18+
  • Здоровье
  • Здоровье
Здоровье

Поделиться:

Как создать праздник для людей в тяжелой жизненной ситуации и помочь медицинским благотворительным фондам?

Человеку, который столкнулся со сложными (физически или психологически) обстоятельствами, очень важно не забывать о том, что жизнь полна чудес, а мир — поддержки и любви. В преддверии Нового года собрали список петербургских и всероссийских организаций, которые открыли сбор подарков для своих подопечных. Не уставайте делать добро!

Yaran

Благотворительная больница

Уже 6 лет в городе работает бесплатная служба уличной медицинской помощи для бездомных. Каждый обратившийся может получить консультацию, лечение, сделать прививку. А в декабре к своим добрым медицинским делам Больничка подключает и функцию Деда Мороза. Давайте соберем подарки, а волонтеры проследят, чтобы они дошли до адресатов!

Что можно подарить:

  • Термоодеяла спасательные;
  • Новые теплые перчатки и шапки мужские и женски;
  • Стельки размеров 36-45;
  • Удобные термокружки;
  • Зубные пасты и щетки;
  • Шампунь и кусковое мыло;
  • Бритвенные станки;
  • Влажные салфетки; 
  • Нижнее белье (новые женские и мужские трусы разных размеров);
  • Насадки с шипами на костыли;
  • Простые сумки-шопперы и мешки для обуви.

Как принять участие:

  1. Привезти в подарки в Благотворительную медицинскую клинику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, 36/9 (м. Нарвская) по будням, с 09:00 до 19:00. Предварительно лучше позвонить: +7 (812) 988 11 12;
  2. Купить подарки на маркетплейсах (пункт выдачи «Вайлдберрис» ул. Балтийская, 36/9; «Озон» ул. Балтийская, 20, стр. А), чтобы сотрудники Больнички потом их забрали. QR-код для получения отправить администраторам клиники в Telegram
  3. Поддержать сбор подарков на сайте.

А еще предлагаем поздравить саму Больничку! Сделав взнос, можно поддержать возможности медиков выезжать на помощь так же оперативно и технично.

«Хоспис на дому»

Первая медицинская служба Петербурга (проект-флагман фонда помощи хосписам «Вера»!), которая оказывает выездную медицинскую помощь и психологическую поддержку паллиативным пациентам и их близким круглосуточно и без выходных. Специалисты часто отмечают, что на любом этапе жизни (и даже в самом ее конце) людям важно чувствовать любовь, и каждый год в декабре проводят сбор подарков для подопечных.

Что можно подарить:

  • Пледы из хлопка или флиса;
  • Мягкие носки без резинки, размер от 38 до 44;
  • Диффузоры с подставкой, с запахами дерева, ванили, сандала;
  • Увлажняющие лосьоны для тела гипоаллергенные;
  • Крем для рук для чувствительной кожи;
  • Наборы чая, сухофруктов;
  • Мягкие сладости: зефир, пастила с запасом срока годности;

Как это сделать:

  1. Привезти подарок в будни с 09:00 до 19:00 в офис «Хосписа на дому» по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 5 к.1 (офис с торца здания).
  2. Выбрать товары в любом интернет-магазине и заказать доставку в офис в рабочие часы.

Срок сбора:

До 23 декабря.

А еще, вы знали, что в некоторых хосписах существует такое мероприятие, как «тележка радости»? Волонтеры собирают настоящую тележку приятностей и дарят их подопечным к обоюдной радости (почитайте про опыт участия Нюты Федермессер, учредительницы фонда «Вера»!). Так вот, в Петербурге такие праздники устраивает хоспис № 4. Адрес: Светлановский пр-т., д. 85, литера А. Можно позвонить и уточнить, какую помощь он принимает перед Новым годом и когда можно поучаствовать в «тележке радости». Координатор: Алена Сапрыкина, +7 981 690 14 36.

«Детский и взрослый хоспис "Бумажная птица"»

Новогодняя пора — это про чудо. И фонд, который помогает неизлечимо больным детям и их семьям, знает, что важно не только верить в чудеса, но и творить их. Поэтому они проводят акцию «Мечты сбываются».

Как принять участие (и узнать все подробности): выяснить, о чем мечтают подопечные хосписа, и посодействовать в исполнении мечты, сделав пожертвование или подарив подарок, можно на сайте проекта.

Khorzhevska

AdVita

Фонд сопровождает детей и взрослых на пути лечения онкозаболеваний. Консультирует, оказывает юридическую и психологическую помощь и доставляет радость! В 2024-м подарки отправятся 750 пациентам четырех больниц: НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Городской клинической больницы № 31 и Онкологического центра им. Н. П. Напалкова.

Что можно подарить: 

  • Раскраски-антистресс;
  • Цветные карандаши;
  • Сканворды;
  • Кроссворды;
  • Массажные мячики;
  • Деревянные елочные игрушки;
  • Кремы для рук;
  • Пледы;
  • Термокружки;
  • Бутылки для воды.

Как принять участие:

  1. Привезти подарки в будни или оформить заказ на подарки из списка в любом интернет-магазине с доставкой с 10:00 до 19:00 в офис AdVita (г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 77, оф. 2);
  2. Привезти подарки в любой день с 9:00 до 21:00 в благотворительный магазин «Легко-Легко» (г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.10), с 11:00 до 21:00 во все магазины сети «Спасибо» (Гороховая, 50/79, Ковенский пер., 23, Московский пр., 57, Лиговский, 87).

Срок сбора:

До 15 декабря.

А еще AdVita открыл сбор средств, чтобы обеспечить онкопациентов необходимыми лекарствами в каникулы. Сделать пожертвование на приобретение фондом необходимых в терапии противогрибковых, противовирусных и антибиотиков можно по ссылке.

«Милосердие детям»

Это проект для тяжелобольных детей, сирот, одиноких пожилых людей в сложной ситуации. У всех них есть свои маленькие мечты и желания, которые фонд старается исполнить (и в этом ему можно и нужно посодействовать!).

Как принять участие (и узнать все подробности): выбрать подарок, будь то книга, игрушка, сладкий набор, теплый домашний халат или урок с логопедом, и заполнить форму на сайте.

«Перспективы»

Фонд уже 28 лет поддерживает детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. И регулярно проводит акцию «Лично для тебя», чтобы каждый, за кого они в ответе, смог получить тот самый подарок, который он загадал. В этом нужно волшебным образом исполнить 613 желаний!

Как принять участие (и узнать все подробности): сделать посильное пожертвование вот тут. На вырученные средства команда приобретет персональные подарки для своих подопечных.

Roman Samborskyi

«Долго и счастливо»

Благотворительный проект поддерживает бабушек и дедушек, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Чтобы все они встретили Новый год с улыбкой (и дома, и в больнице!), организация собирает презенты-поддержку. 

Что можно подарить (список обновляется, актуальный можно проверить здесь):

Угощения и новогодний декор:

  • Конфеты;
  • Печенье или зефир;
  • Чай и кофе в красивых упаковках;
  • Консервированные горошек и кукуруза;
  • Мед и варенье;
  • Новогодние салфетки, свечи, гирлянды, мишура.

Подарки для тех, кто встречает 2025-й в больнице:

  • Ночные рубашки из хлопка с длинными и ¾ рукавами, 52, 54, 56 размеров;
  • Фланелевые халаты с длинным рукавом приятных расцветок, длина до колена, 52-62 размера;
  • Женские хлопчатобумажные носки 37-39 размеров;
  • Мужские х/б носки 40-44 размеров;
  • Пена для бритья и одноразовые станки;
  • Большие вафельные банные полотенца.

Как принять участие:

Привезти подарки в офис фонда или заказать с доставкой в будни с 12:00 до 17:00 (пер. Щербаков, д. 12, офис 208, деловой центр «Владимирский», вход через арку, 2 этаж). Телефоны для связи: 702-39-12, +7 931 247-40-06.

«Яркая жизнь»

Твори добро! Фонд, поддерживающий одиноких пожилых людей, запустил для всех Морозов, Снегурочек и Эльфов проект «Зимние чудеса» для более, чем 800 своих подопечных (письма уже написаны, желания готовы исполняться!).

Как принять участие (и узнать все подробности): кликнуть мышкой и сделать пожертвование на странице акции.

«Старость в радость»

Проект стремится создать достойные условия жизни для пожилых и людей с инвалидностью, которые оказались совсем одни или в трудных условиях, живут в интернатах и хосписах. Под крылом фонда более ста тысяч людей! И каждый год «Старость в радость» открывает сбор более 100 000 подарков (сейчас собрано 21 223!). Что примечательно — именно подарков (сладостей к чаю, вкусностей к столу), а не вещей-нужд (ими проект обеспечивает людей каждый день). Цель — создать на 100% праздничную атмосферу.

Как принять участие (и узнать все подробности): сделать взнос на подарки к Новому году на сайте.

И, кстати, еще можно поздравить бабушек и дедушек праздничной открыткой! Все подробности здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: