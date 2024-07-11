Токсичная онкопрофилактика (такое бывает!): какие исследования только тратят ваши время и нервы, а какие на самом деле помогают предупредить рак?

Анализы «на всякий случай» или «которые блогеры советуют провести» — медицинский моветон. Во-первых, в большинстве своем не репрезентативны, а во-вторых, в контексте борьбы с заболеваниями, их результаты только сбивают с пути профилактики и терапии и даже вредят физическому здоровью человека. Поговорили с экспертами-онкологами и узнали, какие программы скрининга рака и тесты заслуживают доверия, а какие — развод эпохи капитализма (шок-спойлер: не все онкомаркеры — действительно маркеры!).
Спикер: Антон Барчук. к.м.н., научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник Университета Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, эксперт фонда «Не напрасно» и проекта «Школа Павленко»
Что такое онкоскрининг?
Это последовательность действий. Программа скрининга включает в себя первичный тест, дообследования для постановки диагноза, методы лечения тех ранних опухолей, которые выявились с помощью диагностики, и наблюдение пациента. Важно, что скрининг не может работать, если все его этапы не формализованы, не описаны в протоколе.
Какому скринингу можно доверять?
Тому, который показал свою эффективность в рандомизированных исследованиях и используется в других программах профилактики. Сегодня это:
- маммографический скрининг рака молочной железы;
- скрининг рака шейки матки с помощью ВПЧ- теста или цитологические исследования по Папаниколау;
- тест на скрытую кровь в кале для скрининга колоректального рака.
Есть еще научные исследования в отношении рака предстательной железы и рака легкого, но системно эти виды скрининга пока еще не внедряются, и нет их полноценных программ. Для примера: основной изучаемый метод скрининга рака предстательной железы — это анализ крови на ПСА, но он обладает рядом недостатков (ПСА может повышаться не только при опухолях), а потому его использование пока недостаточно надежно.
А есть ли смысл в чек-апах, которые могут предлагать платные клиники?
Скрининг не работает на уровне коммерческих предложений, поскольку в данном случае обследование проходит вне системной и организованной программы и никто не может гарантировать качество и пользу конкретной процедуры. Это классический пример оппортунистического скрининга, от которого может быть больше вреда, чем пользы. И в таком случае безопаснее ничего не делать, чем проходить неконтролируемое обследование. Но помним, что нужно сразу обращаться к врачу, когда появляются какие-то жалобы: для терминологической верности скажу, что это уже ранняя диагностика, а не скрининг.
Спикер: онколог-химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев
Какие самые частые вопросы, которые касаются скрининга и профилактики онкологических заболеваний?
Достаточно простые:
- Что я могу сделать, чтобы предотвратить рак? (правильный ответ: комплексно практиковать здоровый образ жизни, проходить доказательный скрининг по возрасту, профилактировать ИППП и защищать себя от воздействия солнца!)
- Какие обследования мне нужно пройти, чтобы рак был выявлен рано? (правильный ответ: универсального решения нет, нужно обращаться к онкологу, который определит риски в конкретной ситуации и соберет анамнез).
Второй вопрос обычно возникает из-за растиражированных сейчас чек-апов и различных тестов онкомаркеров, а также исследований «из общих соображений», таких как УЗИ органов брюшной полости или обычный клинический анализ крови.
Думаю, что во многом это связано с тем, что разговоров о том, что заболевания надо выявлять рано и профилактировать, много, а вот конкретных указаний, что делать надо, а что нет — мало. При этом многие частные клиники (да и, если честно, государственные тоже) пытаются предоставить востребованную услугу и тоже часто пишут: пройди чек-ап — будь спокоен. Хотя никаких научных доказательств пользы тестов нет.
Но ведь нельзя сказать, что чек-апы на 100% вредны?
Разумеется, но в некий чек-ап могут входить как полезные анализы и процедуры, так и абсолютно бесполезные. Выбор зависит лишь от возможностей пациента: сколько денег и времени он готов потратить.
Недавно в одной клинике я видел расширенную программу чек-апа. В нее входили:
- определение уровня D-димера — маркера, который используется для исключения или подтверждения тромбозов. Зачем он нужен здоровому человеку, абсолютно не ясно;
- тест на наличие онкомаркеров, большинство из которых международные онкологические сообщества однозначно не рекомендуют назначать в качестве метода скрининга (к примеру, показатель онкомаркера CA125 может расти и при состояниях, не связанных с раком яичника, для диагностики которого его раньше проверяли);
- рентгенография органов грудной клетки, хотя она категорически не подходит для раннего выявления рака легкого;
- традиционное и совершенно бессмысленное УЗИ всех органов.
Стоит все это удовольствие более 100 тысяч рублей. При этом добрая половина процедур вообще никак не подтверждена научно.
Сдача ненужных анализов может быть опасна для здоровья?
Да, иногда лишние исследования оборачиваются расширенными анализами и даже хирургическими диагностическими процедурами, некоторые из которых могут нанести вред. К примеру, УЗИ для выявления рака щитовидной железы не требуется, но его результаты в ряде случаев являются показанием для инвазивных дообследований, имеющих свои риски. Яркий пример здесь — опыт Японии или Южной Кореи, где массово применяли такой УЗ-скрининг: привело к обнаружению большого количества случаев заболевания, но совершенно не помогло снизить смертность от него.
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