Обезвредить ВИЧ, устранить мутации в ДНК, избавить мир от голода: как генные технологии изменят будущее?

CRISPR-Cas: рутинный процесс редактирования генов

Молекулярные биологи вместе с генетиками научились редактировать ДНК, меняя одни «буквы» на другие. И в этом помогли бактерии: выяснилось, что в их геноме есть механизм, защищающий от вирусов. Теперь ученые знают, как использовать этот способ защиты для исправления ошибок в ДНК. То есть влиять на гены, чтобы организм делал то, что кажется им полезным. Но сейчас это еще очень сложная технология, которую активно изучают. Иногда можно услышать, что вакцины редактируют наш геном. Так вот, это неправда! Вакцины только тренируют иммунную систему.

В разработке технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 участвовал американский генетик Джордж Чёрч. Этот ученый немного похож на Джона Хаммонда, основателя «Парка Юрского периода» из одноименного фильма, и так же мечтает возродить вымерших животных — только не динозавров, а мамонтов. Он даже компанию для этого основал — Colossal.

Технологии, которые помогают изменять ДНК растений и животных в сельском хозяйстве, используются и для создания новых методов лечения. Как ты уже знаешь, многие болезни человека связаны с мутациями в генах. Поэтому для лечения используют генную терапию. Например, внутрь измененного вируса помещают здоровый ген. Он прибывает на место генетической «поломки» и устраняет неисправность.