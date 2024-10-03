Как правильно держать язык (и глотать), чтобы убрать второй подбородок, исправить осанку и даже прокачать мозг?

Этот орган всегда играл очень важную роль в пищеварении, коммуникации, чувствовании. В данных сферах его важность признают, и ее никто не оспаривает. Но только недавно стали говорить о важности положения самого языка и о том, что это определяет эстетику развития лицевого черепа, влияет на дыхание, развитие прикуса, пищеварение и парасимпатический отдел нервной системы.

Влияние языка на молодость лица

Вы вообще задумывались о том, почему одни женщины с возрастом жалуются на отсутствие подбородка, когда он сразу переходит в шею, а другим удается сохранить красивый и четкий угол молодости? Замечали ли вы, приоткрыт у вас рот в течение дня или закрыт? Дышите ли вы ртом днем? Храпите ли ночью? Где лежит ваш язык в состоянии покоя?

Если рот постоянно приоткрыт, лицо стало узким, щелкает и/ или болит височно-нижнечелюстной сустав, ушел четкий угол молодости и вас мучает храп, ваш язык лежит внизу. Причем там он может находиться уже с детства. Вы наверняка видели, как у детей лицо из юного, наполненного, широкого с годами внезапно вытягивается и становится вертикальным. Так вот, происходит это из-за того, что язык лежит не наверху, а внизу, и человек с самого раннего возраста дышит не носом, а ртом. В результате язык не может поддерживать те лицевые кости, которые на него опираются.

Язык – это механизм, на котором держится и вокруг которого развивается наше лицо. Всей спинкой язык должен располагаться на нёбе, не доходя до передних верхних зубов на 1,5 мм, и все структуры нашего лица (зубы и кости) выстраиваются вокруг языка. Самое главное в его положении в домике (наверху) то, что так он держит открытыми наши дыхательные пути.

Изначально форма нашей верхней челюсти U-образная, но из-за дыхания ртом и неверного положения языка она начинает менять свою форму и становится V-образной.