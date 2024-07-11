Токсичная онкопрофилактика (такое бывает!): какие исследования только тратят ваши время и нервы, а какие на самом деле помогают предупредить рак?

Спикер: Антон Барчук. к.м.н., научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник Университета Тампере и ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, эксперт фонда «Не напрасно» и проекта «Школа Павленко»

Что такое онкоскрининг?

Это последовательность действий. Программа скрининга включает в себя первичный тест, дообследования для постановки диагноза, методы лечения тех ранних опухолей, которые выявились с помощью диагностики, и наблюдение пациента. Важно, что скрининг не может работать, если все его этапы не формализованы, не описаны в протоколе.

Какому скринингу можно доверять?

Тому, который показал свою эффективность в рандомизированных исследованиях и используется в других программах профилактики. Сегодня это:

маммографический скрининг рака молочной железы; скрининг рака шейки матки с помощью ВПЧ- теста или цитологические исследования по Папаниколау; тест на скрытую кровь в кале для скрининга колоректального рака.

Есть еще научные исследования в отношении рака предстательной железы и рака легкого, но системно эти виды скрининга пока еще не внедряются, и нет их полноценных программ. Для примера: основной изучаемый метод скрининга рака предстательной железы — это анализ крови на ПСА, но он обладает рядом недостатков (ПСА может повышаться не только при опухолях), а потому его использование пока недостаточно надежно.

Главный критерий успешности скрининга — способность снижать смертность от онкологического заболевания на уровне всего населения!

А есть ли смысл в чек-апах, которые могут предлагать платные клиники?

Скрининг не работает на уровне коммерческих предложений, поскольку в данном случае обследование проходит вне системной и организованной программы и никто не может гарантировать качество и пользу конкретной процедуры. Это классический пример оппортунистического скрининга, от которого может быть больше вреда, чем пользы. И в таком случае безопаснее ничего не делать, чем проходить неконтролируемое обследование. Но помним, что нужно сразу обращаться к врачу, когда появляются какие-то жалобы: для терминологической верности скажу, что это уже ранняя диагностика, а не скрининг.