Как ограничение (!) сна помогает вылечить хроническую бессонницу? Рассказываем про метод CBT-i

Когда не помогает ни чай, ни снотворное

По признанию писательницы и колумнистки Лары Уильямс, которым она поделилась с The Guardian, проблемы со сном у нее начались, когда она была тинейджером, а в дальнейшем лишь прогрессировали и достигли точки бессонницы после тяжелых родов. Применены были все must try средства: теплая ванна, добавки с магнием и мелатонином, валериановый чай, расслабляющие подкасты и специальные приложения для медитаций. Она даже пробовала ASMR-видео — контент с медленными плавными кадрами и тихим звуком работает по принципу автономной сенсорной меридиональной реакции, чтобы снять напряжение с мозга — но ничто не помогало.

Затем в ход пошли более радикальные меры: от гипнотерапии (расслаблявшей, но не усыплявшей) до безрецептурных снотворных, только прибавивших к общему состоянию раздражение и вялость. Наконец, Лара решила обратиться к врачу и попробовать CBT-i — когнитивно-поведенческую терапию состояния инсомнии, специально разработанную для того, чтобы выстроить со сном экологичные отношения. По методу CBT-i работают не все клиники, хотя он зарекомендовал себя в качестве эффективной первой линии лечения по сравнению со снотворными: без побочных эффектов, с меньшим количеством рецидивов и выраженной тенденцией к дальнейшему улучшению сна.