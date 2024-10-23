Как убрать живот, накачать пресс и сжечь жир? Не скручиваниями едиными! Объясняет фитнес-тренер

Создайте дефицит калорий

Заветные кубики мы видим при небольшом проценте жира. Чем меньше жира, тем рельефнее область живота. Быть в дефиците калорий — значит сжигать больше, чем потребляете. С помощью специальных приложений для подсчета калорий определите, сколько фактически вы едите. В течение недели (не меньше) заносите туда все приемы пищи. От получившегося значения, например, 2000 калорий в день, отнимите 20%. Получится 1600 калорий. Ориентируйтесь на это значение, чтобы начать сбрасывать лишнее.

+ Соблюдайте баланс БЖУ:

Жиры — 1 г на 1 кг веса.

Белки (важны для построения мышц!) — 1,5-2 г на 1 кг веса.

Остальное — углеводы (приблизительно 2 г на 1 кг веса). Как точно рассчитать их количество — в формуле ниже. Избыток углеводов приводит к задержке воды в организме, поэтому важно их отслеживать.

1 г белка = 4 ккал

1 г углеводов = 4 ккал

1 г жира = 9 ккал

Допустим, ваша норма калорий — 1800, и вы весите 70 кг. Тогда 70 г (ваша норма жиров)*9 + 105 г (норма белка)*4 = 630 + 420 = 1050 ккал. Далее 1800 (ваша норма калорий) - 1050 = 750 ккал. 750:4 (калорий в 1 г углеводов) = 187,5 г углеводов.

80% успеха — это питание, 20% — тренировки. Работайте комплексно!

Не злоупотребляйте фруктозой

Многие думают, что фрукты безусловно полезны и поэтому едят их в больших количествах. Но переизбыток фруктозы откладывается в жир. Старайтесь есть фрукты и ягоды до 16:00. По количеству ориентируйтесь примерно на стакан объемом 200 мл.

Следите за ЖКТ

Выпирающий живот часто связан с проблемами ЖКТ (из-за которых раздувается кишечник). Обратите внимание на продукты, на которые у вас присутствует такая реакция. Это могут быть некоторые фрукты, хлебобулочные изделия, рис, молоко. Сократите их потребление или исключите вовсе.

Соблюдайте питьевой режим

Единой нормы, сколько литров воды нужно употреблять, нет. Все зависит от возраста, пола, состояния здоровья, уровня физической активности, времени года (в жару хочется пить больше). Цифры колеблются в промежутке 1,5 — 3 л.