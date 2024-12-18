Госдума приняла закон о декриминализации действий медиков

Закон об освобождении врачей от уголовного наказания предполагает следующее:

К статье 238 Уголовного кодекса «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» будет добавлено примечание, указывающее, что ее действие не распространяется на оказание помощи медспециалистами.

Именно эта статья заинтересовала законотворцев, поскольку она чаще всего вменяется врачам. Из-за правовой неопределенности медицинская помощь считается услугами, одним из вариантов обычных договорных отношений, и суды не всегда учитывают, что ее оказание несет повышенный риск работы в сложных и даже непредсказуемых условиях. Отсюда, грубо юридически говоря, появляется больше поводов для предъявления медикам претензий по любому поводу, что лишь повышает стрессогенность их работы.

Комментируя законопроект, заместитель руководителя Комитета Государственной думы по охране здоровья, хирург Бадма Башанкаев отметил, что предложенные поправки помогут медикам «дышать чуть легче».

При этом, по мнению парламентария, безопасности пациентов ничто не угрожает, а точнее, наоборот:

«Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными».

Полностью врачи от уголовной ответственности не освобождаются. При наличии поводов и оснований в отношении них может быть возбуждено уголовное дело по другим статьям.