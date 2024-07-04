Все делают вакуум — упражнение-тренд, которое (якобы!) уменьшает талию и улучшает работу ЖКТ. Это действительно полезно? Как научиться?

Что такое вакуум

Это дыхательное упражнение, которое активирует и укрепляет глубокие мышцы живота: поперечную, которая является частью корпуса и самую глубокую мышцу брюшной стенки. В некоторой степени оно также воздействует на внутренние и внешние косые мышцы, мышцы тазового дна, диафрагму и многораздельные мышцы поясницы. Поэтому, выполняя практику правильно, можно немного подтянуть мышечный корсет живота и стабилизировать позвоночник, что, в частности, уменьшает боль в пояснице и улучшает осанку.

«Маневр втягивания живота» (другое название вакуума) давно знаком спорту — это столп дыхательных техник йоги и пилатеса. Возможно, с тем, что эти виды нагрузки стали популярны, связан и фитнес-бум на «вакуумирование».

Как научиться делать вакуум

Первую пробу проведите утром натощак, а в дальнейшем тренируйтесь либо так же до завтрака, либо не раньше, чем через 2 часа после приема пищи.

Вариант 1: лежа на спине

Лягте на пол: спина прямая, колени согнуты, ступни стоят ровно;

При желании положите пальцы на на верхнюю часть бедренных костей. Затем переместите их примерно на 2,5 см внутрь и на 2,5 см вниз. Это поможет ощутить сокращения поперечной мышцы живота;

Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните через рот, поджав губы. На выдохе втяните нижнюю часть пресса. Вы должны почувствовать сокращение поперечной мышцы живота на пальцах. Полезный маневр — представить, что ваш пупок тянут к задней части позвоночника. Не забывайте при этом напрягать мышцы живота;

Продолжайте нормально дышать, втягивая живот. Вам не следует задерживать дыхание, это признак того, что вы не сокращаете поперечную мышцу живота и не «втягиваете» живот. Постарайтесь удерживать положение хотя бы 20–30 секунд;

Повторите 3–4 раза.

Вариант 2: лежа лицом вниз

Лягте на пол животом, ноги прямые, руки вытянуты за голову ладонями вниз;

Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните через рот, сжав губы, одновременно сокращая и втягивая нижнюю часть пресса;

Продолжайте дышать и удерживайте это положение 20–30 секунд;

Повторите 3–4 раза.

Вариант 3: стоя

Встаньте прямо, положив руки на бедра;

Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните через рот, сжав губы. На выдохе медленно втяните нижнюю часть пресса, напрягая мышцы живота;

Дышите нормально, удерживая это положение не менее 20–30 секунд;

Повторите 3–4 раза.

Вариант 4: стоя на коленях

Выполнять это упражнение немного сложнее предыдущих, поскольку вы работаете против гравитации.

Встаньте на четвереньки, поместив колени под бедра и запястья под плечи. Убедитесь, что ваша спина ровная и находится в нейтральном положении;

При желании немного вдавите и выдвиньте живот, чтобы привыкнуть к этому положению;

Сделайте глубокий вдох через нос и выдохните через рот, поджав губы. Во время выдоха медленно втяните нижнюю часть пресса (представьте, что пупок тянется к позвоночнику). В этом положении вы также можете представить, как ваш живот подтягивается к потолку;

Дышите нормально и удерживайте это положение 20–30 секунд;

Повторите 3–4 раза.

Вариант 5: сидя

Одна из самых сложных техник из-за положения вашего тела и активизирования стабилизирующих мышц.

Сядьте на стул: спина прямая, ступни на полу, ладони на бедрах;

Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните через рот, поджав губы, напрягая нижнюю часть пресса и подтягивая пупок к позвоночнику;

Постарайтесь дышать нормально и удерживать это положение 20–30 секунд;

Повторите 3–4 раза.

! Совет: для повышения результативности, выполняя любой из вариантов вакуума, старайтесь напрягать мышцы тазового дна, которые помогают поддерживать внутренние органы, обеспечивают удержание мочи и кала, а также отвечают за сексуальную функцию.