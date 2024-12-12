Как создать праздник для людей в тяжелой жизненной ситуации и помочь медицинским благотворительным фондам?

Благотворительная больница

Уже 6 лет в городе работает бесплатная служба уличной медицинской помощи для бездомных. Каждый обратившийся может получить консультацию, лечение, сделать прививку. А в декабре к своим добрым медицинским делам Больничка подключает и функцию Деда Мороза. Давайте соберем подарки, а волонтеры проследят, чтобы они дошли до адресатов!

Что можно подарить:

Термоодеяла спасательные;

Новые теплые перчатки и шапки мужские и женски;

Стельки размеров 36-45;

Удобные термокружки;

Зубные пасты и щетки;

Шампунь и кусковое мыло;

Бритвенные станки;

Влажные салфетки;

Нижнее белье (новые женские и мужские трусы разных размеров);

Насадки с шипами на костыли;

Простые сумки-шопперы и мешки для обуви.

Как принять участие:

Привезти в подарки в Благотворительную медицинскую клинику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 36/9 (м. Нарвская) по будням, с 09:00 до 19:00. Предварительно лучше позвонить: +7 (812) 988 11 12; Купить подарки на маркетплейсах (пункт выдачи «Вайлдберрис» ул. Балтийская, 36/9; «Озон» ул. Балтийская, 20, стр. А), чтобы сотрудники Больнички потом их забрали. QR-код для получения отправить администраторам клиники в Telegram. Поддержать сбор подарков на сайте.

А еще предлагаем поздравить саму Больничку! Сделав взнос, можно поддержать возможности медиков выезжать на помощь так же оперативно и технично.

«Хоспис на дому»

Первая медицинская служба Петербурга (проект-флагман фонда помощи хосписам «Вера»!), которая оказывает выездную медицинскую помощь и психологическую поддержку паллиативным пациентам и их близким круглосуточно и без выходных. Специалисты часто отмечают, что на любом этапе жизни (и даже в самом ее конце) людям важно чувствовать любовь, и каждый год в декабре проводят сбор подарков для подопечных.

Что можно подарить:

Пледы из хлопка или флиса;

Мягкие носки без резинки, размер от 38 до 44;

Диффузоры с подставкой, с запахами дерева, ванили, сандала;

Увлажняющие лосьоны для тела гипоаллергенные;

Крем для рук для чувствительной кожи;

Наборы чая, сухофруктов;

Мягкие сладости: зефир, пастила с запасом срока годности;

Как это сделать:

Привезти подарок в будни с 09:00 до 19:00 в офис «Хосписа на дому» по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 5 к.1 (офис с торца здания). Выбрать товары в любом интернет-магазине и заказать доставку в офис в рабочие часы.

Срок сбора:

До 23 декабря.

А еще, вы знали, что в некоторых хосписах существует такое мероприятие, как «тележка радости»? Волонтеры собирают настоящую тележку приятностей и дарят их подопечным к обоюдной радости ( почитайте про опыт участия Нюты Федермессер, учредительницы фонда «Вера»!). Так вот, в Петербурге такие праздники устраивает хоспис № 4. Адрес: Светлановский пр-т., д. 85, литера А. Можно позвонить и уточнить, какую помощь он принимает перед Новым годом и когда можно поучаствовать в «тележке радости». Координатор: Алена Сапрыкина, +7 981 690 14 36.

«Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"»

Новогодняя пора — это про чудо. И фонд, который помогает неизлечимо больным детям и их семьям, знает, что важно не только верить в чудеса, но и творить их. Поэтому они проводят акцию «Мечты сбываются».

Как принять участие (и узнать все подробности): выяснить, о чем мечтают подопечные хосписа, и посодействовать в исполнении мечты, сделав пожертвование или подарив подарок, можно на сайте проекта.