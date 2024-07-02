Хватит мямлить! Ставим голос — учимся управлять мышцами живота (и всем телом)

Почему возникает страх перед разговором

Мысль имеет значение. Человека с гибкой, стабильной психикой, открытого новому опыту и дружелюбного, «задеть» практически невозможно. Ему хватает ментального ресурса на ровное восприятие поведения других людей. Такой личностью можно стать. Начните замечать то, как вы думаете. Мысли влияют на химию крови, определяют состояние нервной системы. То, как мы воспринимаем мир и других людей — это субъективная карта реальности, выстроенная нашими нейронными сетями.

Страх коммуникации возникает, когда мы наделяем собеседника излишней важностью.

От руководителя зависит благосостояние и реализация в социуме и его персона и мнение в уме подчиненного обретают чрезмерное значение. Реакции, возникающие в теле и мозге при общении с влиятельными людьми, похожи на страх угрозы жизни: сжатие мышц, учащенное сердцебиение, хаос в голове, а порой впадение в ступор. Лицо покрывается красными пятнами, из головы вылетают умные фразы, голос срывается. Игнорирование или несогласие такого человека воспринимается как угроза нашему существованию. Могут включаться системы обороны и нападения.

Следите за эмоциями

Если в нас накопилось много «больных» чувств: страх, обида, зависть, то поведение других людей мы склонны воспринимать как негативное. Таким образом, избыточный напор начальства, предвзятость руководителя могут быть лишь проекцией подчиненного.

Практика

Выработать навык «быть в контакте с собой» и заземлиться, успокоиться и настроиться перед важными переговорами поможет медитация «внимание в стопах».

Поставьте будильник на вибрацию: пусть прозвенит через 5—7 минут.

Сядьте прямо.

Стопы поставьте на пол.

Закройте глаза.

Почувствуйте свое тело: в какой части оно напряжено или расслаблено, в каком месте телу жарко или холодно.

Отпустите мышцы живота и расслабьте лицо.

Далее все внутреннее внимание направьте в стопы. Замечайте свои ощущения в стопах. Удерживайте внимание на этих ощущениях. Каждый раз, когда отвлекаетесь на мысли, возвращайтесь в стопы. При завершении медитации часть внимания останется в ногах. Если во время переговоров вас будут захлестывать эмоции, начните «чувствовать стопы». Это успокоит и поможет сконцентрироваться.

Советы!