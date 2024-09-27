Все пьют хлорофилл — растительный экстракт, который, якобы, предотвращает рак, убирает прыщи и помогает похудеть! Есть ли подвох?

Пигмент хлорофилл и для чего его применяют

Хлорофилл — один из нескольких природных зеленых пигментов. Эта молекула поглощает солнечный свет и использует его энергию для синтеза углеводов из углекислого газа и воды — так происходит процесс фотосинтеза, который поддерживает жизнь всего на Земле.

Извлекается зеленый пигмент обычно путем экстракции (вытяжки), затем ему придается форма жидкости, капсул или порошка. А в производстве хлорофилл используется по трем направлениям:

В косметике: как биоактив для мыла, шампуня, продуктов домашней бьюти-рутины, парфюмов etc. В фармацевтике: в качестве супплемента (но не ключевого действующего вещества!) с терапевтическим эффектом. В пищевой продукции: как натуральный краситель и как добавка для функциональной еды (смузи, боулов, спортивного питания и так далее) и повышения безопасности продуктов питания.

Почему хлорофилл стал трендом?

В науке есть весьма ограниченные, но живописные данные о том, что хлорофилл обладает сильными терапевтическими свойствами: антимутагенным, антиоксидантным, антиканцерогенным, нейропротекторным и антивоспалительными, а также эффективно работает против ожирения и аутоиммунных факторов. Кратко говоря, если мыслить просто позитивно, а не рационально, то можно сделать вывод: хлорофилл — буквально лекарство от всего. Но это не так.

А конкретнее?

Является ли хлорофилл лекарством от рака? Нет. Но в исследованиях на мышах, крысах и форели хлорофиллин (экстракт хлорофилла) показал определенную эффективность против биомаркеров рака (хотя сами ученые признали, что результаты противоречивые). Пользу для людей еще предстоит выяснить.

Что насчет эффекта омоложения? На небольшой выборке испытуемых биодобавка действительно дала антиэйдж-результат: повысилась эластичность кожи, и уменьшились морщины.

Реально восстановить микробиоту кишечника, защитить печень и остановить ожирение? Недавние эксперименты на мышах и моделях человеческого организма показывают, что хлорофилл на многое способен: регулирует липидообмен, обезвреживает вредные бактерии, корректирует уровень холестерина, защищает от фиброза печень и снижает вес. Однако весь вопрос в том, что нескольких ресерчей мало, чтобы сделать однозначные выводы.

Есть ли еще перспективы? Да, и все они до конца не изучены. Потенциально хлорофилл может: