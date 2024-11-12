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Здоровье

Знакомьтесь, система табата — японская методика сверхинтенсивных тренировок, чтобы развить ниндзя-выносливость за 30 минут!

Пробуем систему (или протокол) табата, построенный на чередовании упражнений на пределе возможностей и краткого отдыха. Разработал методику прокачки тела и повышения выносливости доктор наук Изуми Табата, тренировавший японскую сборную по конькобежному спорту, а план (с инструкцией по правильной технике!) подготовила Ольга Дерендеева — эксперт FitStars, профессиональный тренер, специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации. Отговорка «нет времени на спорт» больше не принимается: практика по длительности не превышает один сеанс думскроллинга или сплетен.

Roman Samborskiy

Предварительные инструкции

Занятие состоит из 6-8 раундов. Один раунд — 20 секунд работы и 10 отдыха. 

Отдых между подходами (1 подход = 6-8 раундов) — одна минута.

Кому можно (и нужно), а кому нельзя практиковать табата?

Табата отлично подойдет тем, у кого есть ограничения по времени, но кто хочет и готов работать интенсивно и эффективно в течение короткого времени. Даже за 20-30-минутную тренировку можно прекрасно проработать и укрепить все группы мышц, а еще увеличить аэробную мощность организма (то есть его способность к очень энергозатратному движению, которая обеспечивается биохимическими процессами при потреблении кислорода).

А вот выбрать другой протокол занятий нужно людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемами с суставами, позвоночником. Также такие высокоинтенсивные тренировки не рекомендованы беременным и недавно родившим женщинам.

С чего начать?

С простых вариантов упражнений. Не стремитесь делать очень быстро. Только когда освоите правильную технику, добавляйте отягощения, увеличивайте время работы и количество раундов.

Не сдавайтесь!

Если слишком тяжело, продлите отдых между подходами до 2 минут.

Roman Samborskiy

Что включить в тренировку

  • Приседания

Исходное положение — стопы на ширине плеч под углом 45°. 

Вдох — опускайтесь, таз направляйте назад, спину держите прямо, колени не уходят за линию больших пальцев.

Выдох — надавите ногами в пол и выпрямитесь.

Если хотите усложнить, возьмите гантели или используйте резинку.

  • Отжимания

В классическом варианте исходное положение — упор лежа. Руки чуть шире плеч.

Вдох — сгибаем руки, касаемся грудью пола.

Выдох — разгибаем руки, возвращаемся в исходное положение.

Начните с простой версии — с колен или от стены.

  • Бег в планке

Исходное положение — упор лежа, тело в одну линию от плеч до стоп.

Поочередно подтягивайте колено к груди, имитируя бег. Держите пресс в напряжении, спина прямая.

  • Выпады с шагом назад

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, лопатки вместе.

Вдох — уведите ногу на 2-3 счета назад так, чтобы колено опорной ноги не выходило за носок. В нижней точке расстояние колена задней ноги до пола около 5-10 см.

Выдох — надавите на опорную ногу, подтяните вторую, вернитесь в исходное положение. 

  • Скручивания: на прямые и косые мышцы

Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой.

Выдох — напрягите пресс, поднимите лопатки. Не давите руками в затылок сильно, чтобы не перенапрячь шею. 

Вдох — исходное положение, не касайтесь коврика полностью.

На косые мышцы техника аналогичная с разницей в том, что вы тянитесь локтем к противоположному колену.

  • «Лодочка»

Исходное положение — лежа на животе, руки прямые перед собой. 

Вдох — одновременно сведите лопатки, поднимите грудь, руки и ноги. Шея на одной линии со спиной.

Выдох — опуститесь в исходное положение.

Чередуйте упражнения, чтобы нагружать тело равномерно.

Master1305

И еще несколько общий рекомендаций

  • Можно усложнить.

Если вы поняли, что тренировка дается вам слишком легко (так, что даже не интересно), то увеличьте время работы до 30 секунд. Вдобавок к этому, берите дополнительные веса, делайте больше раундов. И не зацикливайтесь на одних и тех же упражнениях. Ключ к успеху — разнообразие. Я рекомендую интегрировать в занятие разнообразные движения, чтобы комплексно проработать тело. 

  • Ориентируйтесь на пульс.

Если он зашкаливает, не делайте следующий подход. Уделите больше внимания восстановлению. Со временем выносливость увеличится, и пульс начнет выравниваться быстрее. Это будет свидетельствовать о том, что ваш уровень тренированности повысился. Вы начнете это наблюдать даже после тяжелых упражнений, к примеру, выпадов с гантелями, выпрыгиваний, берпи. После них пульс резко повышается (это нормально!), но при хорошей тренированности он быстро придет в норму.

Редакция напоминает, что занятия физической активностью и медицинские услуги имеют противопоказания. Необходима предварительная консультация специалиста.

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