое часто проявляется внезапно. Его причины все еще до конца не установлены, поэтому и специфической профилактики нет (конечно, есть ЗОЖ, но и он не дает стопроцентной гарантии).

Симптомы недуга могут быть обманчивыми (похожим образом иногда «сигналит» и язвенный колит, и менструальная боль), что затрудняет диагностику и делает обращение к врачу критически важным. Тем не менее, есть несколько красных флагов, которые должны насторожить, как объяснила Жанна Бодякина, хирург Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Боль-хамелеон: главный симптом, и она может быть как внезапной, схваткообразной, так и постепенно нарастающей.

Часто она начинается в верхней части живота (эпигастральной области), под грудиной. Затем, в большинстве случаев, перемещается вправо вниз. Однако это правило не всегда работает: если отросток расположен атипично низко — боль в тазу, высоко — под ребрами, так что картина запутывается. Ночная или утренняя боль — тревожный знак.

Желудочно-кишечный протест: тошнота и рвота (встречаются примерно в ⅔ случаев).

Обычно появляются вскоре после первоначальных болей. Рвота обычно не обильная и одно-/двукратная. Важно: повторный позыв через 1-2 дня после начала заболевания может сигнализировать о развитии перитонита — опасного осложнения, требующего немедленной хирургической помощи.

Повышенная температура тела: в начальной стадии (первые 12 часов) может быть субфебрильной, то есть 37,3-37,5°C, иногда достигая 38°C и выше.

Через 12-48 часов градусник, как правило, выдает фебрильные значения (38°C и выше), а человек начинает дополнительно ощущать жар или озноб.

Менее типичные (но все равно важные) признаки: нарушение стула, изменение цвета мочи, общая слабость, сухой налет на языке.