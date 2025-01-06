В течение следующих 25 лет 40 миллионов человек умрут от супербактерий

Бывший главный санитарный врач Англии Салли Дэвис считает, что существует реальная опасность того, что рутинные процедуры — от операций до родов — могут нести в себе широкомасштабный риск для жизни из‑за распространения бактерий, обладающих устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR).



«Ежегодно из‑за распространения устойчивости микроорганизмов умирает около миллиона человек, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — сказала она для The Guardian.



Однако неправильное использование антибиотиков врачами не единственный путь распространения устойчивости. Еще одной серьезной проблемой специалисты считают употребление антибиотиков рогатым скотом. «Мы, по сути, пичкаем антибиотиками коров, кур и овец в качестве дешевой альтернативы, чтобы дать им стимуляторы роста или профилактические средства для предотвращения распространения болезней, — говорит Дэвис.



Антибиотики больше не работают (скорее, наоборот)? Как так вышло? А чем теперь лечиться? И причем тут супербактерии? Почему в новой реальности эти лекарства эффективны редко и как тогда заботиться о здоровье — рассказала врач-инфекционист, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.