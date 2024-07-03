Как ограничение (!) сна помогает вылечить хроническую бессонницу? Рассказываем про метод CBT-i

Готовьтесь перетерпеть (это того стоит!)

Первые несколько ночей с ограничением сна были для Лары мучительными.

«Я была измотана, полностью выжата из-за нехватки сна, возвращаясь на работу и к уходу за детьми. Но даже после того, как я не спала несколько часов, часто, оказывалась в постели, моргала в потолок все еще не в состоянии заснуть. Я вытаскивала себя из кровати, спускалась вниз, листала книгу, медленно потягивая воду, пока снова не чувствовала себя достаточно сонной».

Но постепенно появились улучшения. Гипнотические спазмы — непроизвольные сокращения мышц, когда тело переходит от бодрствования ко сну, которые обычно испытывают страдающие бессонницей — начали уменьшаться. Сократилось количество фальстартов (моментов обманчивого погружения в сон — Прим. ред.). Самым большим и позитивным изменением стало выравнивание сна на более крупные отрезки (меньше пробуждений среди ночи) — поэтому лечение и называется консолидацией сна!

Как только Лара начала спать по пять часов, ей разрешили постепенно увеличивать время, нахождения в постели: примерно на 15 минут каждые несколько недель. Прошло еще около полугода прежде, чем Уильямс проспала фиксированные восемь часов. Здесь нужно оговориться, что цель CBT-i — не конкретная цифра беспрерывного сна, а появление у человека понимания, сколько часов ночного отдыха ему действительно необходимы.

Для закрепления результатов Лара с помощью врача проработала свое отношение ко сну на когнитивном уровне:

«Я начала позволять своему адреналину вырабатываться, когда лежала в постели, вместо того, чтобы бороться с этим. Приучала свое тело к мысли, что бояться нечего и бежать некуда. Ключевой принцип выстраивания взаимодействия со сном: просто успокойтесь. Считайте сон лишь частью архитектуры вашего благополучия: есть много других причин, по которым вы можете чувствовать себя как плохо, так и хорошо».

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