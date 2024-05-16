Россияне работают рекордное количество часов ежедневно! Что с этим делать и нужна ли нам сиеста?

Признаюсь, на своей первой работе я трудилась с утра и до позднего вечера, еще и брала «домашку» на выходные. Это было начало 2010-х, и практика переработок была повсеместной. Но за последние 5 лет ситуация на рынке труда изменилась. Сейчас мы наблюдаем кадровый голод и «рынок работника»: с одной стороны в отсутствие кадров работодатели вынуждены привлекать работников к совместительству либо сверхурочной работе, с другой — менять подходы в кадровой политике, уделять больше внимания развитию и удержанию сотрудников, улучшению их условий труда. Итак, какие же права имеет сотрудник с точки зрения продолжительности работы?

Не более 40 часов работы в неделю

Трудовым кодексом РФ четко зафиксировано количество часов, которое мы можем работать. Нормальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, то есть 8 часов в день при стандартной пятидневк, При сменном графике — например, 2/2 и другие форматы — продолжительность смены от 2,5 до 8 часов в зависимости от категории работника. Для некоторых установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

В России люди с разным типом занятости трудятся в среднем 38 часов. Это больше, чем у пятёрки стран с самой короткой рабочей неделей: Норвегии, Дании, Нидерландов, Исландии и Германии. А стоимость произведённых россиянином товаров и услуг за час работы в 2–3 раза меньше, чем в этих странах.

Полноценный перерыв на обед

Обязательным является перерыв для отдыха и питания, который может варьироваться от 30 минут до 2 часов — в зависимости от того, как это установил работодатель в своих Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР).

Как правило, компании выделяют на обед 1 час. Некоторые — 45 минут, тогда свободные минуты накапливаются и позволяют сделать сокращенным рабочий день по пятницам. Обед не входит в рабочее время и не оплачивается. Это ваше свободное время, на которое можно отлучиться с работы и заняться своими делами (ст. 106 ТК РФ). Если вы продолжаете работать в обед, имейте в виду, что за это время вам никто не заплатит, если не было другой письменной договоренности с руководителем.

Сократить рабочий день за счет перерыва нельзя — уйти пораньше вместо обеда не получится..

А вот перерывы по особым случаям — например, сходить на родительское собрание или забрать родственника из больницы — трудовым правом не предусмотрены. Сотрудник для этих целей может взять отпуск без сохранения заработной платы. Многие компании добавляют дополнительные дни отпуска в качестве льготы: например, два свободных дня в год на решение бытовых дел — получение паспорта, обследование или установку кондиционера.

Дополнительные перерывы:

Для кормления ребенка Если у сотрудницы есть маленький ребенок, которому нет полутора лет, ей положены дополнительные перерывы на кормление (ст. 258 ТК РФ) Для обогрева

Дополнительный перерыв предоставляется сотрудникам, работающим в холодное время года на улице или в помещениях без отопления, а также выполняющим тяжелую физическую работу, например, грузчикам (ст. 109 ТК РФ). Дополнительный перерыв также предоставляется не только работающим на холоде, но и на жаре при температуре выше 32,5°С.