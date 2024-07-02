Хватит мямлить! Ставим голос — учимся управлять мышцами живота (и всем телом)

Тревога и страх на встрече с сильными мира сего, дрожь в коленях и ком в горле, когда просят взять слово — эти факторы мешают обращать на себя и свое мнение внимание и двигаться вверх по карьерному (и жизненному) пути. Татьяна Савина — педагог по голосу и речи (стаж — 15 лет!), эксперт в сфере публичных выступлений корпоративного сектора, сертифицированный преподаватель медитативных техник, рассказала, что делать, если любой серьезный разговор воспринимается как смертельный бой. И научила работать голосом как
Тимоти Шаламе Пол Атрейдес в «Дюне» — на колени люди не падут, но убедите самых скептичных!
Почему возникает страх перед разговором
Мысль имеет значение. Человека с гибкой, стабильной психикой, открытого новому опыту и дружелюбного, «задеть» практически невозможно. Ему хватает ментального ресурса на ровное восприятие поведения других людей. Такой личностью можно стать. Начните замечать то, как вы думаете. Мысли влияют на химию крови, определяют состояние нервной системы. То, как мы воспринимаем мир и других людей — это субъективная карта реальности, выстроенная нашими нейронными сетями.
От руководителя зависит благосостояние и реализация в социуме и его персона и мнение в уме подчиненного обретают чрезмерное значение. Реакции, возникающие в теле и мозге при общении с влиятельными людьми, похожи на страх угрозы жизни: сжатие мышц, учащенное сердцебиение, хаос в голове, а порой впадение в ступор. Лицо покрывается красными пятнами, из головы вылетают умные фразы, голос срывается. Игнорирование или несогласие такого человека воспринимается как угроза нашему существованию. Могут включаться системы обороны и нападения.
Следите за эмоциями
Если в нас накопилось много «больных» чувств: страх, обида, зависть, то поведение других людей мы склонны воспринимать как негативное. Таким образом, избыточный напор начальства, предвзятость руководителя могут быть лишь проекцией подчиненного.
Практика
Выработать навык «быть в контакте с собой» и заземлиться, успокоиться и настроиться перед важными переговорами поможет медитация «внимание в стопах».
- Поставьте будильник на вибрацию: пусть прозвенит через 5—7 минут.
- Сядьте прямо.
- Стопы поставьте на пол.
- Закройте глаза.
- Почувствуйте свое тело: в какой части оно напряжено или расслаблено, в каком месте телу жарко или холодно.
- Отпустите мышцы живота и расслабьте лицо.
- Далее все внутреннее внимание направьте в стопы. Замечайте свои ощущения в стопах. Удерживайте внимание на этих ощущениях. Каждый раз, когда отвлекаетесь на мысли, возвращайтесь в стопы. При завершении медитации часть внимания останется в ногах. Если во время переговоров вас будут захлестывать эмоции, начните «чувствовать стопы». Это успокоит и поможет сконцентрироваться.
Советы!
- Будьте в контакте со своим телом. Отпускайте лишнее напряжение мышц! Чем меньше напряжения в теле, тем более позитивное мировоззрение у человека. Мышление, тело, эмоции и голос связаны.
- Замечайте, как реагируете на мнение, с которым не согласны. Сжимается ли тело, меняется дыхание, появляется ли агрессия, страх, негодование. Хочется ли высказаться или, наоборот, заплакать. Яркая эмоциональная реакция возникает, когда мы защищаем убеждения, формирующие нашу личность. Однако если допустить, что идеи собеседника, отличные от наших, имеют долю вероятности, это придаст уверенности в процессе диалога. Это будет легче сделать, если расслабить мышцы живота и нижней челюсти. Так дыхание станет спокойней, а взгляд перестанет «бегать».
Голос должен звучать
Это основа удачной коммуникации. Влиятельный природный голос возможен только в свободном от напряжения теле и при глубоком дыхании.
Практика
- Разомните мышцы шеи, лица, губ, ног, рук. Потянитесь. С удовольствием зевните. Далее попрыгайте 8—10 раз с легкими выдохами на звук «Ф» и еще раз сладко зевните;
- Выньте язык: потяните его вниз и бесшумно выдохните горячим дыханием со звуком «Ха». Повторите 3 раза;
- Потягиваясь, вздыхайте с естественным звуком облегчения из центра тела: «Хаааа». Повторите упражнение 8—10 раз;
- Говорите «Пфа» стараясь «попасть звуком» в любой объект на расстоянии 2—3 метров. Представьте, что звуком вы касаетесь этого предмета. Также «касайтесь» этого предмета фразой: «добрый день, как дела?». Чуть растягивайте гласные.
Совет! При разговоре представляйте, что можете трогать собеседника голосом, выходящим из центра тела.
Говорите убедительно
Руководители, как правило, обладают стратегическим мышлением: умением быстро и четко мыслить. Таких людей может раздражать, если подчиненный ходит вокруг да около или повторяет одну мысль несколько раз: им нужно, чтобы речь была концентрированной и логичной. Избегайте коммуникации исключительно с помощью аргументов: это путь к спору и ответным контраргументам.
Практика
Проговорите заранее то, что планируете сказать на встрече. Выгрузите смыслы другу, коллеге. После этого запишите удачные формулировки. Смысл сказанного должен быть емкий, конкретный, при этом «живой». При разговоре сразу переходите к сути. Если влиятельное лицо любит данные в цифрах, приготовьте их заранее. Однако будьте готовы к тому, что разговор может пойти не по плану. Не бойтесь нарушить запланированный диалог. Слушайте собеседника и отвечайте на его вопросы. Напористая «продажа идеи» вызывает отторжение. Чем больше аргументов «высыпать» на оппонента, тем больше контраргументов и недовольства можно получить, превратив диалог в бой. По моему 15-летнему опыту работы с руководителями корпораций, такие люди ценят равноправный диалог. Предлагать свои идеи, не доказывая их исключительную правоту, — ключ к такому общению. Благодаря умению слышать и достойному поведению получится лучше понять, что от вас хочет собеседник, и создать условия открытого, интересного взаимодействия.
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