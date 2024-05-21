Виртуальная стоматология, велнес-пластика и нейросети-консультанты — куда движется наша медицина в 2024-м?

Зубы всему голова или ортодонтизация медицины

Врачи-ортодонты клиники-визионера «МЕДИ» выравнивают улыбки техниками на грани фантастики: в ход идут цифровое планирование, VR-иллюстрация преображения зубов и печать персональных элайнеров.

Tо, что положение зубов влияет на нашу осанку, походку, пищеварение и сон, — уже давно не вау-факт. А ортодонты «МЕДИ» знали это еще семнадцать лет назад, когда активно развивали горизонтальные связи между врачами разных специальностей в многопрофильной клинике на Комендантском (одной из первых в Петербурге!). Доктора семейной медицины, стоматологи и косметологи плечом к плечу изучали анамнез пациента, используя дико популярный сегодня интегративный подход в лечении. Как это работает? Челюсти, зубы, височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы — элементы опорнодвигательного аппарата. А значит, к их лечению в «МЕДИ» могут привлечь для консультации остеопатов. Язык и жевательный аппарат участвуют в артикуляции, речи, дыхании, следовательно, и стоматологи время от времени направляют пациентов к ЛОР-врачам, и наоборот. Взаимодействие налажено также с гастроэнтерологами, логопедами, неврологами и косметологами.

С коллегами из эстетической медицины стоматологи работают над улыбкой. Тут на их стороне — целый чемоданчик марвеловского супергероя с инструментами, позволяющими заглянуть в будущее и немного его подправить. В «МЕДИ» осуществляют виртуальное планирование ортодонтического лечения сразу с несколькими развилками мультивселенной (например, при удалении зуба по плану врача и при его сохранении). Пациент может посмотреть сай-фай о том, как и с какой скоростью его зубы будут двигаться с использованием брекет-системы и как — с помощью элайнеров. Среди других спецсредств в арсенале — комплексное цифровое планирование с интеграцией компьютерной томографии, регистрация траектории движения нижней челюсти, аксиография, измерение мышечного тонуса и даже печать собственных элайнеров.

Евгения Венкова, ведущий специалист МЕДИ по элайнерам:

«То, что я сама прошла ортодонтическое лечение еще в университете, считаю лучшим решением в жизни. Я много улыбаюсь. И делать это не стесняясь, не придерживая губу, не закрывая рот ладонью, стало настоящей свободой. Уверена, что чем раньше обратить внимание на положение зубов и прикус, тем больше будет впереди счастливых лет. Поэтому функциональное развитие зубов и челюстей лучше отслеживать с младенчества. Для малышей важно правильно подбирать пустышки. Они должны быть ортодонтическими, и точка. Еще — обращайте внимание на дыхание (должно быть только носовое, если нет ОРВИ), активную жевательную нагрузку (поменьше смузи и протертых продуктов). Следите за тем, чтобы ребенок не прикусывал губы и щеки и не подкладывал ладошки под лицо во время сна. Рекомендации для взрослых тоже легко перечислить. Во-первых, вам нужно иметь, а по необходимости восстановить терапевтическими или ортопедическими конструкциями весь зубной ряд — если не 32, то, в крайнем случае, 28 зубов. Во-вторых, не игнорировать проблемы с дикцией — это про здоровье. В-третьих, контролировать повышенный тонус жевательных мышц, который вынуждает вас часто стискивать зубы, задействует мышцы шеи при разговоре. В-четвертых, больше улыбаться. Это в принципе всегда полезно!»