Виртуальная стоматология, велнес-пластика и нейросети-консультанты — куда движется наша медицина в 2024-м?

ИИ помогает культивировать эмбрионы? Сай-фай-фильм про брекеты и элайнеры? Эстетическая коррекция заменяет годы психотерапии? Революционный патент на лечение розацеа? Да, еще и не на такое способны в Петербурге. Рассказывают CEO и визионеры лучших клиник города.
Зубы всему голова или ортодонтизация медицины
Врачи-ортодонты клиники-визионера «МЕДИ» выравнивают улыбки техниками на грани фантастики: в ход идут цифровое планирование, VR-иллюстрация преображения зубов и печать персональных элайнеров.
Tо, что положение зубов влияет на нашу осанку, походку, пищеварение и сон, — уже давно не вау-факт. А ортодонты «МЕДИ» знали это еще семнадцать лет назад, когда активно развивали горизонтальные связи между врачами разных специальностей в многопрофильной клинике на Комендантском (одной из первых в Петербурге!). Доктора семейной медицины, стоматологи и косметологи плечом к плечу изучали анамнез пациента, используя дико популярный сегодня интегративный подход в лечении. Как это работает? Челюсти, зубы, височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы — элементы опорнодвигательного аппарата. А значит, к их лечению в «МЕДИ» могут привлечь для консультации остеопатов. Язык и жевательный аппарат участвуют в артикуляции, речи, дыхании, следовательно, и стоматологи время от времени направляют пациентов к ЛОР-врачам, и наоборот. Взаимодействие налажено также с гастроэнтерологами, логопедами, неврологами и косметологами.
С коллегами из эстетической медицины стоматологи работают над улыбкой. Тут на их стороне — целый чемоданчик марвеловского супергероя с инструментами, позволяющими заглянуть в будущее и немного его подправить. В «МЕДИ» осуществляют виртуальное планирование ортодонтического лечения сразу с несколькими развилками мультивселенной (например, при удалении зуба по плану врача и при его сохранении). Пациент может посмотреть сай-фай о том, как и с какой скоростью его зубы будут двигаться с использованием брекет-системы и как — с помощью элайнеров. Среди других спецсредств в арсенале — комплексное цифровое планирование с интеграцией компьютерной томографии, регистрация траектории движения нижней челюсти, аксиография, измерение мышечного тонуса и даже печать собственных элайнеров.
Евгения Венкова, ведущий специалист МЕДИ по элайнерам:
«То, что я сама прошла ортодонтическое лечение еще в университете, считаю лучшим решением в жизни. Я много улыбаюсь. И делать это не стесняясь, не придерживая губу, не закрывая рот ладонью, стало настоящей свободой. Уверена, что чем раньше обратить внимание на положение зубов и прикус, тем больше будет впереди счастливых лет. Поэтому функциональное развитие зубов и челюстей лучше отслеживать с младенчества. Для малышей важно правильно подбирать пустышки. Они должны быть ортодонтическими, и точка. Еще — обращайте внимание на дыхание (должно быть только носовое, если нет ОРВИ), активную жевательную нагрузку (поменьше смузи и протертых продуктов). Следите за тем, чтобы ребенок не прикусывал губы и щеки и не подкладывал ладошки под лицо во время сна. Рекомендации для взрослых тоже легко перечислить. Во-первых, вам нужно иметь, а по необходимости восстановить терапевтическими или ортопедическими конструкциями весь зубной ряд — если не 32, то, в крайнем случае, 28 зубов. Во-вторых, не игнорировать проблемы с дикцией — это про здоровье. В-третьих, контролировать повышенный тонус жевательных мышц, который вынуждает вас часто стискивать зубы, задействует мышцы шеи при разговоре. В-четвертых, больше улыбаться. Это в принципе всегда полезно!»
Визит к косметологу как инвестиция в здоровье
В «Институте красоты ГАЛАКТИКА» исповедуют индивидуальную медицину и практикуют бьюти-чекап кожи — и с опережением на 10 шагов работают с розацеа, акне и подозрительными родинками.
ММногие скрытые процессы в организме отражаются на его поверхности. Рискнем сделать (очень греющий душу!) вывод: ходить к косметологу несколько раз в год не только приятно, но и полезно. Регулярный мини-чекап от дерматовенеролога с дипломом медвуза (только такой врач имеет право носить звание косметолога в нашей стране) повышает шансы не проглядеть подозрительные пигментные пятна, сыпь, расширенные капилляры или новообразования. И затем, не теряя времени, получить от доктора направление к коллегам смежных специальностей — эндокринологам, гастроэнтерологам, онкологам, гинекологам, гематологам. Вот, например, почти детективный сюжет из свежей практики «Института красоты ГАЛАКТИКА». Пациент с отеками и дряблой кожей у любого квалифицированного косметолога вызвал бы мысль о проблемах в дерме. Хороший косметолог начал бы споро работать над увеличением синтеза в коже коллагена и эластина. А отличный — подумал бы о таком редком диагнозе, как недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ). Снаружи это генетическое нарушение сигнализирует о себе именно так.
Правильно считав его симптомы, врачи «Института красоты ГАЛАКТИКА» передали пациента в руки терапевтов и заметно снизили для него риск других последствий НДСТ — серьезных проблем с суставами и зрением и даже сбоев в работе сердца. Конечно, чтобы превратиться в Пуаро от косметологии, нужны суперспособности, нарабатываемые годами медицинской практики и участием в международных научных конгрессах. У главврача отделения медицинской косметологии «Института красоты ГАЛАКТИКА» Алексея Богатенкова всё сошлось: 35 лет стажа, патенты и бесчисленные лекции. Как удалось разведать «Собака.ru», буквально несколько месяцев назад был выдан новейший патент на метод, разработанный Екатериной Глаголевой и д.м.н., профессором Еленой Аравийской. Это мировой (без шуток!) прорыв в лечении розацеа, в котором Алексей числится соавтором, но настаивает на скромности своей миссии.
Алексей Богатенков, главный врач отделения медицинской косметологии «Института красоты ГАЛАКТИКА»
«Квалифицированный врач-косметолог не пропустит важные сигналы организма и вовремя отправит пациента к коллегам — врачам других специализаций. Но предотвращать заболевания нашими собственными силами — это, скажу мягко, из области фантастики. Хотя вы наверняка найдете в городе косметолога, который расскажет вам о том, как он «профилактирует болезни». В реальной жизни профилактика со стороны косметологии ограничивается поддержкой общих показателей здоровья кожи: увлажнением, устранением воспалений, дефицитов витаминов и микроэлементов в тканях. Как правило, это комплексный подход — сочетание наружной терапии, аппаратных и инъекционных методов. И здесь важно понимать: никакого «топа» лучших или универсальных процедур нет и быть не может. Это медицина, которая очень индивидуальна. Выбирать нужно не процедуры, а специалиста, который будет вам их назначать».
Ментальный велнес через преобразование тела
Бьюти-инфлюенсеры, которые возвращают ментальное благополучие, — это про команду DEGA: пластические хирурги клиники создают совершенные носы и углы молодости — и могут сэкономить годы психотерапии. А для молодых матерей придумали благотворительный проект против бодишейминга!
Психическое здоровье и пластическая хирургия связаны напрямую. Но не так, как мы думали. Статистика обращений в клиники показывает, что операции — не маркер навязчивых состояний, комплексов или подавленного настроения, а способ прекратить перечисленное раз (ну, два!) и навсегда. Пациентов, которые регулярно возвращаются за переделками и ищут в себе новые изъяны, ничтожно малый процент. Закрыл гештальт — свободен! Удачная блефаро- или маммопластика может заменить годы психотерапии по принятию себя. И даже спасти человека, вернув его к социальной жизни, что подтверждает недавний кейс Алисы Аршавиной. Сложнейшую реконструктивную операцию по созданию носа буквально из воздуха провел два месяца назад главврач и соучредитель DEGA Денис Агапов. Подкаст с героями этого бьюти-триллера выложен в соцсетях клиники, хотя явно имеет потенциал примерно на пять ток-шоу центрального канала.
Ментальное благополучие пластические хирурги клиники DEGA возвращают пациенткам и в рамках нового благотворительного проекта «Маме можно». Участницей может стать любая женщина с тремя и более детьми, которая бесконечно устала, — и не столько от материнских обязанностей, сколько от попыток вернуться в форму «до». А главное, от шейминга близких и не очень людей за редкие побеги в спортзал или за низкокалорийную диету на ГВ. Две мамы уже прошли через бесплатную пластику живота и теперь укачивают младенцев с гораздо большей амплитудой и радостью.
Гендиректор DEGA Екатерина Агапова тоже открыто рассказывает о своих бьютификациях: подтяжка лица, абдоминопластика, липосакция, лифтинг на аппаратах Morpheus 8 и Ultraformer, фототерапия М22 и мягкие химические пилинги. Вообще, Екатерине как одновременно опытному управленцу (десяток профпремий, Executive MBA в СПбГУ) и понимающей жене хирурга с 30-летним стажем удалось создать в компании супердоверительную обстановку. Регулярные собрания клуба клиентов, коктейльные батлы и выступления чтецов среди сотрудников на творческих тимбилдингах — за психоклимат в самой клинике можно совершенно не беспокоиться.
Екатерина Агапова, СЕО клиники DEGA
«Хороший пластический хирург не будет никого уговаривать ложиться под нож. Я закончила Первый мед и прекрасно помню главное правило врача «Не навреди». Пластическая хирургия требует слаженной и доверительной коммуникации между доктором и пациентом. Поэтому хирург всегда еще и немножко психолог. Репутация формируется десятилетиями упорного труда, никто не будет рисковать своим именем ради сиюминутных коммерческих выгод. Так что нормальный врач скорее отговорит от операции, чем наоборот. Зато если операция проведена по показаниям, то пациенты меняются не только внешне. Вижу, как во многих просыпается спящий экстраверт, люди становятся более активными, смелыми, начинают проявляться в личных соцсетях, экспериментировать с образом, учиться новому, открывать стартапы, менять жизнь».
Нейросети на консилиуме
Высокотехнологичное лечение бесплодия и консилиум врачей с участием ИИ (в вопросе постановки верного диагноза интеллект машины тот еще душнила, и он прав!): многопрофильная медсеть «Скандинавия» — евангелист цифровизации в Петербурге.
«До чего дошел прогресс!» — восклицаем мы на каждой странице avaclinic.ru. И дело не только в сверхудобстве записи, где можно выбрать время и врача (сразу по стажу, образованию и отзывам). Главное, что к этому торжеству диджитала прилагается ваш личный кабинет с анализами и назначениями. Балованные смартфонами пациенты стремятся получить помощь (даже скорую — в «Скандинавии» есть несколько круглосуточных травмпунктов!) в пару кликов. Тут все запросы обрабатываются быстро и, в соответствии с врачебным юмором руководителей, «максимально бесшовно».
Но главный хайлайт сети «Скандинавия» — в активном присутствии искусственного интеллекта на медицинских консилиумах. Сильные стороны этого сотрудника находятся в сфере анализа снимков и визуальной диагностики. ИИ может быть максимально душным коллегой: подсвечивать потенциальные зоны внимания доктора, просить его в десятый раз перепроверить заключение. Успешнее всего нейросети «Скандинавии» сейчас справляются с диагностикой и дают советы по итогам видеоколоноскопии и в работе оборудования для ЭКО EmbryoScope+. В не таком уж туманном будущем (но только после перемен в медицинском законодательстве) ИИ смогут сами предлагать терапевтические подходы, опираясь на новейшие исследования и стандарты. Без сложной программы расчета вероятностей можем предсказать, какая сеть клиник внедрит все это первой!
Ольга Соколова, CEO сети клиник «Скандинавия»
«Я всегда хотела построить систему с новыми технологиями и с человеческим лицом. Сейчас в "Скандинавии" мы используем различные достижения ИИ и цифровой медицины, например, чат-боты, диагностику, паспорт врача, онлайн-консультации и онлайн-запись, мобильное приложение. А чтобы пациенты доверяли этим новшествам, проводим образовательные программы для врачей (как управлять медицинскими базами данных, использовать специализированное ПО, овладеть инструментами телемедицины) и стараемся обеспечить прозрачность процессов для всех участников.
Искусственный интеллект совершенно точно и уже очень скоро преобразит медицину, но все равно не заменит докторов. Юридические и этические аспекты требуют, чтобы ключевые решения оставались под контролем специалистов с дипломами и фамилиями, которые принимали пациента очно, — хотя бы однажды. Важно, чтобы в эру цифровизации люди сохраняли критический подход к информации и обращались к профессиональным медицинским каналам за консультациями и лечением. Поэтому мы выращиваем "своих" пациентов, делая большое медиа про докмед Cuprum. Media – чтобы "естественный интеллект" читателей ни в чем не уступал искусственному».
Текст: Алла Шарандина
Стиль: Капитолина Смирнова
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Skypoint
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