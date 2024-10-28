«Я боюсь идти к онкологу на осмотр: вдруг обнаружится рак!» Вот советы психолога, как побороть страх перед онкодиагностикой

Ежегодно в мире проходит «Розовый октябрь» — международный месяц осведомленности о раке молочной железы (раке груди). Его можно успешно вылечить, если обнаружить на ранней стадии. Однако многие женщины не решаются на диагностику, боясь узнать тревожную новость. Как справиться с этим страхом и, наконец, записаться на обследование, которое может спасти жизнь — рассказывает Ирина Белецкая, психолог сервиса Alter. Дисклеймер: эти советы универсальны для всех, какой бы скрининг ни предстояло пройти!
По данным ВОЗ, рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Причем, примерно половина случаев приходится на тех, у кого нет других факторов риска, кроме пола и возраста (старше 40 лет).
«Пожар проще предупредить, чем потушить» — в случае с раком груди это напоминание невероятно актуально. Данное заболевание лучше всего поддается лечению, когда оно выявлено на начальном этапе. Именно поэтому регулярные обследования так важны.
И тем не менее, многие женщины не проходят профилактическую диагностику, даже если знают, что находятся в группе риска (генетическая предрасположенность, сопутствующие заболевания) — тем самым снижая собственные шансы на выздоровление. Почему?
Почему люди боятся не только лечения, но и диагностики?
Основная причина — это страх перед диагнозом: многие пациенты боятся услышать подтверждение диагноза «рак». Это заболевание ассоциируется с серьезными последствиями для жизни и здоровья, вплоть до летального исхода.
В своей практике я встречала две группы пациентов, страх которых настолько силен, что блокирует их в совершении необходимых действий: записаться на первичный осмотр и прийти на него.
Первые осознают, что они боятся. И часто понимают, чего именно они боятся: смерти, боли, боятся не выдержать и «потерять лицо» в ходе тяжелых испытаний, утратить собственную идентичность и представления о себе — прежнее видение себя как здоровой, успешной, красивой женщины может быть утрачено, а каким будет новое, неизвестно (скорее всего, не таким привлекательным). Боятся тяжелого лечения, которое само по себе может привести к потере здоровья, того, что лечение не поможет, а также социальных и психологических последствий: ухудшения отношений с близкими, ухудшения материального положения семьи, потери работы и социального статуса, инвалидности, а также стигматизации – особого, негативного, отношения в обществе к людям с определенными заболеваниями, когда за диагнозом не видят живого человека.
Работать с такими страхами сложно. Сложно и нам, как специалистам, и самим людям, которые обратились за помощью. Потому что, каким бы ни было содержание страха, который нас парализует, корнями он уходит в страх смерти, потерю жизни. А это тяжело выдержать.
Вторая группа — это люди, которые не осознают, что они боятся. В буквальном смысле они не чувствуют, не ощущают страха. Он так глубоко спрятан, что люди живут обычной жизнью, постоянно заняты делами в семье, на работе, ездят отдыхать, встречаются с друзьями. Дни их так плотно заполнены, что нет ни минутки, чтобы обратиться к себе, спросить, как я себя чувствую в моменте, чтобы услышать голос своего страха, осознать, о чем этот страх им говорит.
Таким людям довольно сложно помочь хотя бы тому, что они редко приходят за помощью. А если и обращаются, то с другими, более легкими запросами, такими, например, как смена работы или проблемы в отношениях. Но «выдает» их обычно очень сильное внутреннее напряжение… которое они, как правило, тоже не ощущают.
Чтобы понимать, что делать с таким страхом, как его преодолеть, давайте разберемся, чему именно мы противостоим.
Что такое страх?
«Страх — это чувство, что при данных условиях ты не можешь здесь быть», — пишет Альфрид Лэнгле, выдающийся австрийский психотерапевт, в своей книге «Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций».
Чувство страха присуще всему живому. Перед лицом опасности и люди, и животные испытывают тревогу и страх разной силы. И по-разному на него реагируют. Наверняка вы все знакомы с тремя типичными защитными реакциями на стресс, в том числе и на страх: «бей», «беги», «замри». Первая реакция — попытка совладать с врагом, и, если эта попытка не удалась – есть вторая стратегия, бегство. Третья защитная реакция — замирание перед лицом опасности: притворись мертвым, в расчете на то, что враг тебя не тронет.
Так вот, люди и первой, и второй группы — как те, кто осознает свой страх, так и те, кто не осознает — находятся в защитной позиции замирания: я не буду предпринимать никаких действий, авось проблема обойдет меня стороной. Так психика защищает нас от неопределенности будущего. Но в случае со страхом онкологического диагноза подобная защита вряд ли сработает. Скорее, наоборот.
Люди второй группы, помимо замирания, одновременно находятся в отрицании проблемы: «Не может быть, этого не может случиться со мной». Вспомним фазы переживания горя: шок, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Новость о тяжелом диагнозе означает потенциальные потери. Поэтому, переживая такие известия, человек проходит тот же процесс горевания, что и с любой утратой.
О чем нам говорит страх? О том, что что-то важное находится в опасности. И в случае страха профилактической диагностики это важное — наша жизнь.
Страх как «звоночек», как предупреждение об угрозе — нормальная и естественная часть нашей жизни. Патологическим он становится, когда блокирует действия, необходимые для того, чтобы эту жизнь спасти.
Можно ли побороть страх?
Полностью избавиться от страха нельзя. Потому что это чувство «вшито» глубоко внутри нас, в самую древнюю часть нашего мозга, чтобы защищать нас от опасности. Мы не можем самопроизвольно перестать его испытывать, отказаться от него, так как он напрямую связан с ценностью жизни. Пока есть жизнь, есть абсолютно естественный страх ее лишиться.
Если мы отворачиваемся, отвлекаемся, уходим от страха, игнорируем его, тем самым мы игнорируем ту часть собственной психики, которая предупреждает нас об угрозе.
Одна из важнейших задач психики — сохранять и защищать нашу жизнь. Что же произойдет, если мы этот посыл осознанно или неосознанно проигнорируем? Психика усилит сигнал опасности – страх возрастет. И постепенно его сила парализует и заблокирует возможность хоть что-то сделать.
Как же справиться со страхом? Если невозможно от него освободиться, то что мы все-таки можем сделать?
1 шаг. Мы можем дать страху быть. Раз он уже и так есть.
Мы можем принять его, как неприятную, но естественную и нормальную часть нашей психологической реальности. Сделать это в одиночку зачастую трудно: вспомним фазы переживания горя – шок, отрицание, гнев, торг, депрессия и только потом – принятие. Так что здесь может потребоваться помощь специалиста.
2 шаг. Мы можем выдерживать страх, понимая, что мы – это не только страх. Мы гораздо больше, чем наш страх.
В моменте страх может быть очень силен и будто поглощает нас полностью. Но этот момент конечен, он не длится вечно. Рано или поздно страх ослабевает, и человек переключается на другие стороны своей жизни. И если позволить себе замечать эти стороны жизни и то ценное, что в этих областях содержится лично для нас, то можно осознать, ради чего мы живем, в том числе – ради чего противостоим страху, проявляя мужество. Для кого-то речь может идти об отношениях с близкими, для кого-то – о возможностях, которые хочется реализовать, о делах, которые важно совершить, о творчестве и разных других личных ценностях.
3 шаг. Напомнить себе, что сейчас вы даете согласие только на диагностику.
Многие, думая об обследовании, уже заранее пугаются лечения и боли, но о лечении пока речи вообще не идет. Задача на данном этапе – просто прояснить ситуацию. Спросите себя: «Могу ли я выдержать, если услышу страшный диагноз? Только это, ничего больше? Ради чего я могла бы сделать это прямо сейчас?» И если можете — приступайте к действиям.
Мне понравилась метафора, которую я услышала от одной из коллег: «Страх — как камень. Положи его в карман и иди дальше».
Но как быть, если камень (страх) слишком тяжел?
Мы должны нести его не в одиночку. Когда человеку страшно и он, парализованный этим чувством, не может делать то, что ощущает как правильное, обычно ему в ситуации пошатнувшейся реальности не хватает опоры на себя. Тогда найти опору можно в близких, если они готовы поддерживать и идти рядом. Также стоит работать с психологом, чтобы разблокировать страх, пройти через его «дно» — самую глубокую и страшную точку — и встретиться с возможными последствиями в будущем. А в настоящем — дать согласие на малые шаги, в частности — на диагностику.
Также важен хороший контакт с лечащим врачом, который может стать дополнительной опорой пациенту, давая информацию о диагнозе, о способах лечения, о том, что хорошо может помочь в каждом конкретном случае.
«Когда страшно — смотри на опору» — это «золотое» правило работы с тревогой и страхом в экзистенциальном анализе.
Что делать, если врач не стал такой опорой?
Уже на первой диагностической консультации у пациента возникают сомнения, недоверие или недовольство? Такие чувства абсолютно естественны. Люди опасаются неизвестности, а в случае онкодиагностики — неопределенность исхода возрастает в разы.
Позвольте себе сомнения и обсудите их с врачом. Напомните себе, что вы имеете право задать все вопросы, которые вас волнуют, и профессиональный долг специалиста — на них ответить. Попробуйте в буквальном смысле опереться на его опыт и знания, на опыт сопровождения пациентов. Если вы ощущаете, что врач дает недостаточно полный и компетентный ответ, либо само общение с ним приносит вам дискомфорт, это не повод прекращать обследование — примите это как индикатор того, что стоит обратиться к другому специалисту за вторым мнением.
Если после таких разговоров вам не становится легче, обсудите проблему с психологом. Помните, когда страшно — ищите опору и смотрите на нее, а не в пропасть. Психолог может стать для вас еще одной опорой: поможет посмотреть на ситуацию с разных сторон, будет вместе с вами выдерживать ваш страх, а когда станет легче — поможет вернуть фокус на задачу: найти подходящего специалиста и все-таки пройти онкодиагностику!
И, наконец, поддержку следует искать не только вовне, но и внутри. Когда нам есть ради чего и ради кого жить, когда мы живем полной жизнью (а, значит, проживаем каждый день согласно личным ценностям), когда мы ощущаем, что в нашей жизни есть смысл и мы хотим жить такую жизнь, страх диагноза отступает. Не вытесняется, а уменьшается, становится менее значительным. Ведь часто мы боимся лишиться жизни потому, что чувствуем, что и не жили еще по-настоящему. Поэтому при столкновении со страхом важны не только внешние опоры — отношения с близкими, специалисты, врачи и психологи, но и внутренние — желание жить и проживать свои ценности, реализовываться в разных сферах жизни. И если мы осознаем эти личные ценности и смыслы, то решиться на этот маленький, но очень важный шаг — пройти необходимое обследование – будет гораздо легче.
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