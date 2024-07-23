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Здоровье

14 инсайдов управления временем от CEO «Инвитро Северо-Запад» Елены Чернер: никогда (!) не выключать телефон, бумажный планер и согласовывать график с коллегами (и семьей)

24 года назад Елена Чернер начинала с должности менеджера по продажам, а сегодня она генеральный директор «Инвитро Северо-Запад» — в ее управлении более 190 медофисов и лабораторный комплекс на 3700 кв.м., который выполняет свыше 30 000 анализов ежедневно. Специально для нашей рубрики «Как все успевать» Елена Леонидовна рассказала, как запускать масштабные проекты, не теряя времени и не занимаясь микроменеджментом, правда ли, что вместо инфодетокса отлично работает режим mute, какие бизнес-книги — действительно маст-рид и почему важно понимать, что особенности здоровья — не преграда на пути к успеху в карьере.

Я встаю в 7 утра, а ложиться стараюсь до 23 часов

Честно признаюсь, получается не всегда и не только потому, что задерживают дела, а потому что я всеядный читатель. Приходится саму себя уговаривать на «еще одну главу и спать».

Читаю, действительно, самое разное

После «Вафельного сердца» Марии Парр (очень красивая и теплая книга!) могу с удовольствием перечитать повести Льва Толстого (прекрасный русский язык).

А по дороге на работу отдаю предпочтение бизнес-литературе. Из недавнего и произведшего большое впечатление: «Краткая энциклопедия болезней бизнеса» Вячеслава Таранова, в которой автор описывает болезни, способные затронуть любую компанию, независимо от сферы деятельности,  и «Лидер у доски» Станислава Логунова — про способность учить и делиться информацией интересно и полезно. Кстати, у нас в офисе есть «Корпоративная библиотека»: сотрудники делятся  книгами, которые прочитали и рекомендуют коллегам. И, конечно, я  пополняю тоже нашу библиотеку.

Между бизнес-книгами нужен интервал

Специальная литература требует осмысления. Так же и с прогулками: на природе — сколько угодно, а вот посещения музеев и выставок, нужно дозировать. Я к ним обязательно готовлюсь, предварительно читаю о мероприятии, знакомлюсь с интересными фактами о герое, событии. Выставка Сурикова в Русском музее была прекрасна, жаль, что 10 июня закончилась. 

В плане ЗОЖ-привычек я абсолютно не «всеядна»

Разумно питаться без жестких ограничений, пить достаточно воды — пожалуй, вот и вся моя база. Каюсь, живу без спорта, но зато с длинными пешими маршрутами (любимое место — Михайловский парк, там всегда встретишь знакомых)! Как минимум, раз в год делаю чек-ап обследование, потому что здоровье – не просто точка опоры, это ответственность за себя, и всех тех, кто от вас зависит. 

За кулисами главной лаборатории.
Предоставлено пресс-службой «Инвитро Северо-Запад»

За кулисами главной лаборатории.

Предоставлено пресс-службой «Инвитро Северо-Запад»
Предоставлено пресс-службой «Инвитро Северо-Запад»

Время везде одинаковое, поэтому управлять им нужно уметь и в работе, и в личной жизни

Моему сыну сейчас 15 лет, и совместный досуг мы организуем вместе. Он выбирает удобные часы среди всех секций, репетиторов и других занятий, я — между командировками, встречами и конференциями. Находим компромиссы, договариваемся.  

Есть такие даты, для которых мое расписание всегда (по максимуму) свободно

Это семейные праздники: дни рождения всех близких, день создания семьи моих родителей, и, конечно, Новый год. 

К моему рабочему расписанию есть доступ у всех сотрудников

Так они видят, когда я занята и, если где-то во мне есть необходимость, могут сразу согласовать время встречи. Графиком, в основном, управляю сама, при необходимости, его дополняет помощник  — здесь полное профессиональное доверие (это, в принципе, основа всей нашей корпоративной культуры). Именно доверие, возникшее за 20 лет совместной работы, позволяет делегировать обязанности (но не ответственность) и оптимально распределять задачи.

Мне нравятся бумажные ежедневники

Причем горизонтальные, потому что в них удобнее вносить заметки (очень рекомендую, письмо от руки положительно влияет на мозговую деятельность, развивает внимание и память). Можно сказать, у меня два планера: личный — печатный и корпоративный — цифровой со всей официальной информацией по текущим задачам.

Наше главное правило перед началом работы — договориться на берегу

Мы с командой стараемся максимально обсудить все вопросы и учесть нюансы, чтобы потом не терять время и не сбавлять скорость. Такой подход очень помог в реализации важных проектов: строительстве и переезде лаборатории и офиса в новое здание, открытии многопрофильных медицинских центров, где доступны услуги более 18 специалистов, а также организации вакцинации как детей, так и взрослых. Примеров этому правилу много! 

Прим. ред.  А еще в компании создана выездная служба помощи и запущено направление диагностики аутоиммунных заболеваний: от артрита до болезни Крона — теперь Северо-Западный комплекс единственный в холдинге в России, Казахстане и Беларуси (!), где проводят более 120 видов исследований этого профиля.

Предоставлено пресс-службой «Инвитро Северо-Запад»

Телефон никогда не выключаю 

На связи примерно 24/7 —  знаю, что просто так никто звонить не будет. Мы работаем в медицинской компании, и помощь может понадобиться в любое время. И даже если я в отпуске, всегда «в зоне доступа». На отдыхе обычно выделяю несколько послеобеденных часов, чтобы разобрать почту и проверить мессенджеры. Что касается новостных каналов, все они переведены в режим mute — читаю, когда мне удобно и есть время.

Не знаю, что такое выгорание

Если человек занимается любимой работой, то не выгорает — мое глубокое убеждение. Он может устать, разумеется, но для восстановления есть выходные или отпуск, чтобы переключиться. Не разделяю мнение, что поле деятельности нужно менять каждые 3-5 лет. Я сделала карьеру в рамках одной компании, от менеджера по работе с клиентами до генерального директора, и считаю себя счастливым, профессионально реализованным человеком. Но! Хороший результат бывает только когда ты вдохновлен и веришь в успех. Всегда говорю сотрудникам о том, что если вы не получаете удовольствие от того, что делаете, меняйте сферу, ищите себя, и не теряйте время. 

Я хотела стать врачом, но судьба ввела меня в сферу медицины иначе

Когда пришла пора поступать в медицинский институт, как мечтала, — возникла сложность с прохождением медкомиссии. Для меня это было серьезное испытание...  В итоге я поступила на биологической факультет Таджикского Государственного университета и уже с образованием биолога пришла в сферу лабораторных исследований, и таким образом — в медицину. 

Я родилась с особенностью — одна кисть отсутствует

Жизни это не мешало и не мешает: в школе меня никогда не дразнили, с подросткового возраста спокойно занимаюсь всеми домашними делами, протез не ношу (зачем?). Могу водить машину, но осознанно выбираю роль пассажира, потому что пока я в дороге, могу решить много рабочих вопросов — а это снова про тайм-менеджмент и эффективное использование времени. 

Одного образования для управления мало

Поэтому я получила степень МВА в Высшей школе бизнеса «МИРБИС», закончила курсы «Производственный менеджмент» в Высшей экономической школе СПбГУЭФ и «Эффективный руководитель медицинской клиники» в ИМИСП. И в целом каждые 2-3 года я стараюсь учиться, потому что все динамично развивается, и необходимо пополнять свой багаж знаний. Уже сейчас понимаю, что с удовольствием пообщалась бы как лектор или гость с ребятами, у которых есть особенности здоровья — они должны знать, что могут добиться цели. Для этого надо любить свое дело, развиваться профессионально, работать и верить в себя! 

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Рубрика:
Как все успевать?

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