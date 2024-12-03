Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? 8 токсичных стереотипов, навязанных нам капитализмом и культом достигаторства, и как их преодолеть

Может быть паблики «40 кг» больше не актуальны, но гонка за достижением
недостижимого идеала продолжается. Мы бесконечно повышаем KPI и осознанность, биохакаем мозг и тело, мультиплицируем скиллы и регалии. А нашему ментальному (да и физическому) здоровью это надо ли? Рассуждает (и предлагает освобождающую точку зрения!) кандидат наук и независимый исследователь Алексей Соловьев в книге «Эпоха выгорающих супергероев».
Бесконечное стремление к росту личной эффективности — война с самим собой
Нейрофизиология человеческого организма такова, что фазы активности и отдыха должны чередоваться, чтобы человек мог восстанавливаться. Стремление жить всегда на пределе возможностей чревато печальными последствиями для ментального и физического здоровья.
Да, жизнь периодически требует от нас сверхусилий. Неожиданный переезд в другую страну, приближающийся дедлайн, завершение проекта — подобные события могут потребовать напряжения и даже сверхусилий. Но если это вполне нормально, когда происходит периодически в непростой взрослой жизни, то как сценарий «на каждый день» это однозначно токсичная стратегия без хеппи-энда.
Желание быть счастливым и его гипертрофированные формы
Еще Аристотель больше двух тысяч лет назад убеждал своих учеников, что стремление к счастью — естественное проявление человеческой природы. Человек хочет быть счастлив, получать от жизни удовольствие.
Но в самой погоне за счастьем скрывается подвох: убеждение, что надо всем жертвовать в настоящем ради счастья в будущем. Синдром отложенной жизни приводит к фрустрации, вызванной контрастом между текущей жизнью и воображаемым светлым будущим. В такой системе ценностных представлений человек не получает от жизни удовольствия, добровольно обесценивая себя и свой опыт и отказываясь быть счастливым в своей обыденной жизни. Художественно преувеличенные картинки счастья в социальных сетях подобны кривым зеркалам, искажающим реальную жизнь с ее простыми проявлениями, радостями и горестями.
Всегда позитивные искусственно созданные в сети образы людей, постоянно испытывающих счастье, не годятся в качестве примера для реальной жизни. Но даже те, кто демонстрирует свое бесконечное счастье в соцсетях, на самом деле тоже живут реальной жизнью — с ее неудачами и разочарованиями, о которых умалчивают. Быть несчастным нормально, как и быть неэффективным. Понимание этого существенно облегчает отношение к себе, помогает преодолеть табу на жалость к себе (столь характерное для вечно позитивных достигаторов).
Стремление к красоте и идеальному телу
Трагические примеры перфекционизма — изнуряющие диеты и ежедневные тренировки, обращение к косметической хирургии — превращают жизнь человека в насилие над собой. Ирония в том, что словосочетание «красота и здоровье» не имеет никакого отношения к тем формам деструктивного поведения, которые культивируются в эпоху позднего капитализма под лозунгом «Будь лучшей версией себя». Результат такого отношения к себе — проблемы с физическим и ментальным здоровьем, нередко летальный исход от расстройств пищевого поведения и целый багаж травм.
Умеренный бодипозитив и психотерапия, направленная на работу с отношением к своему телу, становятся инструментами избавления от самостигматизации и эмоционального прессинга себя. Большинство людей не имеют идеального тела. Идеал молодого, красивого, физически активного человека для большинства из них недостижим. И дело не в отсутствии самодисциплины или нежелании уделять время физическим тренировкам и правильному питанию. Причин может быть множество. Представления о телесной красоте в разные эпохи были различными, мода на пышные формы сменяется модой на анорексичную худобу раз в несколько лет, и гнаться за ней крайне неразумно и чревато проблемами со здоровьем.
Ускоряющая жизнь и поиски утраченного времени
Ускорение жизни заставляет человека включать режим суеты и двигаться в интенсивном темпе. Нужно очень быстро бежать, подобно кролику из «Алисы в Стране чудес», чтобы просто оставаться на месте, превратившись в механизм, движущийся на автопилоте. Этот культ скорости впоследствии оборачивается поисками утраченного времени. Оглядываясь назад, человек обнаруживает, что ему нечего вспомнить, кроме калейдоскопа быстро промелькнувших лет.
В этом контексте растущая популярность движения slow life представляется вполне естественной, тем антитрендом, который помогает вернуть контакт с собой, близкими людьми и реальностью в целом. Неспешная прогулка в парке, удовольствие от общения с друзьями в уютном кафе — все, что позволяет наслаждаться самим процессом. Оноре видит в принципе «жить хорошо, а не жить быстро» ответ на выматывающую гонку высокого темпа жизни «общества ускорения».
Женщина-блогер Дениз Бумкенс после выхода ее книги «Искусство старения без извинений» (The Art of Aging Unapologetically) запустила проект AndBlomm «для женщин после 40». Идея счастливого старения противопоставляется культу искусственной «вечной молодости» и нейрофизической активности. В своих социальных сетях Дениз регулярно демонстрирует свои стильные наряды, наглядно показывая, что старение не лишает человека красоты, сил и права на личное счастье.
Не человек для технологий, а технологии для человека
Инновационные технологии год за годом перестраивают саму структуру человеческой жизни. Это имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Описанные выше истории о проектировании потребительского опыта и самой фигуре «достигатора» как технологии, предлагающей человеку исключить свои собственные ценности ради «великих достижений», лишают жизнь чего-то очень существенного. Инструментальная рациональность, торжествующая в концепции такого человека, уничтожает спонтанность и непредсказуемость, возможность игры и получения удовольствия. В этом контексте особо важно сместить акцент на качество жизни, которое обнаруживает себя как субъективное проживание времени своей жизни на основе своих личных ценностей.
Человек, живущий своей частной жизнью, находит время для неспешного размышления, творческого поиска, наслаждения природой, общения с близкими — даже для скуки, столь важной в процессе вынашивания какой-либо идеи или сюжета для книги. Все это составляет настоящую жизнь, протекающую день за днем. Каждому человеку, в том числе выгорающему достигатору, хочется просто жить своей жизнью, а не гнаться непрерывно за удачей и богатством.
Тревожная неопределенность и выход из нее
Наша сложная жизнь, в которой отсутствуют незыблемые ценности и ориентиры и на каждый вопрос дается несколько противоречащих ответов, оказывается испытанием для нас и наполняет тревогой и беспокойством. Социолог Зигмунт Бауман писал, что у нас нет иного выбора, кроме как учиться жить в этих условиях. Нейробиология человека такова, что ему крайне некомфортно в условиях непредсказуемости и неожиданных изменений. Это вызывает у него стресс и часто деморализует.
Однако в многочисленных разговорах о хаосе современной жизни и селф-хелп-инструментах по снижению тревоги открывается перспектива совершенно иного отношения к происходящему, основанного на открытости, творческом поиске, характерном для художников и ученых. По мысли психолога Ролло Мэя, они испытывают совсем иной тип тревоги — «творческую тревогу», связанную с предвкушением научного открытия, создания художественного произведения или решения нестандартной проблемы. Решительный шаг к неопределенности становится источником новых жизненных открытий, а заинтересованное исследование является спутником любых изменений. Вынужденный выживать человек-достигатор категорически консервативен, причиной чему хронический стресс и самосаботаж, неизбежно проявляющийся при активации древнего мозга, защищающего психику от опасности.
Ответственность за свою жизнь и готовность совершать поступки
Все эти сервисы, помощь экспертов, обильная селф-хелп-литература своего рода страховка, отказ от собственного творческого поиска, опыта личного понимания и от когнитивных усилий. Человек избавлен от необходимости самостоятельно искать ответы на важные вопросы. В своей работе «От философии поступка к риторике поступка» русский философ и литературовед Михаил Бахтин писал, что каждый совершаемый человеком поступок является уникальным событием, которого еще никогда не было. Вроде бы это очевидно, но автор на протяжении всего текста развивает идею о «не-алиби», которое неизбежно для каждого человека, принимающего какое-то решение.
Продолжать те или иные отношения или разорвать их, начинать бизнес-проект или отказаться от него, в конце концов, ложиться спать в одиннадцать вечера, а не в три утра — все это и многое другое требует принятия уникальных решений и вытекающих из них поступков. Можно запланировать что угодно на годы вперед, но невозможно предсказать, окажется ли это актуальным в будущем, не утратит ли ценность.
По Бахтину, быть человеком означает каждый раз оказываться в конкретной точке пространства-времени без всякого алиби или подстраховки, «здесь-и-сейчас». Но это необязательно расслабленное принятие ситуации («просто побудь в этом»), это вызов, требующий отваги и решимости совершать или не совершать некий поступок, сопряженный с личной ответственностью, поступать каждый раз уникальным образом, не имея возможности делегировать это кому-либо или избежать совершения поступка. Как и событие, реальный поступок исключен из мира нарциссических перформансов, предназначенных для прогревов и привлечения внимания. Построение жизненных стратегий, обучение способам монетизации своих способностей и навыков, перемещение из точки А в точку Б в контексте техник достигаторско-потребительского планирования не имеет отношения к поступку.
Живые отношения с «другим» по ту сторону экономической выгоды
Сервисная экономика и логика достигаторской жизни превращают других людей исключительно в конкурентов или в лучшем случае в клиентов-потребителей. Экономизация отношений пагубно влияет на различные формы общения — от отношения родителей к детям, когда воспитание передается на аутсорсинг планшетам и смартфонам, до романтических, когда желание сэкономить время, необходимое для поиска подходящего партнера, вынуждает обратиться за помощью к ChatGPT. В такой культурной среде возможность живой коммуникации, эмоционального контакта и настоящей встречи лицом к лицу становится проблематичной. Однако возвращение к живому контакту с «другим» и готовность к спонтанному развитию отношений необходимое условие для того, чтобы начать жить полной жизнью и выбраться из социальной изоляции нарциссического гипериндивидуализма.
Комментарии (0)