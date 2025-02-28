Внутри нас супермолекула — монооксид озота! Омолаживает, предотвращает инфаркт и ускоряет похудение! Как насытиться им через дыхание, питание и отказ от ополаскивателей для рта?

Ученые, открывшие роль монооксида азота, получили Нобелевскую премию! Почему? Эта молекула буквально управляет всем нашим организмом? Как проверить и повысить ее уровень и кому здесь понадобится работа со стоматологом? Нашли все ответы в книге «Как найти своего врача», написанной Константином Ронкиным — кандидатом наук, стоматологом-ортопедом, сооснователем Бостонского Института Эстетической Медицины (Бостон-Москва-Петербург) и нашим экспертом по здоровью и красоте зубов!
Начнем с банального, но принципиально важного
Дышать надо через нос! Представляете? Это его прямое назначение. Конечно, если вы захотите или у вас возникнет такая необходимость, вы сможете дышать ртом, но с точки зрения физиологии это скорее запасной вариант. Через полость рта мы осуществляем другие значимые функции: прием пищи, речь, секс. Но для дыхания, повторюсь, у нас есть нос. Почему дышать носом лучше? Во-первых, так в организм попадает на 10–20% больше кислорода, чем если бы вы дышали ртом.
Во-вторых, дыхание через нос оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на организм, поскольку в процесс вовлекается парасимпатическая нервная система которая доминирует, когда мы расслабляемся, засыпаем, отдыхаем.
В-третьих, через нос осуществляется обоняние. Все мы помним COVID-пандемию, когда многие перестали чувствовать запахи. Тогда мы поняли, как эта функция для нас важна. В-четвертых, анатомическое строение носа и физиологические процессы, которые в нем происходят, позволяют подготовить вдыхаемый воздух. При вдыхании, проходя через относительно узкие носовые проходы, ограниченные носовыми раковинами, он согревается и увлажняется. Происходит это благодаря тому, что носовые проходы имеют хорошо развитую сеть капиллярных кровеносных сосудов.
Еще одна функция носа — очистка вдыхаемого воздуха. Независимо от того, какие фильтры очистки воздуха вы используете в помещении, в воздухе содержится масса мелких частиц, пыльцы, бактерий и вирусов. Посмотрите, сколько пыли в солнечном луче, и вы поймете, что очистка вдыхаемого воздуха необходима. Для этого слизистая полости носа выстлана микроворсинками — именно они задерживают микрочастицы, бактерии и вирусы из воздуха, проходящего через носовые ходы. Постоянно колеблясь, эти ворсинки перемещают весь собранный «мусор» в глотку, откуда собранные шлаки при проглатывании слюны выводятся в желудочно-кишечный тракт и затем наружу. Каждая половина носа работает поочередно. Сначала мы преимущественно дышим через одну из сторон носа, например, правую, в то время как левая половина отдыхает, восстанавливается, очищается. Затем функционирующей становится левая половина носа. При нормальной работе носовой полости такая цикличность сохраняется постоянно. В среднем каждая половина носа дышит от 40 до 120 минут, и затем стороны переключаются.
А вот теперь про удивительную молекулу
Вернемся к теме дыхания носом. Еще одна важная функция, которую выполняют нос и его пазухи, была открыта совсем недавно — в конце 1990-х годов. Это открытие было настолько значимо (сравнимо с открытием инсулина и пенициллина), что ученые, сделавшие его, получили Нобелевскую премию. Они открыли роль, которую играет молекула монооксида азота (nitric oxide, NO) в работе сердечно-сосудистой системы человека.
Чтобы вы понимали значимость этого научного прорыва, скажу, что в истории Нобелевских премий в области медицины можно выделить четыре наиболее выдающихся открытия — благодаря им впоследствии были спасены миллионы жизней. Первым отличился Вильгельм Конрад Рентген, который получил Нобелевскую премию в 1901 году за открытие лучей, помогающих увидеть, что происходит внутри человеческого организма, без хирургического вмешательства. Вторая значимая награда была вручена в 1923 году Фредерику Гранту Бантингу и Джону Джеймсу Рикарду Маклеоду — за открытие инсулина. В 1945-м Александр Флеминг, Эрнст Чейн и Говард Флори открыли и доказали важные свойства пенициллина.
Ну а четвертая из выдающихся Нобелевских премий была присуждена Роберту Фёрчготту, Луису Игнарро и Фериду Мураду за открытие роли оксида азота (его также называют монооксидом азота) в физиологии сердечно-сосудистой системы.
Также монооксид азота производится в эндотелиальных клетках кровеносных сосудов и посылает сигнал волокнам гладкой мускулатуры, стимулируя их расслабление и расширение. Таким образом, он способствует расширению кровеносных сосудов и, соответственно, улучшению переноса кислорода по всему организму. Нормализует кровяное давление. Укрепляет сердечную мышцу, способствует улучшению обмена веществ в сердечно-сосудистой системе. Благоприятно влияет на всю дыхательную систему, улучшает метаболизм в ней.
Влияет на пролиферацию клеток: продлевает их жизнь и способствует образованию новых здоровых клеток, кровеносных сосудов. Обладает противомикробным и антивирусным эффектом, укрепляет иммунитет. Доказана его нормализующая роль в отношении периферической и центральной нервных систем. А также, за счет расширения кровеносных сосудов и увеличения кровотока, монооксид азота улучшает как мужскую потенцию, так и женскую сексуальную функцию.
Другими словами, монооксид азота контролирует работу почти всех систем и органов нашего организма и замедляет процессы старения. Недостаток же монооксида азота будет негативно сказываться на состоянии организма и провоцировать различные, в том числе сердечно-сосудистые, заболевания. Именно поэтому важно дышать носом, не только с точки зрения очищения, увлажнения и согревания вдыхаемого воздуха, но и с точки зрения нормальной работы всех систем и органов нашего организма, которая обеспечивается оптимальным содержанием монооксида азота.
Как понять, достаточно ли монооксида азота в вашем организме? Для этого существуют различные тесты. Самым простым методом является экспресс-диагностика по определению количества NO в слюне. Такой тест проходит каждый пациент, приходящий к нам в клинику. Теперь вы понимаете почему. Оптимальное содержание этого вещества, влияющего на баланс в организме, определяет успех любого, в том числе стоматологического, лечения и имеет непосредственное отношение к теме нашей книги.
Как повысить уровень монооксида азота
В первую очередь вы можете скорректировать свою диету. Есть довольно много продуктов, которые способствуют повышению уровня монооксида азота в организме. Прежде всего это овощи, богатые нитратами: сельдерей, кресс-салат, кервель, салат-латук, свекла, руккола, шпинат.
Попадая в организм, нитраты, содержащиеся в этих овощах, преобразуются в монооксид азота. Исследования также подтверждают, что при их употреблении у человека снижается артериальное давление.
К слову об антиоксидантах. Молекула монооксида азота очень нестойкая и быстро разрушается в крови, поэтому запасы этого вещества в организме все время необходимо пополнять. Именно употребление большого количества антиоксидантов способствует его стабильности. Молекулы антиоксидантов разрушают свободные радикалы, которые сокращают продолжительность жизни молекул монооксида азота. Антиоксиданты находятся почти во всех продуктах, но больше всего их в продуктах растительного происхождения: фруктах, овощах, семенах, зернах и орехах. Наиболее важными антиоксидантами являются витамины С, Е, полифенолы и глютатион.
Также для увеличения выработки монооксида азота вы можете по рекомендации врача использовать различные пищевые добавки. Они не содержат монооксид азота, но имеют в своем составе ингредиенты, которые используются организмом для создания этого вещества. Два препарата используются наиболее часто и являются аминокислотами: L-аргинин, из которого непосредственно образуется монооксид азота, и L-цитруллин, который косвенно участвует в синтезе монооксида азота, увеличивая содержание L-аргинина. Принимать эти препараты необходимо только по рекомендации врача и обязательно под контролем. Повышенное содержание NO так же плохо влияет на здоровье, как и его недостаток. Поэтому перед употреблением препаратов или пищевых добавок необходимо проводить анализ крови или слюны на содержание монооксида азота.
Следующий способ. Как бы странно это ни звучало из уст стоматолога, но меньше используйте ополаскиватели полости рта. Безусловно, ополаскиватели убивают бактерии, которые вызывают кариес и заболевания десен. Но вместе с тем они убивают бактерии, которые участвуют в образовании монооксида азота из нитратов. Более того, без этих бактерий наш организм не может осуществлять такой синтез. Исследования показали, что ополаскиватели рта, убивая «хорошие» бактерии, способствуют повышению артериального давления и возникновению диабета, поскольку монооксид азота участвует в выработке инсулина и без NO выработка инсулина нарушается.
Повысить уровень NO помогают занятия спортом и физическая активность. Наши сосуды, как я сказал выше, выстланы изнутри эндотелиальными клетками, которые продуцируют монооксид азота. Регулярные физические упражнения увеличивают активность эндотелиальных клеток по выработке NO, расширяют сосуды, увеличивают активность антиоксидантов, что приводит к большей стабильности молекул монооксида азота. Исследования показали, что физические упражнения по 30 минут три раза в неделю стимулируют эндотелиальные клетки продуцировать монооксид азота.
Ну и еще один действенный способ повысить уровень NO в организме — восстановить носовое дыхание. Для этого в первую очередь нужно устранить причины, которые его нарушают: вылечить воспалительные процессы в носовой полости и в ее пазухах, исправить искривление перегородки носа, устранить полипы и гипертрофированную слизистую носовых раковин и т. д. Поэтому мы работаем в тесной связи с ЛОР-врачами и пластическими хирургами, которые делают пластику носа не только с эстетической целью, но и с целью улучшения его функции.
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