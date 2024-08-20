Йога после родов (можно!): какие упражнения выполнять, чтобы бережно восстановить организм и подтянуть фигуру?

В наше время многие думают, что йога — это панацея: полезна для всего, и даже врачи ее рекомендуют! Однако, как и любая практика, она должна быть уместна и подходить для решения конкретной задачи. В период послеродового восстановления прекрасно подойдет йога, где основной акцент делается на усиление ног, проработку мышц кора и верхней части спины. А вот упражнения на раскрытие таза будут неуместны. Многие женщины в недоумении спрашивают меня, почему после занятий йогой у них болят спина или бедра. Такой дискомфорт часто возникает из-за того, что они после родов используют планы занятий пренатальной йогой. Цели йоги для беременных прямо противоположны целям йоги после родов.

В пренатальной йоге мы работаем над тем, чтобы открыть и расширить таз, стимулируем движения вниз, освобождая проход для ребенка. Движения после родов должны помогать костям и связкам вновь сойтись, все приподнять и добавить энергии кору. Послеродовой период дает нам возможность расширить свои представления о йоге. Самое важное в йоге — прислушиваться к потребностям своего тела и следовать за ними в каждый конкретный момент. В плане упражнений, приведенном ниже, вы найдете позы для укрепления таза, удлинения позвоночника и снятия боли в верхней части спины и пояснице. Эти позы безопасны, даже если вы получили травму во время родов или у вас диастаз.