Как правильно держать язык (и глотать), чтобы убрать второй подбородок, исправить осанку и даже прокачать мозг?

За высокими скулами — не всегда к косметологу, а за устранением щелчков челюсти — не всегда к стоматологу? Возможно, ответ гораздо проще: держите язык за зубами! Как положение органа-оратора влияет на молодость лица, нервную систему и даже фигуру — объясняет эксперт по функциональному движению и фитнес-терапевт Виктория Боровская в книге «Стареть рано. Как после 35 не превратиться в бабушку» от издательства «Комсомольская правда».
Этот орган всегда играл очень важную роль в пищеварении, коммуникации, чувствовании. В данных сферах его важность признают, и ее никто не оспаривает. Но только недавно стали говорить о важности положения самого языка и о том, что это определяет эстетику развития лицевого черепа, влияет на дыхание, развитие прикуса, пищеварение и парасимпатический отдел нервной системы.
Влияние языка на молодость лица
Вы вообще задумывались о том, почему одни женщины с возрастом жалуются на отсутствие подбородка, когда он сразу переходит в шею, а другим удается сохранить красивый и четкий угол молодости? Замечали ли вы, приоткрыт у вас рот в течение дня или закрыт? Дышите ли вы ртом днем? Храпите ли ночью? Где лежит ваш язык в состоянии покоя?
Если рот постоянно приоткрыт, лицо стало узким, щелкает и/ или болит височно-нижнечелюстной сустав, ушел четкий угол молодости и вас мучает храп, ваш язык лежит внизу. Причем там он может находиться уже с детства. Вы наверняка видели, как у детей лицо из юного, наполненного, широкого с годами внезапно вытягивается и становится вертикальным. Так вот, происходит это из-за того, что язык лежит не наверху, а внизу, и человек с самого раннего возраста дышит не носом, а ртом. В результате язык не может поддерживать те лицевые кости, которые на него опираются.
Язык – это механизм, на котором держится и вокруг которого развивается наше лицо. Всей спинкой язык должен располагаться на нёбе, не доходя до передних верхних зубов на 1,5 мм, и все структуры нашего лица (зубы и кости) выстраиваются вокруг языка. Самое главное в его положении в домике (наверху) то, что так он держит открытыми наши дыхательные пути.
Изначально форма нашей верхней челюсти U-образная, но из-за дыхания ртом и неверного положения языка она начинает менять свою форму и становится V-образной.
Как же форма лица меняется из-за языка?
Если язык лежит внизу, мышцы лица и шеи начинают работать иначе. Из-за узкой верхней челюсти нижние зубы становятся кривыми, наезжают друг на друга, им там попросту тесно, и нижняя челюсть вдобавок уезжает вглубь. Все это происходит из-за сужения верхней челюсти. Эстетика нашего лица и положение зубов зависят от баланса мышц.
Изнутри это язык, который держит форму зубного ряда, а снаружи щечные мышцы. Если язык по ряду причин опускается вниз, мы начинаем неправильно глотать. Да-да, и глотать тоже можно неверно. Ах, если бы мы знали все это раньше, скольких бы проблем можно было избежать!
Чтобы проглотить слюну или чай, необходимо, чтобы в полости рта образовалось отрицательное давление. Когда язык лежит наверху, зубы закрываются и слюна сама идет дальше в глотку при отрицательном давлении в полости. Если же язык лежит внизу, организму приходится год за годом включать еще и дополнительные мышцы на лице и сзади на шее, чтобы просто сглотнуть. Со временем эти мышцы становятся перегружены. А все потому, что мы тратим очень много энергии там, где она попросту не нужна. Мы сами делаем двойную работу. Вода, чай, кофе, слюна – 2000 раз в день мы только сглатываем слюну. Глотая с помощью щек и мышц шеи, невозможно создать качественное давление в полости рта. Мы неправильно глотаем тысячи раз каждый день, миллионы раз за всю жизнь, а потом удивляемся, откуда у нас взялись на лице заломы, морщины, недоразвитый угол молодости, отчего подбородок сразу плавно перетекает в шею.
Главная проблема в том, что никто не знает про это, не копает дальше. Большинство женщин делают себе уколы красоты и думают, будто этого достаточно для сохранения молодости лица, что на самом деле не так. Но стоит восстановить правильную функцию – и мы меняем структуру лица. Мы помогаем нашему телу освободить дикое количество энергии, которое оно может использовать на другие, более важные функции, а не тратить на глотание, которое не должно быть таким энергозатратным.
На какие еще части тела влияет язык?
Качество дыхательных путей тоже полностью зависит от положения языка. Храп, апноэ (задержка дыхания во сне), дыхание ртом на тренировках, в жизни, во сне, хроническая заложенность носа и зависимость от капель для носа – это все звенья одной цепи.
Шея и спина
Язык внизу – это узкие дыхательные пути. Такой пример: многие люди связывают появление вдовьего горбика с сидячим образом жизни и работой за компьютером. В этом положении голова как бы «уезжает» вперед и шея вытягивается. Однако это связано не только с работой в офисе, но и с неправильным дыханием. «Съехавшей» вперед головой и шеей человек пытается раскрыть свои дыхательные пути, чтобы хоть как-то себе помочь. При этом сильно возрастает нагрузка на спину – это я как тренер говорю: страдает связочный аппарат, в худшую сторону меняется тонус мышц.
Лимфатическая система
Если мы ночью и днем дышим ртом, язык постепенно привыкает лежать внизу, и в результате нас ждут не самые приятные диагнозы – частые простуды, заложенность носа, гайморит, воспаление миндалин. Когда же язык лежит наверху, усиливается отток лимфы от ЛОР-органов, и вся грязь сама уходит, поскольку мышцы активируются, усиливая отток. Вы же помните, что лимфа течет благодаря мышечным сокращениям? Наше нёбо, по сути, и есть наш нос, и опора от языка увеличивает отток лимфы от носа и гайморовых пазух – очистительная система постоянно и хорошо работает. Кроме эстетики и красивой линии подбородка бонусом уходят хронические заболевания, которые отнимали силы и деньги на бесконечные лекарства.
Мозг
Помимо механического и функционального влияния языка на тело, есть и неврологическое. Оно связано с четырьмя из двенадцати пар черепных нервов. Тренируя язык, мы тренируем мозг! А мозг, как вы догадываетесь, влияет на все: на наше настроение, силу, амплитуду движений, выносливость, боли. И если язык функционирует неправильно, это сказывается на работе нашего мозга и на всем, что он контролирует.
Мышцы
Мускулатура языка также глубоко связана с мышцами челюсти и горла, и в результате, если у вас нарушено положение языка, это может привести к плохому положению шеи, низкой ее стабильности, что способно повлиять на баланс, а еще, как показывают новые исследования, на силу мышц. В 2014 году было проведено исследование, которое показало, что правильное положение языка во время силовых тренировок может увеличить силу на 30%. Как вам такой нереальный, казалось бы, факт?!
Осанка
Информация от глотания передается в ядро одиночного пути – это одно из ядер продолговатого мозга, который связан с дыханием. То есть, когда мы глотаем, у нас создается активность продолговатого мозга и черепных нервов, стимулируя ствол мозга, который регулирует боль, симпатику, тонус, мышечную осанку. То есть упражнения для языка влияют на осанку, потому что идет возбуждение ядер, которые лежат в той же части ствола, что контролирует нашу осанку. Работайте над ней и положением языка одновременно. Упражнения для осанки – это хорошо, я бы сказала, отлично, но без работы с языком можно так и не увидеть прогресса. И снова я подвожу вас к выводу о том, что работа нам всегда необходима комплексная.
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