14 инсайдов управления временем от CEO «Инвитро Северо-Запад» Елены Чернер: никогда (!) не выключать телефон, бумажный планер и согласовывать график с коллегами (и семьей)

Я встаю в 7 утра, а ложиться стараюсь до 23 часов

Честно признаюсь, получается не всегда и не только потому, что задерживают дела, а потому что я всеядный читатель. Приходится саму себя уговаривать на «еще одну главу и спать».

Читаю, действительно, самое разное

После «Вафельного сердца» Марии Парр (очень красивая и теплая книга!) могу с удовольствием перечитать повести Льва Толстого (прекрасный русский язык).

А по дороге на работу отдаю предпочтение бизнес-литературе. Из недавнего и произведшего большое впечатление: «Краткая энциклопедия болезней бизнеса» Вячеслава Таранова, в которой автор описывает болезни, способные затронуть любую компанию, независимо от сферы деятельности, и «Лидер у доски» Станислава Логунова — про способность учить и делиться информацией интересно и полезно. Кстати, у нас в офисе есть «Корпоративная библиотека»: сотрудники делятся книгами, которые прочитали и рекомендуют коллегам. И, конечно, я пополняю тоже нашу библиотеку.

Между бизнес-книгами нужен интервал

Специальная литература требует осмысления. Так же и с прогулками: на природе — сколько угодно, а вот посещения музеев и выставок, нужно дозировать. Я к ним обязательно готовлюсь, предварительно читаю о мероприятии, знакомлюсь с интересными фактами о герое, событии. Выставка Сурикова в Русском музее была прекрасна, жаль, что 10 июня закончилась.

В плане ЗОЖ-привычек я абсолютно не «всеядна»

Разумно питаться без жестких ограничений, пить достаточно воды — пожалуй, вот и вся моя база. Каюсь, живу без спорта, но зато с длинными пешими маршрутами (любимое место — Михайловский парк, там всегда встретишь знакомых)! Как минимум, раз в год делаю чек-ап обследование, потому что здоровье – не просто точка опоры, это ответственность за себя, и всех тех, кто от вас зависит.