В соцсетях все сходят с ума по «синьке» — якобы лекарству от всех болезней! Что она на самом деле лечит? Самостоятельно применять можно?

Что за «синька» такая?

Краситель метиленовый синий, или «синька», — это химическое соединение, которое используется в различных областях, включая здравоохранение, биологию и промышленность. Преимущественно оно может применяется как пигмент, но в медицине — как антисептик и средство для лечения определенных заболеваний.

Открыт метиленовый синий был не 10 и даже не 20 лет назад. Впервые молекула была синтезирована еще в конце XIX века (точнее, в 1876-м!) и довольно быстро зарекомендовала себя достойным лекарством.

Что лечит метиленовый синий?

Строго по данным из научных исследований. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения отнесла этот пигмент к жизненно важным препаратам. Во-вторых, «синька» — до сих пор одно из основных средств против малярии и сопутствующих паразитарных инвазий.

В-третьих, данное вещество эффективно справляется с состоянием под названием метгемоглобинемия. Это означает, что когда в организме увеличивается процент метгемоглобина, из-за которого развивается дефицит кислорода, антидот-«синька» трансформирует метгемоглобин в нормальный гемоглобин — и клетки крови снова оптимально переносят кислород по тканям.

В-четвертых, метиленовый синий — молекула-фотосенсибилизатор, которая может «ловить» свет. Именно так он применяется для фотолечения онкозаболеваний (в частности, меланомы): пигмент вводится на поврежденную область, затем туда направляется луч и, чтобы свет не «распылялся», краситель концентрирует его и транзитом направляет на патологические клетки. И именно на этой основе учеными Сеченовского университета в 2020-м году был разработан способ уничтожения коронавируса через фотодинамическую терапию с использованием метиленового синего (лечение применялось экспериментально, поскольку быстро большое объем клинических исследований провести невозможно)!

Также cейчас исследуется вопрос, насколько хорошо в силу своих антиоксидантных свойств препарат борется со свободными радикалами и окислительным стрессом (ключевые факторы старения! Вдруг «синька» станет тем самым антиэйдж-лекарством?). И кроме того, продукты-производные «синьки» — обладают хорошим противомикробным эффектом и используются для дезинфекции донорской крови (общий антисептический потенциал тоже еще изучается).