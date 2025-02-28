Внутри нас супермолекула — монооксид озота! Омолаживает, предотвращает инфаркт и ускоряет похудение! Как насытиться им через дыхание, питание и отказ от ополаскивателей для рта?

Начнем с банального, но принципиально важного

Дышать надо через нос! Представляете? Это его прямое назначение. Конечно, если вы захотите или у вас возникнет такая необходимость, вы сможете дышать ртом, но с точки зрения физиологии это скорее запасной вариант. Через полость рта мы осуществляем другие значимые функции: прием пищи, речь, секс. Но для дыхания, повторюсь, у нас есть нос. Почему дышать носом лучше? Во-первых, так в организм попадает на 10–20% больше кислорода, чем если бы вы дышали ртом.

Во-вторых, дыхание через нос оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие на организм, поскольку в процесс вовлекается парасимпатическая нервная система которая доминирует, когда мы расслабляемся, засыпаем, отдыхаем.

Парасимпатическая нервная система — одна из двух частей вегетативной нервной системы (отдела нервной системы, регулирующего деятельность внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов) и антагонист второй части ВНС — симпатической НС, в стрессовой ситуации отвечающей за расход энергии, учащение пульса, повышение артериального давления, сужение зрачков; а парасимпатическая НС восполняет дефицит энергии, расслабляет и успокаивает. (Прим. ред.).

В-третьих, через нос осуществляется обоняние. Все мы помним COVID-пандемию, когда многие перестали чувствовать запахи. Тогда мы поняли, как эта функция для нас важна. В-четвертых, анатомическое строение носа и физиологические процессы, которые в нем происходят, позволяют подготовить вдыхаемый воздух. При вдыхании, проходя через относительно узкие носовые проходы, ограниченные носовыми раковинами, он согревается и увлажняется. Происходит это благодаря тому, что носовые проходы имеют хорошо развитую сеть капиллярных кровеносных сосудов.

Еще одна функция носа — очистка вдыхаемого воздуха. Независимо от того, какие фильтры очистки воздуха вы используете в помещении, в воздухе содержится масса мелких частиц, пыльцы, бактерий и вирусов. Посмотрите, сколько пыли в солнечном луче, и вы поймете, что очистка вдыхаемого воздуха необходима. Для этого слизистая полости носа выстлана микроворсинками — именно они задерживают микрочастицы, бактерии и вирусы из воздуха, проходящего через носовые ходы. Постоянно колеблясь, эти ворсинки перемещают весь собранный «мусор» в глотку, откуда собранные шлаки при проглатывании слюны выводятся в желудочно-кишечный тракт и затем наружу. Каждая половина носа работает поочередно. Сначала мы преимущественно дышим через одну из сторон носа, например, правую, в то время как левая половина отдыхает, восстанавливается, очищается. Затем функционирующей становится левая половина носа. При нормальной работе носовой полости такая цикличность сохраняется постоянно. В среднем каждая половина носа дышит от 40 до 120 минут, и затем стороны переключаются.