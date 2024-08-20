Йога после родов (можно!): какие упражнения выполнять, чтобы бережно восстановить организм и подтянуть фигуру?

Рождение ребенка приносит серьезные изменения и в жизнь, и в тело женщины. А возобновление физкультурно-оздоровительной рутины имеет множество нюансов, начиная с того, что классические тренировки откладываются. Но зато деликатная йога не противопоказана! Есть асаны, на которые нужно сделать особенный акцент? Почему занятия дородовой практикой только навредят? Какие мышцы нуждаются в проработке и укреплении? Объясняет травматерапевт и профессиональная доула Кимберли Энн Джонсон в книге «Четвертый триместр».
В наше время многие думают, что йога — это панацея: полезна для всего, и даже врачи ее рекомендуют! Однако, как и любая практика, она должна быть уместна и подходить для решения конкретной задачи. В период послеродового восстановления прекрасно подойдет йога, где основной акцент делается на усиление ног, проработку мышц кора и верхней части спины. А вот упражнения на раскрытие таза будут неуместны. Многие женщины в недоумении спрашивают меня, почему после занятий йогой у них болят спина или бедра. Такой дискомфорт часто возникает из-за того, что они после родов используют планы занятий пренатальной йогой. Цели йоги для беременных прямо противоположны целям йоги после родов.
В пренатальной йоге мы работаем над тем, чтобы открыть и расширить таз, стимулируем движения вниз, освобождая проход для ребенка. Движения после родов должны помогать костям и связкам вновь сойтись, все приподнять и добавить энергии кору. Послеродовой период дает нам возможность расширить свои представления о йоге. Самое важное в йоге — прислушиваться к потребностям своего тела и следовать за ними в каждый конкретный момент. В плане упражнений, приведенном ниже, вы найдете позы для укрепления таза, удлинения позвоночника и снятия боли в верхней части спины и пояснице. Эти позы безопасны, даже если вы получили травму во время родов или у вас диастаз.
Понедельный план упражнений
Каждое из описанных здесь движений начинается с правильного дыхания. Выдыхайте весь воздух до самого конца, чтобы чувствовать, как напрягаются и подключаются мышцы внизу живота. Возможно, поначалу завершение выдоха будет больше в воображении, чем в непосредственном движении, но именно для этого мы и тренируемся — чтобы разбудить мышцы в нижней части живота. Наращивайте силовую программу, каждую следующую неделю добавляя новые упражнения к тем, что
вы делали до этого. Во всех упражнениях с мячом используйте мягкий мяч диаметром 15 см, но можно также взять блок для йоги (мягкий кирпич) размером 10 × 15 × 23 см или туго скатанное банное полотенце. Для упражнений на вращение ног лучше всего подойдет мяч.
- Неделя 1
Начните с упражнения «Динамический мостик у стены».
- Лягте на спину так, чтобы таз находился на расстоянии примерно 40 см от стены.
- Поместите мяч между бедрами и слегка сожмите его ногами. Медленно поднимайте таз, выпрямляя спину позвонок за позвонком.
- Согнув колени под прямым углом, упритесь стопами в стену и, удерживая положение, напрягите ноги, как будто тянетесь пятками к полу, — так вы задействуете подколенные сухожилия и ягодичные мышцы. При этом продолжайте поднимать и опускать таз, перенося вес с верхней на нижнюю часть спины и обратно. Почувствуйте, как напрягаются мышцы с внутренней стороны ног и массируются мышцы спины вдоль позвоночника.
- Поднимайте бедра на выдохе, опускайте на вдохе.
- Повторите от 5 до 10 раз.
- Неделя 2
Добавьте упражнения «Носки врозь / носки внутрь» и мостик из положения лежа на полу.
- Лягте на спину так, чтобы таз находился на расстоянии примерно 45 см от стены. Выпрямите ноги и положите их на стену.
- Удерживая мяч между бедрами, выверните бедра наружу, чтобы носки смотрели в разные стороны, как у Чарли Чаплина.
- Теперь поверните бедра внутрь, чтобы носки были направлены друг к другу. Продолжайте сжимать мяч.
- Выворачивайте бедра наружу на выдохе; затем на вдохе возвращайте ноги к исходному положению — стопы будут параллельны друг другу.
- На следующем выдохе поверните ноги носками внутрь, а на вдохе вновь возвращайтесь6в исходное положение.
- Повторите от трех до пяти раз.
МОСТИК ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА ПОЛУ
- Лягте на спину, стопы поставьте на ширину бедер на расстоянии примерно 30 см от ягодиц. Между бедрами можно зажать мяч.
- Сжимая мяч, на выдохе последовательно поднимите копчик, таз, поясницу и среднюю часть спины.
- На вдохе вернитесь в исходное положение, соблюдая обратную последовательность: вначале опустите на пол среднюю часть спины, затем поясницу, таз и копчик. Не совершайте резких движений. Представьте, что ваш позвоночник — это нить, на которую вы единым плавным движением нанизываете позвонок за позвонком, будто это жемчужины.
- Медленно повторите это упражнение пять раз.
- Неделя 3
Добавьте упражнение «Кошка на мяче».
- Сядьте на фитбол, ноги на ширине плеч, руки положите на бедра.
- На выдохе скруглите таз и опустите голову вниз, округляя спину.
- На вдохе снова выпрямитесь.
- Повторите упражнение пять раз.
- Неделя 4
Добавьте упражнение «Переплетение пальцев» (в йоге эта асана называется баддхангулиасана) и вращение шеей.
- Переплетите пальцы рук, разверните ладони от себя и вытяните руки над головой.
- Выпрямите локти и потянитесь руками вверх, чувствуя, как вытягиваются талия и грудная клетка.
- Расплетите пальцы и медленно опустите руки вниз.
- Поставьте руки на бедра, наклоните голову к правому плечу и слегка нажмите левой рукой на бедро.
- Останьтесь в этой позе на вдохе.
- На выдохе вращательным движением поверните голову к другому плечу.
- Повторите этот цикл движений пять раз.
- Неделя 5
Добавьте упражнения «Стопа в ремне» (вариант позы супта падангуштхасана) и «Бабочка лежит» (вариант позы супта баддха конасана).
СТОПА В РЕМНЕ
- Лягте на пол, колени согнуты, стопы на полу. Соедините стопы, чтобы внутренние стороны ног соприкасались.
- На выдохе напрягите мышцы внизу живота и подтяните таз так, чтобы поясница была полностью прижата к полу. Накиньте ремень на правую стопу, удерживая концы ремня руками, и поднимите правую ногу вверх
- Удерживайте колени вместе; бедра слегка сверните вовнутрь, потянув за ремень, чтобы почувствовать ощутимое напряжение в икроножных мышцах. (Цель этого упражнения не в том, чтобы растянуть мышцы задней поверхности бедра, а в том, чтобы почувствовать связь между ногой и животом и убрать застой в голенях.)
- Удерживайте эту позу две минуты, затем повторите с другой ногой. Между подходами или перед тем, как перейти к следующему упражнению, давайте себе расслабиться по меньшей мере в течение минуты.
БАБОЧКА ЛЕЖИТ
- Удерживайте поясницу плотно прижатой к полу и разведите колени в стороны, соединив стопы (рис. 21). Не позволяйте коленям расходиться слишком широко. Если вы это сделаете, поясница оторвется от пола. Держите колени настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы поясница оставалась прижатой к полу.
- Удерживайте эту позу от трех до пяти минут. Нормально, если ноги начнут дрожать. Это хороший признак: так активизируются мелкие мышцы.
- Неделя 6
Добавьте упражнения «Колыбель для головы», «Руки из позы орла» (из позы гарудасана) и «Молитва с руками за спиной» (пашчима намаскара).
КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ ГОЛОВЫ
- Сидя на фитболе или просто на ровной поверхности, переплетите пальцы рук за затылком.
- На вдохе расправьте грудную клетку и немного запрокиньте голову, опираясь на пальцы рук, и одновременно прогибайтесь в верхней части спины. На выдохе опустите подбородок на грудь и соедините локти. Постарайтесь не задействовать поясницу и ограничить движение только верхней частью спины.
- Повторите пять раз.
РУКИ ИЗ ПОЗЫ ОРЛА
- Сидя на фитболе, вытяните руки вперед на уровне плеч.
- Согните локти под прямым углом. Поместите правый локоть на внутреннюю поверхность локтевого сгиба левой руки и переплетите руки так, чтобы ладони соприкоснулись (рис. 23). Если соприкоснуться ладонями не получается, соедините тыльные стороны кистей рук.
- Сожмите руки, поднимите локти и направьте внимание и дыхание на пространство между лопатками.
МОЛИТВА С РУКАМИ ЗА СПИНОЙ
- Отведите руки за спину, согните их и ухватите себя за локти или примите позу молитвы, только заложив руки за спину. Если у вас тендинит (воспалений сухожилий) локтей, запястий или запястного канала, выберите первый вариант.
- Расправьте грудь и вдохните, оставаясь в этой позе. На вдохе почувствуйте, как раздвигаются ключицы и расширяется грудная клетка.
- На выдохе прочувствуйте связь с мышцами нижней части живота.
Редакция напоминает, что занятия физической активностью имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление о нагрузке и ее допустимости.
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