В соцсетях все сходят с ума по «синьке» — якобы лекарству от всех болезней! Что она на самом деле лечит? Самостоятельно применять можно?

Рилсы и тик-токи переполнены новым биохаком: пользователи радостно принимают препарат «метиленовый синий» (для друзей «синька») и рассказывают о его чудесных свойствах. Одни после него зафиксировали взлет когнитивных функций, другие — перестали предаваться херкл-дурклингу и встали с кровати, почувствовав большой прилив сил, третьи — избавились от N проблем со здоровьем. Короче говоря, уникальное «лекарство против всего». Неужели это правда? И почему тогда БигФарма еще не бьется за патенты на «синьку»? Разбираемся.
Что за «синька» такая?
Краситель метиленовый синий, или «синька», — это химическое соединение, которое используется в различных областях, включая здравоохранение, биологию и промышленность. Преимущественно оно может применяется как пигмент, но в медицине — как антисептик и средство для лечения определенных заболеваний.
Открыт метиленовый синий был не 10 и даже не 20 лет назад. Впервые молекула была синтезирована еще в конце XIX века (точнее, в 1876-м!) и довольно быстро зарекомендовала себя достойным лекарством.
Что лечит метиленовый синий?
Строго по данным из научных исследований. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения отнесла этот пигмент к жизненно важным препаратам. Во-вторых, «синька» — до сих пор одно из основных средств против малярии и сопутствующих паразитарных инвазий.
В-третьих, данное вещество эффективно справляется с состоянием под названием метгемоглобинемия. Это означает, что когда в организме увеличивается процент метгемоглобина, из-за которого развивается дефицит кислорода, антидот-«синька» трансформирует метгемоглобин в нормальный гемоглобин — и клетки крови снова оптимально переносят кислород по тканям.
В-четвертых, метиленовый синий — молекула-фотосенсибилизатор, которая может «ловить» свет. Именно так он применяется для фотолечения онкозаболеваний (в частности, меланомы): пигмент вводится на поврежденную область, затем туда направляется луч и, чтобы свет не «распылялся», краситель концентрирует его и транзитом направляет на патологические клетки. И именно на этой основе учеными Сеченовского университета в 2020-м году был разработан способ уничтожения коронавируса через фотодинамическую терапию с использованием метиленового синего (лечение применялось экспериментально, поскольку быстро большое объем клинических исследований провести невозможно)!
Также cейчас исследуется вопрос, насколько хорошо в силу своих антиоксидантных свойств препарат борется со свободными радикалами и окислительным стрессом (ключевые факторы старения! Вдруг «синька» станет тем самым антиэйдж-лекарством?). И кроме того, продукты-производные «синьки» — обладают хорошим противомикробным эффектом и используются для дезинфекции донорской крови (общий антисептический потенциал тоже еще изучается).
Как «синька» влияет на мозг?
Весь шум вокруг повышения памяти и внимания с помощью самолечения «синькой» может быть построен на том, что препарат действительно обладает весьма перспективными (но не до конца доказанными!) «нейрореконструктивными» и нейропротекторными свойствами. Метиленовый синий может потенциально использоваться при лечении болезни Альцгеймера, деменции, психозов и других расстройств нервной системы, поскольку предполагается, что он влияет на механизмы, определяющие течение заболевания.
Разберем на примере болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что в терапевтической функции «синьки» здесь объединены несколько ее способностей.
- Первая — «синька» препятствуют скоплению бета-амилоидных бляшек, из-за которых заболевание прогрессирует.
- Вторая (уже упомянутая) — препарат снижает окислительный стресс в нейронах.
- Третья — пигмент усиливает функцию митохондрий (энергетических центров клеток) и тем самым помогает клеткам выживать и сопротивляться повреждению.
- Четвертая —метиленовый
волшебныйсиний может регулировать сигнальный обмен клеток. Это позволяет ставить на стоп процессы клеточной смерти и развития воспаления.
- И пятая — краситель, вероятно, может менять уровень серотонина в мозге и благодаря этому контролировать когнитивную функцию.
Так может быть тогда действительно стоит биохакнуть себя?
Нет, нет и (снова!) нет. И не потому что мы вредные, а потому что действие лекарства на нездоровый организм и на здоровый может принципиально отличаться. Достаточных исследований того, как «синька» улучшает то, что и так нормально работает, просто нет. А вот то, что побочки от применения не по показаниям и не в тех дозах вероятны — это и логично (лекарств, которые можно пить как угодно и сколько угодно, не существует), и просто факт.
Какие возможны симптомы передозировки и сайд-эффекты?
- Изменение цвета кожных покровов.
- Кардиоваскулярные эффекты: повышение артериального давления, учащение сердечного ритма.
- Мышечные боли, спазмы.
- Нейротоксичность! Это значит, что в погоне за повышением функций своих нейронов, можно нейроны, наоборот, серьезно повредить.
- Нюансы с цветом выделений: неожиданный (краситель все-таки!) синий цвет.
- Проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея.
- Расширение зрачков.
- Светобоязнь.
- Сложности с дыханием: боль в груди, кашель.
- Токсичность: нарушения в работе печени и почек.
- Усталость, слабость, перепады настроения.
Помимо этого, нужно отметить, что совместимость метиленового синего со всеми препаратами неизвестна. Не исключено, что совместное применение с антибиотиками, антисептиками или антидепрессантами (и медикаментами другого назначения!) может вызвать осложнения. К примеру, «синька» + препараты серотонина = высоковероятный смертельный исход.
Редакция (еще раз!) напоминает, что медицинские препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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