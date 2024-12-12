Как создать праздник для людей в тяжелой жизненной ситуации и помочь медицинским благотворительным фондам?

Человеку, который столкнулся со сложными (физически или психологически) обстоятельствами, очень важно не забывать о том, что жизнь полна чудес, а мир — поддержки и любви. В преддверии Нового года собрали список петербургских и всероссийских организаций, которые открыли сбор подарков для своих подопечных. Не уставайте делать добро!
Благотворительная больница
Уже 6 лет в городе работает бесплатная служба уличной медицинской помощи для бездомных. Каждый обратившийся может получить консультацию, лечение, сделать прививку. А в декабре к своим добрым медицинским делам Больничка подключает и функцию Деда Мороза. Давайте соберем подарки, а волонтеры проследят, чтобы они дошли до адресатов!
Что можно подарить:
- Термоодеяла спасательные;
- Новые теплые перчатки и шапки мужские и женски;
- Стельки размеров 36-45;
- Удобные термокружки;
- Зубные пасты и щетки;
- Шампунь и кусковое мыло;
- Бритвенные станки;
- Влажные салфетки;
- Нижнее белье (новые женские и мужские трусы разных размеров);
- Насадки с шипами на костыли;
- Простые сумки-шопперы и мешки для обуви.
Как принять участие:
- Привезти в подарки в Благотворительную медицинскую клинику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 36/9 (м. Нарвская) по будням, с 09:00 до 19:00. Предварительно лучше позвонить: +7 (812) 988 11 12;
- Купить подарки на маркетплейсах (пункт выдачи «Вайлдберрис» ул. Балтийская, 36/9; «Озон» ул. Балтийская, 20, стр. А), чтобы сотрудники Больнички потом их забрали. QR-код для получения отправить администраторам клиники в Telegram.
- Поддержать сбор подарков на сайте.
А еще предлагаем поздравить саму Больничку! Сделав взнос, можно поддержать возможности медиков выезжать на помощь так же оперативно и технично.
«Хоспис на дому»
Первая медицинская служба Петербурга (проект-флагман фонда помощи хосписам «Вера»!), которая оказывает выездную медицинскую помощь и психологическую поддержку паллиативным пациентам и их близким круглосуточно и без выходных. Специалисты часто отмечают, что на любом этапе жизни (и даже в самом ее конце) людям важно чувствовать любовь, и каждый год в декабре проводят сбор подарков для подопечных.
Что можно подарить:
- Пледы из хлопка или флиса;
- Мягкие носки без резинки, размер от 38 до 44;
- Диффузоры с подставкой, с запахами дерева, ванили, сандала;
- Увлажняющие лосьоны для тела гипоаллергенные;
- Крем для рук для чувствительной кожи;
- Наборы чая, сухофруктов;
- Мягкие сладости: зефир, пастила с запасом срока годности;
Как это сделать:
- Привезти подарок в будни с 09:00 до 19:00 в офис «Хосписа на дому» по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 5 к.1 (офис с торца здания).
- Выбрать товары в любом интернет-магазине и заказать доставку в офис в рабочие часы.
Срок сбора:
До 23 декабря.
«Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"»
Новогодняя пора — это про чудо. И фонд, который помогает неизлечимо больным детям и их семьям, знает, что важно не только верить в чудеса, но и творить их. Поэтому они проводят акцию «Мечты сбываются».
Как принять участие (и узнать все подробности): выяснить, о чем мечтают подопечные хосписа, и посодействовать в исполнении мечты, сделав пожертвование или подарив подарок, можно на сайте проекта.
AdVita
Фонд сопровождает детей и взрослых на пути лечения онкозаболеваний. Консультирует, оказывает юридическую и психологическую помощь и доставляет радость! В 2024-м подарки отправятся 750 пациентам четырех больниц: НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Городской клинической больницы № 31 и Онкологического центра им. Н. П. Напалкова.
Что можно подарить:
- Раскраски-антистресс;
- Цветные карандаши;
- Сканворды;
- Кроссворды;
- Массажные мячики;
- Деревянные елочные игрушки;
- Кремы для рук;
- Пледы;
- Термокружки;
- Бутылки для воды.
Как принять участие:
- Привезти подарки в будни или оформить заказ на подарки из списка в любом интернет-магазине с доставкой с 10:00 до 19:00 в офис AdVita (г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 77, оф. 2);
- Привезти подарки в любой день с 9:00 до 21:00 в благотворительный магазин «Легко-Легко» (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10), с 11:00 до 21:00 во все магазины сети «Спасибо» (Гороховая, 50/79, Ковенский пер., 23, Московский пр., 57, Лиговский, 87).
Срок сбора:
До 15 декабря.
А еще AdVita открыл сбор средств, чтобы обеспечить онкопациентов необходимыми лекарствами в каникулы. Сделать пожертвование на приобретение фондом необходимых в терапии противогрибковых, противовирусных и антибиотиков можно по ссылке.
«Милосердие детям»
Это проект для тяжелобольных детей, сирот, одиноких пожилых людей в сложной ситуации. У всех них есть свои маленькие мечты и желания, которые фонд старается исполнить (и в этом ему можно и нужно посодействовать!).
Как принять участие (и узнать все подробности): выбрать подарок, будь то книга, игрушка, сладкий набор, теплый домашний халат или урок с логопедом, и заполнить форму на сайте.
«Перспективы»
Фонд уже 28 лет поддерживает детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. И регулярно проводит акцию «Лично для тебя», чтобы каждый, за кого они в ответе, смог получить тот самый подарок, который он загадал. В этом нужно волшебным образом исполнить 613 желаний!
Как принять участие (и узнать все подробности): сделать посильное пожертвование вот тут. На вырученные средства команда приобретет персональные подарки для своих подопечных.
«Долго и счастливо»
Благотворительный проект поддерживает бабушек и дедушек, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Чтобы все они встретили Новый год с улыбкой (и дома, и в больнице!), организация собирает презенты-поддержку.
Что можно подарить (список обновляется, актуальный можно проверить здесь):
Угощения и новогодний декор:
- Конфеты;
- Печенье или зефир;
- Чай и кофе в красивых упаковках;
- Консервированные горошек и кукуруза;
- Мед и варенье;
- Новогодние салфетки, свечи, гирлянды, мишура.
Подарки для тех, кто встречает 2025-й в больнице:
- Ночные рубашки из хлопка с длинными и ¾ рукавами, 52, 54, 56 размеров;
- Фланелевые халаты с длинным рукавом приятных расцветок, длина до колена, 52-62 размера;
- Женские хлопчатобумажные носки 37-39 размеров;
- Мужские х/б носки 40-44 размеров;
- Пена для бритья и одноразовые станки;
- Большие вафельные банные полотенца.
Как принять участие:
Привезти подарки в офис фонда или заказать с доставкой в будни с 12:00 до 17:00 (пер. Щербаков, д. 12, офис 208, деловой центр «Владимирский», вход через арку, 2 этаж). Телефоны для связи: 702-39-12, +7 931 247-40-06.
«Яркая жизнь»
Твори добро! Фонд, поддерживающий одиноких пожилых людей, запустил для всех Морозов, Снегурочек и Эльфов проект «Зимние чудеса» для более, чем 800 своих подопечных (письма уже написаны, желания готовы исполняться!).
Как принять участие (и узнать все подробности): кликнуть мышкой и сделать пожертвование на странице акции.
«Старость в радость»
Проект стремится создать достойные условия жизни для пожилых и людей с инвалидностью, которые оказались совсем одни или в трудных условиях, живут в интернатах и хосписах. Под крылом фонда более ста тысяч людей! И каждый год «Старость в радость» открывает сбор более 100 000 подарков (сейчас собрано 21 223!). Что примечательно — именно подарков (сладостей к чаю, вкусностей к столу), а не вещей-нужд (ими проект обеспечивает людей каждый день). Цель — создать на 100% праздничную атмосферу.
Как принять участие (и узнать все подробности): сделать взнос на подарки к Новому году на сайте.
И, кстати, еще можно поздравить бабушек и дедушек праздничной открыткой! Все подробности здесь.
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