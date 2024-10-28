«Я боюсь идти к онкологу на осмотр: вдруг обнаружится рак!» Вот советы психолога, как побороть страх перед онкодиагностикой

По данным ВОЗ, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Причем, примерно половина случаев приходится на тех, у кого нет других факторов риска, кроме пола и возраста (старше 40 лет).

«Пожар проще предупредить, чем потушить» — в случае с раком груди это напоминание невероятно актуально. Данное заболевание лучше всего поддается лечению, когда оно выявлено на начальном этапе. Именно поэтому регулярные обследования так важны.

И тем не менее, многие женщины не проходят профилактическую диагностику, даже если знают, что находятся в группе риска (генетическая предрасположенность, сопутствующие заболевания) — тем самым снижая собственные шансы на выздоровление. Почему?

Почему люди боятся не только лечения, но и диагностики?

Основная причина — это страх перед диагнозом: многие пациенты боятся услышать подтверждение диагноза «рак». Это заболевание ассоциируется с серьезными последствиями для жизни и здоровья, вплоть до летального исхода.

В своей практике я встречала две группы пациентов, страх которых настолько силен, что блокирует их в совершении необходимых действий: записаться на первичный осмотр и прийти на него.

Первые осознают, что они боятся. И часто понимают, чего именно они боятся: смерти, боли, боятся не выдержать и «потерять лицо» в ходе тяжелых испытаний, утратить собственную идентичность и представления о себе — прежнее видение себя как здоровой, успешной, красивой женщины может быть утрачено, а каким будет новое, неизвестно (скорее всего, не таким привлекательным). Боятся тяжелого лечения, которое само по себе может привести к потере здоровья, того, что лечение не поможет, а также социальных и психологических последствий: ухудшения отношений с близкими, ухудшения материального положения семьи, потери работы и социального статуса, инвалидности, а также стигматизации – особого, негативного, отношения в обществе к людям с определенными заболеваниями, когда за диагнозом не видят живого человека.

Работать с такими страхами сложно. Сложно и нам, как специалистам, и самим людям, которые обратились за помощью. Потому что, каким бы ни было содержание страха, который нас парализует, корнями он уходит в страх смерти, потерю жизни. А это тяжело выдержать.

Вторая группа — это люди, которые не осознают, что они боятся. В буквальном смысле они не чувствуют, не ощущают страха. Он так глубоко спрятан, что люди живут обычной жизнью, постоянно заняты делами в семье, на работе, ездят отдыхать, встречаются с друзьями. Дни их так плотно заполнены, что нет ни минутки, чтобы обратиться к себе, спросить, как я себя чувствую в моменте, чтобы услышать голос своего страха, осознать, о чем этот страх им говорит.

Таким людям довольно сложно помочь хотя бы тому, что они редко приходят за помощью. А если и обращаются, то с другими, более легкими запросами, такими, например, как смена работы или проблемы в отношениях. Но «выдает» их обычно очень сильное внутреннее напряжение… которое они, как правило, тоже не ощущают.

Чтобы понимать, что делать с таким страхом, как его преодолеть, давайте разберемся, чему именно мы противостоим.