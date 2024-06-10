Как сделать жизнь тяжело больных людей счастливее — рассказывает учредитель фонда помощи хосписам Нюта Федермессер

Волонтерство — это не про страх и боль (даже когда помогаешь людям, живущим последние дни), а про веру и добро! И вот доказательство-личный опыт учредительницы Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, которым она поделилась в книге «Камера хранения».
Директор-волонтер
Я вчера провела весь день с пациентами. Не директором Центра паллиативной помощи, а волонтером. Это замечательный, бесценный опыт. Возвращает понимание того, что действительно имеет значение.
Чтобы быть полезным, приехать надо с утра. Надо рано встать, надо заехать в магазин — с пустыми руками как-то некрасиво… Я никого не предупредила, что приду волонтерить. Не хотела смущать персонал. И не хотела, чтобы они готовились заранее. В кабинете надела фартук и бейджик с надписью: «Нюта, волонтер». Сотрудники поймут, а пациентам и их родственникам с волонтером точно проще, чем с директором.
Я закупила всякую всячину для «тележки радости»*: газеты, сканворды, журналы с картинками, сливки для кофе, закуску к спиртному (грибочки маринованные, огурцы, селедку), разные печенья, диетические десерты для диабетиков, свежие овощи и свежие ягоды — голубику, малину, клубнику. «Тележку радости» мы компоновали с невероятной любовью часа полтора. Это непросто. Все разместить и расставить, сервировать, и надо, чтобы было на любой вкус: и сладкое, и соленое, и хрустящее, и теплое, и холодное, и чтобы выглядело аппетитно, ведь у кого-то совсем нет настроения есть, а у кого-то даже вид и запах еды могут вызвать приступ тошноты.
*«Тележка радости» — одно из самых популярных волонтерских мероприятий в хосписах. Обычная сервировочная тележка загружается сувенирами и угощениями для пациентов и развозится по палатам. С собственными «тележками радости» стали приходить добровольцы из компаний и организаций, для многих с этого начинается их волонтерский путь в хосписе.
Видели бы вы, как радовались и зазывали нас в палату те, кто уже видел «тележку» раньше. Кто-то ждал кофе, кто-то хотел немного коньяка с лимоном, кто-то просто поговорить не про болезни. В одной из палат двое мужчин. Боже мой, какие у них жены… Как они ухаживают и как наперебой — друг другу, мне, самим себе и своим мужьям — рассказывают про то, что их мужики самые лучшие. Показывают в телефоне фотографии грибов, которые они собирали вместе еще год назад; домов, которые их мужья строили своими руками; деревьев, которые они сажали; внуков, которых вместе растили… Столько в голосе уверенности в том, что он прежний, пусть и лежит, пусть и не встанет. Я никогда не смогу стать такой женой...
В другой палате мужчина, для которого юмор и заигрывания — единственный способ не сойти с ума от одиночества и беспомощности. Мы с ним выпили, решили завести роман и вечером встретиться еще раз, он выбрал на «тележке» кучу всякой всячины. Вечно, говорит, как только у меня что-то появляется, персонал все тырит, вот носки опять стырили. Я говорю: может, постирать взяли, давайте я вам новые подберу, у нас в тележке всё есть. Давай, говорит. Выбираю, даю.
— А не надеваете почему? — спрашиваю я.
— А у меня ноги так сконструированы, что вот руки на пару сантиметров короче, чем надо. Мне такими укороченными руками не надеть.
— Давайте я надену.
— Ну нет! Вы дама!
— Вот именно, и не каждый день мне такая радость выпадает: мужчине носки надевать.
— Да? Ну давай тогда надевай, моя Магдалина.
Как поучаствовать в «тележке радости» в Петербурге
Специалисты Фонда помощи хосписам «Вера» регулярно обновляют базу актуальных организаций (а еще проверяют актуальность карты благотворительных хосписов России), которые оказывают паллиативную помощь и проводят специальные мероприятия и праздники в поддержку своих подопечных.
В Петербурге это хоспис № 4, расположенный по адресу: Светлановский пр-т., д. 85, литера А (м. Политехническая). Вы можете связаться с координатором Аленой Сапрыкиной по телефону +7 (981) 690-14-36 и уточнить, в чем сейчас самая большая необходимость у хосписа, какие вещи привезти и когда можно поучаствовать в «тележке радости». Обычно в нее входят:
- журналы, сканворды и кроссворды;
- уходовая косметика (крем для рук, гигиеническую помаду и так далее);
- джемы, мед, варенье в маленьких баночках;
- небольшие творческие наборы для вышивания, раскрашивания по номерам;
- небольшие карманные зеркальца;
- соленая рыбу в заводских упаковках, колбаса или сыр в нарезке;
- красные и белые вина (в заводских упаковках, не домашнего приготовления), коньяк и другой крепкий алкоголь, сигареты и сигары — привозить тоже можно. И не беспокойтесь, сотрудники хосписов передадут их подопечным только с разрешения врача.
Почему важно радовать даже в конце жизни
Нюта Федермессер о подарках на 8 марта в своем телеграм-канале
«Цветы в хосписах — это не игнорирование тяжелых событий в стране. Цветы в наших палатах — это право женщин оставаться любимыми и радоваться запаху весны. Особенно, если их весна — последняя. Цветы у нас ставят на тумбочки рядом с лекарствами, журналами, телефоном — чтобы радовали глаз каждую минуту. В хосписе вообще мелочи и безделицы — это главное. То, что мы не ценим в здоровье и благополучии — здесь обретает смысл. Новые мягкие тапочки — и уже появляются силы встать и прогуляться по коридору или пойти смотреть старое любимое советское кино в уютный холл. Крем для рук — это право отвлечься от болезни на 5 минут, право полюбить свои руки. Первое мартовское солнце в окне и цветы в вазах — это не минутная радость, это повод для того, чтобы жить. Цветы и подарки для пациенток хосписа действительно важны. Нам этот день важен тем, что выходной. А им — тем, что он не про болезнь».
По опыту Фонда, бывают и другие тематические «тележки», организованные сотрудниками хосписов и добровольцами. Любимый кейс: волонтеры-франкофилы принесли круассаны и сыр, оделись в цвета французского флага и включили Джо Дассена (искренний лайк!). Добрая творческая инициатива поощряется!
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