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В соцсетях все сходят с ума по «синьке» — якобы лекарству от всех болезней! Что она на самом деле лечит? Самостоятельно применять можно?

Рилсы и тик-токи переполнены новым биохаком: пользователи радостно принимают препарат «метиленовый синий» (для друзей «синька») и рассказывают о его чудесных свойствах. Одни после него зафиксировали взлет когнитивных функций, другие — перестали предаваться херкл-дурклингу и встали с кровати, почувствовав большой прилив сил, третьи — избавились от N проблем со здоровьем. Короче говоря, уникальное «лекарство против всего». Неужели это правда? И почему тогда БигФарма еще не бьется за патенты на «синьку»? Разбираемся.

Olivia Neuhaus

Что за «синька» такая?

Краситель метиленовый синий, или «синька», — это химическое соединение, которое используется в различных областях, включая здравоохранение, биологию и промышленность. Преимущественно оно может применяется как пигмент, но в медицине — как антисептик и средство для лечения определенных заболеваний.

Открыт метиленовый синий был не 10 и даже не 20 лет назад. Впервые молекула была синтезирована еще в конце XIX века (точнее, в 1876-м!) и довольно быстро зарекомендовала себя достойным лекарством.

Что лечит метиленовый синий?

Строго по данным из научных исследований. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения отнесла этот пигмент к жизненно важным препаратам. Во-вторых, «синька» — до сих пор одно из основных средств против малярии и сопутствующих паразитарных инвазий. 

В-третьих, данное вещество эффективно справляется с состоянием под названием метгемоглобинемия. Это означает, что когда в организме увеличивается процент метгемоглобина, из-за которого развивается дефицит кислорода, антидот-«синька» трансформирует метгемоглобин в нормальный гемоглобин — и клетки крови снова оптимально переносят кислород по тканям.

В-четвертых, метиленовый синий — молекула-фотосенсибилизатор, которая может «ловить» свет. Именно так он применяется для фотолечения онкозаболеваний (в частности, меланомы): пигмент вводится на поврежденную область, затем туда направляется луч и, чтобы свет не «распылялся», краситель концентрирует его и транзитом направляет на патологические клетки. И именно на этой основе учеными Сеченовского университета в 2020-м году был разработан способ уничтожения коронавируса через фотодинамическую терапию с использованием метиленового синего (лечение применялось экспериментально, поскольку быстро большое объем клинических исследований провести невозможно)!

Также cейчас исследуется вопрос, насколько хорошо в силу своих антиоксидантных свойств препарат борется со свободными радикалами и окислительным стрессом (ключевые факторы старения! Вдруг «синька» станет тем самым антиэйдж-лекарством?). И кроме того, продукты-производные «синьки» — обладают хорошим противомикробным эффектом и используются для дезинфекции донорской крови (общий антисептический потенциал тоже еще изучается). 

Doitforfun

Как «синька» влияет на мозг?

Весь шум вокруг повышения памяти и внимания с помощью самолечения «синькой» может быть построен на том, что препарат действительно обладает весьма перспективными (но не до конца доказанными!) «нейрореконструктивными» и нейропротекторными свойствами. Метиленовый синий может потенциально использоваться при лечении болезни Альцгеймера, деменции, психозов и других расстройств нервной системы, поскольку предполагается, что он влияет на механизмы, определяющие течение заболевания. 

Разберем на примере болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что в терапевтической функции «синьки» здесь объединены несколько ее способностей.

  • Первая — «синька» препятствуют скоплению бета-амилоидных бляшек, из-за которых заболевание прогрессирует.
  • Вторая (уже упомянутая) — препарат снижает окислительный стресс в нейронах.
  • Третья — пигмент усиливает функцию митохондрий (энергетических центров клеток) и тем самым помогает клеткам выживать и сопротивляться повреждению.
  • Четвертая —метиленовый волшебный синий может регулировать сигнальный обмен клеток. Это позволяет ставить на стоп процессы клеточной смерти и развития воспаления.
  • И пятая — краситель, вероятно, может менять уровень серотонина в мозге и благодаря этому контролировать когнитивную функцию.
Olivia Neuhaus

Так может быть тогда действительно стоит биохакнуть себя?

Нет, нет и (снова!) нет. И не потому что мы вредные, а потому что действие лекарства на нездоровый организм и на здоровый может принципиально отличаться. Достаточных исследований того, как «синька»  улучшает то, что и так нормально работает, просто нет. А вот то, что побочки от применения не по показаниям и не в тех дозах вероятны — это и логично (лекарств, которые можно пить как угодно и сколько угодно, не существует), и просто факт.

Какие возможны симптомы передозировки и сайд-эффекты?

  1. Изменение цвета кожных покровов.
  2. Кардиоваскулярные эффекты: повышение артериального давления, учащение сердечного ритма.
  3. Мышечные боли, спазмы.
  4. Нейротоксичность! Это значит, что в погоне за повышением функций своих нейронов, можно нейроны, наоборот, серьезно повредить.
  5. Нюансы с цветом выделений: неожиданный (краситель все-таки!) синий цвет.
  6. Проблемы с пищеварением: тошнота, рвота, диарея.
  7. Расширение зрачков.
  8. Светобоязнь.
  9. Сложности с дыханием: боль в груди, кашель.
  10. Токсичность: нарушения в работе печени и почек.
  11. Усталость, слабость, перепады настроения.

Помимо этого, нужно отметить, что совместимость метиленового синего со всеми препаратами неизвестна. Не исключено, что совместное применение с антибиотиками, антисептиками или антидепрессантами (и медикаментами другого назначения!) может вызвать осложнения. К примеру, «синька» + препараты серотонина = высоковероятный смертельный исход.

Редакция (еще раз!) напоминает, что медицинские препараты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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