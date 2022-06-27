ВПЧ — «заразный рак»? Нужно ли его лечить и почему вакцина такая дорогая? Отвечает врач

Скорее всего, каждый из нас инфицирован хотя бы одним типом вируса папилломы человека. У большинства он элиминируется (исчезает) из организма сам, но у некоторых вызывает папилломы, а еще — рак шейки матки, прямой кишки, полости рта и гортани. Нужно ли лечить ВПЧ, почему вакцины от него такие дорогие? Вызывают ли они бесплодие? Спросили у гинеколога и номинанта премии «Новые имена в медицине Петербурга» Алены Поликарповой.
Что такое ВПЧ и чем он опасен
ВПЧ объединяет более 100 разновидностей возбудителей, которые отличаются по степени опасности и способности вызывать предраковые заболевания. Самые опасные — 16 и 18 типы, которые становятся причиной около 70% опухолевых патологий шейки матки. «Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска приводит к раку шейки матки при длительном нахождении в организме. 75-80 % девушек получают ВПЧ при начале половой жизни, однако в 80-90 % случаев организм сам справляется с вирусом. Но если он остался и длительно воздействует на клетки шейки матки, это может привести сначала к дисплазии, а затем и к раку шейки матки», — говорит Алена Поликарпова.
Кроме этого, ВПЧ вызывает до 90% случаев рака прямой кишки, до 70% — рака полости рта и гортани, 70% — рака вульвы, до 50% — рака полового члена. А совсем недавно ученые нашли связь между ВПЧ и внезапной потерей слуха.
Но важно помнить, что ВПЧ не означает, что у вас разовьется рак. В большинстве случаев вирус уходит сам, а если нет — надо просто регулярно посещать гинеколога. Если он заметит развитие патологических процессов, то сможет быстро их предотвратить.
Как он проявляется?
В большинстве случаев — никак. Но у некоторых могут возникнуть аногенитальные бородавки (остроконечные кондиломы) на половых органах. Они не болят, не кровоточат, не мешают половому акту, поэтому многие люди поздно обращаются за медицинской помощью. Другое проявление — папилломы на коже. Единственный способ выяснить, есть ли у вас ВПЧ — сдать анализы. Для диагностики применяется:
- ПЦР-диагностика. С ее помощью определяется ДНК возбудителя в мазках из слизистых оболочек половых органов. Это самый информативный метод, который проводится у женщин и мужчин.
- ПАП-тест. Цитологическое исследование мазка шейки матки выполняется у женщин для подтверждения или опровержения наличия предраковых изменений.
- Кольпоскопия. При осмотре шейки матки врач проводит пробы с уксусной кислотой, раствором Люголя, чтобы выявить участки измененного эпителия (дисплазии).
«С 30 лет и до 65 скрининг на рак шейки матки состоит из цитологии и ВПЧ тестирования, то есть мы сразу берем 2 анализа вместе. В случае выявления изменений в цитологии и/или положительного ВПЧ более детально изучаем шейку матки: проводим кольпоскопию и по необходимости биопсию», — говорит доктор Поликарпова.
Презерватив не спасет
Папилломавирус человека передается при тактильном контакте, в основном при соприкосновении слизистых оболочек. Контагиозность (способность патогена передаваться от зараженного человека здоровому) оценивается как 75%. Презервативы не спасают: по одним данным, из-за слишком малого, проникающего размера вируса, по другим — в силу того, что тот или иной контакт слизистых в половом акте неизбежен.
Лечить ВПЧ не надо?
Если в анализах у вас обнаружили ВПЧ, но никаких активных проявлений нет, а вам предлагают его лечить, например, поколоть препараты для «повышения иммунитета», ищите другого врача.
«Выявленный ВПЧ мы не лечим. Во-первых, потому что в 80-90% случаев наш организм сам с ним справиться. Во-вторых, нет препаратов с доказанной эффективностью, которые вылечили бы от ВПЧ. Именно поэтому до 30 лет ВПЧ просто так мы не ищем. Скрининг на рак шейки матки начинается с 21 года или через 3 года от начала половой жизни, и до 29 лет включительно представлен только цитологическим исследованием шейки матки, когда мы специальной щеткой собираем клетки шейки матки, а далее врач осматривает их под микроскопом. Если выявили измененные клетки в цитологии, то в таком случае точно рекомендовано тестирование на ВПЧ», - рассказывает доктор Поликарпова.
Папилломы и других новообразования, связанные с ВПЧ, быстро и безболезненно удаляются специальными аппаратами. Никаких «народных методов» избавления от них нет. Гинекологи нередко наблюдают результаты подобного самолечения: по совету из интернета мужчины и женщины прижигают папилломы йодом, разными кислотами, зеленкой, чистотелом. Еще прикладывают магические предметы. Последнее, кстати, хотя бы безопасно. Но другие эксперименты могут привести к травмам, ожогам, бурному распространению кондиломатоза.
Скандальная вакцинация
О вакцинах от ВПЧ спорят не меньше, чем об антиковидном «Спутнике». Антиваксеры считают, что они как минимум — бесполезны, как максимум — вызывают бесплодие. У врачей эти доводы вызывают лишь улыбку. И грусть.
В России есть два вида вакцин — «Церварикс» и «Гардасил». Первая защищает от двух типов ВПЧ — 16 и 18, Гардасил — от четырех (6,11,16,18). 16 тип приводит к 50% рака шейки матки, 18 тип — к 20%, а на долю остальных 12 типов приходится 30% рака шейки матки. 6 и 11 типы не вызывают рак, но приводят к развитию 90% всех аногенитальных кондилом. Также есть «Гардасил-9» от 9 типов ВПЧ — 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58, но в нашей стране ее нет. Кстати, за этой вакциной часто отправляются в другие страны, например, в Турцию или Израиль.
«Вакцины от ВПЧ не вызывают бесплодие — это было доказано в хорошо спланированных исследованиях. Многие развитые страны (Австралия, Бельгия, Канада, Германия и т.д.) давно используют их в качестве обязательных. Это снизило частоту рака шейки матки и при этом не привело к тотальному демографическому кризису. Почти все мои пациентки с бесплодием не вакцинировались от ВПЧ. Причины бесплодия совсем другие. Я привилась по своему желанию в 23, будучи замужем, когда обучалась в интернатуре по акушерству и гинекологии, в 27 отменила КОК и спокойно забеременела. Поэтому прежде, чем верить недостоверной информации в интернете, стоит обратиться к исследованиям или грамотному врачу», — говорит Алена Поликарпова.
Когда надо вакцинироваться?
Наибольшую пользу вакцина принесет девочкам в возрасте 9–15 лет — то есть до начала половой жизни, пока они не инфицированы ВПЧ. Кроме того, в этом возрасте организм дает максимальный иммунный ответ — вырабатываются антитела, которые защитят человека при контакте с вирусом. Но можно вакцинироваться до 45 лет — это все равно лучше, чем вообще остаться без прививки.
Почему так дорого?
В петербургских клиниках цена на «Гардасил» варьируется в среднем от 10 до 13 тысяч рублей за одну дозу. Для полного курса их нужно три.
«Скорее всего это связано с технологией производства вакцин. В нашей стране можно вакцинировать девочек в поликлинике бесплатно, это входит в программу ОМС. А вот когда возраст детский окончен, придется заплатить. Но с учетом новых данных заседания Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) от апреля 2022 года девушек после 21 года можно будет прививать 2 дозами с интервалом 6 месяцев, а не тремя, как ранее, что снизит затраты на вакцинацию», — говорит врач.
Кстати, в середине апреля 2022 года в научном журнале NEJM Evidence опубликовали исследование о том, что даже одна доза вакцины от ВПЧ эффективна почти на 100%.
«Если вам менее 45 лет и вы задумались о вакцинации от ВПЧ — вы на верном пути. Cтоит переходить от «думаю» к «делаю». Рак шейки матки – это одна из основных причин летальных исходов от рака у молодых женщин. Но вакцинация не вылечит вас от уже имеющегося ВПЧ и не исключает прохождения скрининга на рак шейки матки, так как типов ВПЧ, вызывающих рак, всего 14, а привиться в России можно от 16 и 18», — заключила гинеколог.
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