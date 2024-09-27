Все пьют хлорофилл — растительный экстракт, который, якобы, предотвращает рак, убирает прыщи и помогает похудеть! Есть ли подвох?

Что общего между Кортни Кардашьян и Тони Старком? Привычка пить хлорофилл! Смузи и коктейли с самым известным зеленым пигментом за последние годы стали хитом здорового питания, но вот вопрос — почему? Он действительно помогает выглядеть так, чтобы не накладывать на фото бьюти-фильтры, и останавливает окисление металлического реактора в груди? Рассказываем, а выводы делайте сами.
Пигмент хлорофилл и для чего его применяют
Хлорофилл — один из нескольких природных зеленых пигментов. Эта молекула поглощает солнечный свет и использует его энергию для синтеза углеводов из углекислого газа и воды — так происходит процесс фотосинтеза, который поддерживает жизнь всего на Земле.
Извлекается зеленый пигмент обычно путем экстракции (вытяжки), затем ему придается форма жидкости, капсул или порошка. А в производстве хлорофилл используется по трем направлениям:
- В косметике: как биоактив для мыла, шампуня, продуктов домашней бьюти-рутины, парфюмов etc.
- В фармацевтике: в качестве супплемента (но не ключевого действующего вещества!) с терапевтическим эффектом.
- В пищевой продукции: как натуральный краситель и как добавка для функциональной еды (смузи, боулов, спортивного питания и так далее) и повышения безопасности продуктов питания.
Почему хлорофилл стал трендом?
В науке есть весьма ограниченные, но живописные данные о том, что хлорофилл обладает сильными терапевтическими свойствами: антимутагенным, антиоксидантным, антиканцерогенным, нейропротекторным и антивоспалительными, а также эффективно работает против ожирения и аутоиммунных факторов. Кратко говоря, если мыслить просто позитивно, а не рационально, то можно сделать вывод: хлорофилл — буквально лекарство от всего. Но это не так.
А конкретнее?
Является ли хлорофилл лекарством от рака? Нет. Но в исследованиях на мышах, крысах и форели хлорофиллин (экстракт хлорофилла) показал определенную эффективность против биомаркеров рака (хотя сами ученые признали, что результаты противоречивые). Пользу для людей еще предстоит выяснить.
Что насчет эффекта омоложения? На небольшой выборке испытуемых биодобавка действительно дала антиэйдж-результат: повысилась эластичность кожи, и уменьшились морщины.
Реально восстановить микробиоту кишечника, защитить печень и остановить ожирение? Недавние эксперименты на мышах и моделях человеческого организма показывают, что хлорофилл на многое способен: регулирует липидообмен, обезвреживает вредные бактерии, корректирует уровень холестерина, защищает от фиброза печень и снижает вес. Однако весь вопрос в том, что нескольких ресерчей мало, чтобы сделать однозначные выводы.
Есть ли еще перспективы? Да, и все они до конца не изучены. Потенциально хлорофилл может:
Cтоит ли грин-игра свеч?
В отличие от лекарств, биодобавки регулируются не очень строго, и производители не обязаны на таком же уровне доказывать эффективность и безопасность средства. Это затрудняет поиск релевантной информации о добавке. К примеру, если сведения о медикаменте и заключение о его действии можно найти на сайте Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), то данных о БАДе будет в разы меньше.
Вот, в чем неоднозначность приема такого БАДа, как хлорофилл:
- При употреблении в большой дозировке случаются побочки: тошнота, рвота, диарея, зеленый стул. Также в некоторых кейсах возможно повышение чувствительности к солнцу и появление фотосыпи.
- Непонятно, как он взаимодействует с большинством лекарств
- Неизвестно, безопасен ли хлорофилл для детей, а также беременных или кормящих грудью женщин.
Может просто пересмотреть меню?
Хлорофилл есть в растениях и водорослях (фан-факт: еще в цианобактериях, но их в рацион не включаем). А особенно высок его уровень в таких листовых, фруктах и овощах, как:
- брокколи
- кейл
- киви
- огурцы
- петрушка
- руккола
- сельдерей
- спаржа
- шпинат
Не исключено, что меню с фокусом на зеленые продукты может стать более надежной альтернативой приему добавок в том смысле, что продукты питания организму «понятнее», чем неизученные биоформулы. С другой стороны, натуральные пигменты (в том числе хлорофилл) имеют низкую стабильность и усвояемость, и вероятно (но не факт!), что в виде специально обработанной вытяжки они будут действовать более прицельно и качественно.
Редакция напоминает, что лекарственные препараты, витамины, БАДы и пищевые продукты имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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