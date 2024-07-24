«Я не умею/боюсь плавать!»: как правильно работать руками и ногами, почему важно дышать и что делать при панике на воде?

Для общего спокойствия: техника безопасности

Идеальный расклад: чтобы чувствовать себя увереннее в воде, постарайтесь заранее научиться плавать. Лучше всего, если вы начнете это делать не за месяц или два до отпуска, а хотя бы за год. Но если заранее прокачать скилл не удалось, это не значит, что путь на море заказан. Купайтесь, но перестрахуйтесь.

Не отплывайте далеко от берега, если не уверены в своих силах.

Анастасия Гуженкова мастер спорта международного класса, финалистка летних Олимпийских игр 2020, подопечная БФ «Мы выступаем как один» «Скажу честно, даже профессиональные пловцы не очень любят плавать где-то вне бассейна, это своего рода профессиональная деформация. Я сама стараюсь не выбирать направления, где не вижу дно или не чувствую его под ногами. Ведь там действительно необходимо придерживаться техники безопасности, и постоянно быть начеку».

Если перед погружением в воду вы опасаетесь, что она может попасть в нос, а зажимать его вы не хотите, попробуйте прямо перед входом в водоем выпустить немного воздуха из носа.

В этот момент образуется воздушная пробка, которая создаст барьер. Но даже если вдруг случилось «страшное», и вода проникла в нос – без паники! Нужно действовать быстро: закрыть рот и сделать сильный выдох через нос.

Используйте инвентарь для отдыха.

К примеру, круг, матрас или нарукавники. С ними купание станет не только веселым, но и более надежным.

Если вы все-таки решили показать свои силы, но немного переоценили свои возможности и внезапно устали вдали от берега, то не впадайте в панику, от этого запас сил расходуется быстрее.

Первой начинает страдать дыхательная система: от учащенного дыхания кислород в организме сдвигается быстрее, мышцы начинают окисляться, отчего вы моментально устаете и тратите остатки сил понапрасну. Спокойно перевернитесь на спину в позу звезды, поймайте баланс и постарайтесь расслабиться. Помогая себе немного руками и ногами, чтоб оставаться на поверхности, нормализуйте дыхание, делая глубокие вдохи и медленные выдохи. Когда вы почувствуете, что достаточно отдохнули и пришли в себя, начинайте двигаться в сторону берега или звать на помощь ближайших людей.

Лучше всегда находитесь рядом с людьми.

Не стесняйтесь попросить помощи, если вы чувствуете, что вам плохо или силы совсем покидают вас. Если вдруг вам захотелось понырять в «диких» местах, лучше делать это при свидетелях, чтоб они могли быстро оказать необходимую помощь или позвать подмогу.

Опасайтесь переохлаждений.

Не стоит лезть в холодную воду. Но если вы решили освежиться, то делать это нужно максимально аккуратно, медленно заходя в воду, постепенно привыкая к низкой температуре. Если же это делать, как любят многие, с разбегу, то результат может быть печальным: сбивчивое дыхание, неровный ритм сердца, тремор или судороги. Чаще всего неприятности на воде случаются именно из-за состояния шока, в котором человек не способен думать здраво и принимать рациональные решения.

Под звездочкой.

Делать что-то в воде «на спор», а уж тем более лезть в нее в нетрезвом состоянии категорически нельзя. Это основа безопасного поведения на воде.