Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? 8 токсичных стереотипов, навязанных нам капитализмом и культом достигаторства, и как их преодолеть

Бесконечное стремление к росту личной эффективности — война с самим собой

Нейрофизиология человеческого организма такова, что фазы активности и отдыха должны чередоваться, чтобы человек мог восстанавливаться. Стремление жить всегда на пределе возможностей чревато печальными последствиями для ментального и физического здоровья.

Да, жизнь периодически требует от нас сверхусилий. Неожиданный переезд в другую страну, приближающийся дедлайн, завершение проекта — подобные события могут потребовать напряжения и даже сверхусилий. Но если это вполне нормально, когда происходит периодически в непростой взрослой жизни, то как сценарий «на каждый день» это однозначно токсичная стратегия без хеппи-энда.

Желание быть счастливым и его гипертрофированные формы

Еще Аристотель больше двух тысяч лет назад убеждал своих учеников, что стремление к счастью — естественное проявление человеческой природы. Человек хочет быть счастлив, получать от жизни удовольствие.

Но в самой погоне за счастьем скрывается подвох: убеждение, что надо всем жертвовать в настоящем ради счастья в будущем. Синдром отложенной жизни приводит к фрустрации, вызванной контрастом между текущей жизнью и воображаемым светлым будущим. В такой системе ценностных представлений человек не получает от жизни удовольствия, добровольно обесценивая себя и свой опыт и отказываясь быть счастливым в своей обыденной жизни. Художественно преувеличенные картинки счастья в социальных сетях подобны кривым зеркалам, искажающим реальную жизнь с ее простыми проявлениями, радостями и горестями.

Всегда позитивные искусственно созданные в сети образы людей, постоянно испытывающих счастье, не годятся в качестве примера для реальной жизни. Но даже те, кто демонстрирует свое бесконечное счастье в соцсетях, на самом деле тоже живут реальной жизнью — с ее неудачами и разочарованиями, о которых умалчивают. Быть несчастным нормально, как и быть неэффективным. Понимание этого существенно облегчает отношение к себе, помогает преодолеть табу на жалость к себе (столь характерное для вечно позитивных достигаторов).