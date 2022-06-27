ВПЧ — «заразный рак»? Нужно ли его лечить и почему вакцина такая дорогая? Отвечает врач

Что такое ВПЧ и чем он опасен

ВПЧ объединяет более 100 разновидностей возбудителей, которые отличаются по степени опасности и способности вызывать предраковые заболевания. Самые опасные — 16 и 18 типы, которые становятся причиной около 70% опухолевых патологий шейки матки. «Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска приводит к раку шейки матки при длительном нахождении в организме. 75-80 % девушек получают ВПЧ при начале половой жизни, однако в 80-90 % случаев организм сам справляется с вирусом. Но если он остался и длительно воздействует на клетки шейки матки, это может привести сначала к дисплазии, а затем и к раку шейки матки», — говорит Алена Поликарпова.

Кроме этого, ВПЧ вызывает до 90% случаев рака прямой кишки, до 70% — рака полости рта и гортани, 70% — рака вульвы, до 50% — рака полового члена. А совсем недавно ученые нашли связь между ВПЧ и внезапной потерей слуха.

Но важно помнить, что ВПЧ не означает, что у вас разовьется рак. В большинстве случаев вирус уходит сам, а если нет — надо просто регулярно посещать гинеколога. Если он заметит развитие патологических процессов, то сможет быстро их предотвратить.