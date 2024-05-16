Россияне работают рекордное количество часов ежедневно! Что с этим делать и нужна ли нам сиеста?

Средняя продолжительность рабочего дня в России установила очередной рекорд и составила 7,17 часа, что на 4 минуты больше, чем годом ранее. Сколько нам на самом деле положено трудиться и что делать, если систематически перерабатываешь? Об этом в колонке для «Собака.ru» рассказывает Оксана Молодикова, заместитель гендиректора по управлению персоналом холдинга Encore (3 000 сотрудников!), карьерный консультант и автор тг-канала «Fairyboss».
Признаюсь, на своей первой работе я трудилась с утра и до позднего вечера, еще и брала «домашку» на выходные. Это было начало 2010-х, и практика переработок была повсеместной. Но за последние 5 лет ситуация на рынке труда изменилась. Сейчас мы наблюдаем кадровый голод и «рынок работника»: с одной стороны в отсутствие кадров работодатели вынуждены привлекать работников к совместительству либо сверхурочной работе, с другой — менять подходы в кадровой политике, уделять больше внимания развитию и удержанию сотрудников, улучшению их условий труда. Итак, какие же права имеет сотрудник с точки зрения продолжительности работы?
Не более 40 часов работы в неделю
Трудовым кодексом РФ четко зафиксировано количество часов, которое мы можем работать. Нормальная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, то есть 8 часов в день при стандартной пятидневк, При сменном графике — например, 2/2 и другие форматы — продолжительность смены от 2,5 до 8 часов в зависимости от категории работника. Для некоторых установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.
Полноценный перерыв на обед
Обязательным является перерыв для отдыха и питания, который может варьироваться от 30 минут до 2 часов — в зависимости от того, как это установил работодатель в своих Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР).
Как правило, компании выделяют на обед 1 час. Некоторые — 45 минут, тогда свободные минуты накапливаются и позволяют сделать сокращенным рабочий день по пятницам. Обед не входит в рабочее время и не оплачивается. Это ваше свободное время, на которое можно отлучиться с работы и заняться своими делами (ст. 106 ТК РФ). Если вы продолжаете работать в обед, имейте в виду, что за это время вам никто не заплатит, если не было другой письменной договоренности с руководителем.
А вот перерывы по особым случаям — например, сходить на родительское собрание или забрать родственника из больницы — трудовым правом не предусмотрены. Сотрудник для этих целей может взять отпуск без сохранения заработной платы. Многие компании добавляют дополнительные дни отпуска в качестве льготы: например, два свободных дня в год на решение бытовых дел — получение паспорта, обследование или установку кондиционера.
Дополнительные перерывы:
- Для кормления ребенка
- Если у сотрудницы есть маленький ребенок, которому нет полутора лет, ей положены дополнительные перерывы на кормление (ст. 258 ТК РФ)
- Для обогрева
Дополнительный перерыв предоставляется сотрудникам, работающим в холодное время года на улице или в помещениях без отопления, а также выполняющим тяжелую физическую работу, например, грузчикам (ст. 109 ТК РФ). Дополнительный перерыв также предоставляется не только работающим на холоде, но и на жаре при температуре выше 32,5°С.
Фиксированная сверхурочная работа
56% россиян систематически перерабатывают, такова статистика. Но все ли переработки являются сверхурочной работой? Давайте разбираться.
Вопросы сверхурочной работы регламентируются ст. 99 ТК РФ. Обязательное условие — инициатором работ за пределами стандартного графика должен выступать работодатель. Работник после окончания рабочего дня может остаться на час-два и по собственной инициативе. Но в этом случае он не может претендовать на оплату со стороны работодателя.
Сколько максимально можно работать сверхурочно
Закон разрешает оставлять работника сверхнормативно максимум на 4 часа и то суммарно за 2 рабочих дня. В год же подобные переработки не могут превышать 120 часов.
Оформление сверхурочной работы
Нельзя просто сказать сотруднику, что он должен сегодня или завтра остаться на переработку. Необходимо взять с него согласие в письменном виде!
Согласие не требуется только в определенных случаях: произошла авария, есть угроза пандемии или введено военное положение.
Если работодатель не оплачивает сверхурочную работу, то сотрудник имеет право обратиться в суд или пожаловаться на нарушения в Гострудинспекцию. Как минимум — уведомить руководителя о том, что без оплаты переработки он не согласен оставаться на рабочем месте сверх нормы.
Как правило, переработки по приказу — исключительная мера, которая требуется в экстренных случаях. Например, если предстоит аудит, и сотрудники должны подготовиться к его проведению, работодатель издает приказ о необходимости оставаться после работы или выходить на работу в выходные дни.
Сотрудник имеет право не давать письменное согласие на переработку и это не может приводить к дисциплинарным взысканиям или ухудшению условий труда, а также являться основанием для увольнения или снижения заработной платы.
Что делать, если я постоянно перерабатываю
Если вы изо дня в день задерживаетесь в офисе, возможна одна из следующих причин:
а) вы недостаточно квалифицированы для этой работы, так как не можете выполнять задачи в установленное время;
б) руководитель неправильно распределил вашу нагрузку, дав слишком большой объем задач. Возможно, в отделе для этой работы недостаточно сотрудников.
Итак, что же делать? Если вы систематически перерабатываете, стоит поговорить с работодателем — что-то идет не так. Скорее всего, объем работы слишком большой и не вмещается в одного человека.
В компаниях, где ограничивают сотрудников и не поощряют положенные перерывы, растут риски «тихих увольнений» – когда человек еще не уволился, но уже работает формально и с минимальной отдачей. Сотрудник может физически присутствовать за компьютером, но заниматься посторонними делами, в том числе искать новую работу. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует открыто обсудить распределение обязанностей.
Как избежать переработок фрилансеру
Это можно сделать путем грамотного планирования и учета своих продуктивных часов. Вот несколько советов:
- Создайте гибкий график: определите время, когда вы наиболее продуктивны, будь то утренние или вечерние часы, и работайте в этот период. Например, вы можете работать с 9 до 12 часов и делать длительный перерыв, если ваша продуктивность максимальна утром.
- Установите ограничения по времени: разделите рабочие дни так, чтобы чередовать интенсивную работу с днями отдыха, или работайте ежедневно, но по сокращенному графику, например, по 4-6 часов.
- Используйте трекеры времени: приложения для отслеживания времени помогут понять, как распределяются рабочие часы, и избежать переработок. Анализ данных с трекеров позволит скорректировать свой график.
- Учитывайте индивидуальные особенности: каждый выбирает оптимальную нагрузку для себя. Вам удобнее работать 3 дня по 12 часов с последующими выходными? Или же распределить нагрузку на все 7 дней? Главное — сохранять баланс и предотвращать выгорание.
Нужна ли россиянам сиеста
Сиеста, как два часа отдыха с обедом и сном, является практикой, распространенной в некоторых культурах. Однако в контексте России возникает вопрос, насколько она необходима и эффективна. Согласно Трудовому кодексу, работодатель может предоставить сотруднику длительный обеденный перерыв, включая возможность двухчасового отдыха. Но это решение часто не принимается из-за опасений работодателей относительно увеличения длительности рабочего дня и снижения продуктивности работы: работника, уснувшего в капсуле сна, можно потерять и не собрать заново.
На мой взгляд, более важным является грамотное распределение нагрузки. Важность поддержания баланса между работой и личной жизнью сложно переоценить: полноценный отдых, семейное время, хобби и переключение внимания помогают избежать профессионального выгорания и повышают производительность. Таким образом, сиеста может не быть необходимостью, если вы имеете достаточное время для отдыха и восстановления вне офиса.
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