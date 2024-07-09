Как продлить жизнь и остаться здоровым? Вот 10 доказательных лайфхаков от врачей и долгожителей «голубых зон»

Растительная пища, социальная вовлеченность, духовность: что общего в образе жизни мировых долгожителей

Сегодня регионы, продолжительность жизни в которых превышает мировую статистику, называются «голубыми зонами» — эту концепцию разработал демограф и эксперт в области изучения долголетия Мишель Пулен (голубыми зоны называются, потому что исследователь обводил их на карте карандашом соответствующего цвета). А популяризовал эту теорию журналист, писатель, исследователь Национального географического общества Дэн Бюттнер — в 2005-м он рассказал о «голубых зонах» в статье «Секреты долгой жизни» для журнала National Geographic. В дальнейшем Пулен и Бюттнер стали сотрудничать и назвали пять «голубых зон»:

общину Церкви адвентистов седьмого дня в Лома-Линда в Калифорнии (США); Окинавские острова (Япония); остров Икария (Греция); полуостров Никоя (Коста-Рика); часть провинции Нуоро на острове Сардиния (Италия).

Исследования ученых показали что, эти регионы похожи — они мало интегрированы в глобальную жизнь своих стран, существуют довольно закрыто и с помощью тех ресурсов, которые у них есть. Поэтому и образ жизни населения всех регионов (справедливости ради, довольно консервативный, но зато во всех смыслах экологичный) имеет некоторые общие черты. Так, эти люди, ведущие активную жизнь после 80, 90 и даже 100 лет:

Ведут умеренно активный образ жизни, который составляют не фитнес-нагрузки, а в основном длинные прогулки и работа на свежем воздухе (то есть естественное движение!).

Вовлечены в социальную, духовную и семейную (приоритет!) жизнь;

Не курят и всем алкогольным напиткам предпочитают вино в небольших порциях;

Составляют меню из натуральной локальной пищи: условно, в Японии это рис, лапша и морепродукты в Греции — средиземноморская кухня, а в Коста-Рике — мясные блюда и бобовые. Рацион не выходит за рамки небольшого калоража (логично, если в нем отсутствует джанк-фуд!) и часто к приему пищи применяется правило 70: аппетит должен быть удовлетворен только на 70%, чтобы человек вставал из-за стола с небольшим чувством голода.

Благодаря перечисленным, довольно очевидным правилам, долгожители получают удивительно простые и удивительно действенные профиты: поддерживают стабильный уровень энергии в течение дня, чувствуют поддержку семьи и друзей (что хорошо снижает стресс и фиксирует его на этом уровне) и не мучаются вопросами о смысле существования, но живут с причиной вставать каждое утро.

Ключевой принцип жителей «голубых зон»: делать «здоровый выбор легким выбором». То есть принимать решения в пользу своего ментального и физического благополучия не потому, что так надо (заставляя себя и страдая), а потому что это осознанный шаг, соответствующий их образу жизни и мышления.