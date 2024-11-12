Знакомьтесь, система табата — японская методика сверхинтенсивных тренировок, чтобы развить ниндзя-выносливость за 30 минут!

Предварительные инструкции

Занятие состоит из 6-8 раундов. Один раунд — 20 секунд работы и 10 отдыха. Отдых между подходами (1 подход = 6-8 раундов) — одна минута.

Кому можно (и нужно), а кому нельзя практиковать табата?

Табата отлично подойдет тем, у кого есть ограничения по времени, но кто хочет и готов работать интенсивно и эффективно в течение короткого времени. Даже за 20-30-минутную тренировку можно прекрасно проработать и укрепить все группы мышц, а еще увеличить аэробную мощность организма (то есть его способность к очень энергозатратному движению, которая обеспечивается биохимическими процессами при потреблении кислорода).

А вот выбрать другой протокол занятий нужно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с суставами, позвоночником. Также такие высокоинтенсивные тренировки не рекомендованы беременным и недавно родившим женщинам.

С чего начать?

С простых вариантов упражнений. Не стремитесь делать очень быстро. Только когда освоите правильную технику, добавляйте отягощения, увеличивайте время работы и количество раундов.

Не сдавайтесь!

Если слишком тяжело, продлите отдых между подходами до 2 минут.